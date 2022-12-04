Игнатьев заявил, что у Месси никогда не будет вести себя как Марадона

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев сравнил Диего Марадону и Лионеля Месси с точки зрения мастерства и вклада в игру сборной Аргентины.

«И тот солист, и тот. Но похожего мало. Марадона разные забивал голы. По сложности и необходимости они такие же, как Месси забивает. Но у Марадоны были случаи, когда он обыгрывал по несколько человек подряд на большой дистанции и высокой скорости. Казалось, такого не было и не будет никогда. Он хорошо чувствовал мяч, дистанцию между собой, мячом и противником, отлично владел телом. Уникальный футболист. Их, конечно, надо сравнивать. Марадона был понахальнее. Я вспоминаю, как на молодежном чемпионате мира в Токио мы играли в финале с Аргентиной. 1979 год. У меня было задание на последнем этапе — я ездил и смотрел все матчи с участием Марадоны. Он был фактически сам по себе. Не делал то, что делает команда. Разминался сам, выходил на разминку позднее остальных. И вот это его достоинство, особенность передавались на всех: на партнеров, соперников. Дальше он уже вырос в звезду», — приводит слова Игнатьева «РБ Спорт».

Он также заявил, что Месси никогда не будет вести себя как Марадона.

«Он приземленный, уравновешенный, знающий себе цену. Никогда не превысит нормы дозволенного. Он не может показать своим видом: я же Месси! Нет. Это простой, доступный, рязанский парень, как говорится. Месси не забьет рукой на чемпионате мира. Или признается: я забил рукой. Для него в общественном пространстве имиджевая составляющая — не последнее дело», — добавил Игнатьев.

Марадона дебютировал за сборную Аргентины в 1977 году в матче с Венгрией. Всего он провел 80 матчей за национальную команду, забил 29 мячей и отдал 14 результативных передач.

Месси дебютировал за национальную команду в 2005 году в матче со сборной Венгрии провел за нее 169 матчей, забил 94 мяча и отдал 53 результативные передачи.