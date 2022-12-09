Хорватия — Бразилия: во сколько начало и где смотреть прямую трансляцию матча 1/4 финала ЧМ-2022

В пятницу, 9 декабря, сборная Хорватии сыграет против Бразилии в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре. Встреча пройдет на стадионе «Эдьюкэйшн Сити» и начнется в 18.00 по московскому времени.

В рамках 1/8 финала турнира Хорватия с трудом обыграла Японию: основное время завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти были точнее хорваты 3:1. Сборная Бразилии крупно обыграла Корею — 4:1.

Следить за матчем Хорватия — Бразилия вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте и федеральном канале matchtv.ru.

Чемпионат мира-2022 в Катаре: расписание всех матчей, турнирные таблицы, статистика игроков — по этой ссылке