Хорватия обыгрывает Канаду после первого тайма матч ЧМ-2022

Хорватия обыгрывает Канаду после первого тайма матча второго тура группы F чемпионата мира в Катаре — 2:1

Счет в игре на второй минуте открыл канадский игрок Альфонсо Дэвис. Затем Андрей Крамарич на 27-й минуте сравнял счет, но гол был не засчитан из-за офсайда Марко Ливайя.

Однако, через 9 минут Крамарич все-таки забил после передачи Ивана Перишича. А на 44-й преимущество сборной Хорватии увеличил Ливайя — 2:1.