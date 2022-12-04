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Сегодня, 15:25

Игнатьев заявил, что у Месси никогда не будет вести себя как Марадона

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Лионель Месси.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев сравнил Диего Марадону и Лионеля Месси с точки зрения мастерства и вклада в игру сборной Аргентины.

«И тот солист, и тот. Но похожего мало. Марадона разные забивал голы. По сложности и необходимости они такие же, как Месси забивает. Но у Марадоны были случаи, когда он обыгрывал по несколько человек подряд на большой дистанции и высокой скорости. Казалось, такого не было и не будет никогда. Он хорошо чувствовал мяч, дистанцию между собой, мячом и противником, отлично владел телом. Уникальный футболист. Их, конечно, надо сравнивать. Марадона был понахальнее. Я вспоминаю, как на молодежном чемпионате мира в Токио мы играли в финале с Аргентиной. 1979 год. У меня было задание на последнем этапе — я ездил и смотрел все матчи с участием Марадоны. Он был фактически сам по себе. Не делал то, что делает команда. Разминался сам, выходил на разминку позднее остальных. И вот это его достоинство, особенность передавались на всех: на партнеров, соперников. Дальше он уже вырос в звезду», — приводит слова Игнатьева «РБ Спорт».

Он также заявил, что Месси никогда не будет вести себя как Марадона.

«Он приземленный, уравновешенный, знающий себе цену. Никогда не превысит нормы дозволенного. Он не может показать своим видом: я же Месси! Нет. Это простой, доступный, рязанский парень, как говорится. Месси не забьет рукой на чемпионате мира. Или признается: я забил рукой. Для него в общественном пространстве имиджевая составляющая — не последнее дело», — добавил Игнатьев.

Марадона дебютировал за сборную Аргентины в 1977 году в матче с Венгрией. Всего он провел 80 матчей за национальную команду, забил 29 мячей и отдал 14 результативных передач.

Месси дебютировал за национальную команду в 2005 году в матче со сборной Венгрии провел за нее 169 матчей, забил 94 мяча и отдал 53 результативные передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/boris-ignat-ev-messi-prostoj-ryazanskij-paren-u-nego-net-takoj-harizmy-kak-u-maradony/

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Бразилия
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Корея
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Франция
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П1 1.33 X 5.50 П2 11.0
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Марокко
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Швейцария
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Катар
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B 21.11 16:00
Англия
Иран
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6
2
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Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
0
2
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США
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C 22.11 13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
1
2
D 22.11 16:00
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
0
0
C 22.11 19:00
Мексика
Польша
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0
0
D 22.11 22:00
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
4
1
F 23.11 13:00
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
0
0
E 23.11 16:00
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
1
2
E 23.11 19:00
Испания
Коста-Рика
7
0
F 23.11 22:00
Бельгия
Канада
1
0
G 24.11 13:00
Швейцария
Камерун
1
0
H 24.11 16:00
Уругвай
Корея
0
0
H 24.11 19:00
Португалия
Гана
3
2
G 24.11 22:00
Бразилия
Сербия
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2
0
B 25.11 13:00
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
0
2
A 25.11 16:00
Катар
Сенегал
1
3
A 25.11 19:00
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
1
1
B 25.11 22:00
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
0
0
D 26.11 13:00
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
0
1
C 26.11 16:00
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
2
0
D 26.11 19:00
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
2
1
C 26.11 22:00
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
2
0
E 27.11 13:00
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
0
1
F 27.11 16:00
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
0
2
F 27.11 19:00
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
4
1
E 27.11 22:00
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
1
1
G 28.11 13:00
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
3
3
H 28.11 16:00
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
2
3
G 28.11 19:00
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
1
0
H 28.11 22:00
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
2
0
A 29.11 18:00
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
2
0
A 29.11 18:00
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
1
2
B 29.11 22:00
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
0
3
B 29.11 22:00
Иран
США
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0
1
D 30.11 18:00
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
1
0
D 30.11 18:00
Австралия
Дания
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1
0
C 30.11 22:00
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
0
2
C 30.11 22:00
Саудовская Аравия
Мексика
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1
2
F 01.12 18:00
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
0
0
F 01.12 18:00
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
1
2
E 01.12 22:00
Япония
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2
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Корея
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2
1
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Камерун
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 		3 4 (3 + 1)
Лионель Месси

Лионель Месси

Аргентина

 		4 4 (3 + 1)
Статистика / Гол+Пас
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