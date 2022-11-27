Хорватия обыгрывает Канаду после первого тайма матч ЧМ-2022

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Хорватия обыгрывает Канаду после первого тайма матча второго тура группы F чемпионата мира в Катаре — 2:1
Счет в игре на второй минуте открыл канадский игрок Альфонсо Дэвис. Затем Андрей Крамарич на 27-й минуте сравнял счет, но гол был не засчитан из-за офсайда Марко Ливайя.
Однако, через 9 минут Крамарич все-таки забил после передачи Ивана Перишича. А на 44-й преимущество сборной Хорватии увеличил Ливайя — 2:1.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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Основные источники исследования