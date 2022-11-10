Надаль назвал фаворитов чемпионата мира по футболу-2022

10 ноября, 14:35
Испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал, какие сборные являются фаворитами чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре.
«Сложный вопрос. По поводу чемпионата мира сложно что-то предсказывать. Я бы сказал, что фавориты — Бразилия, Аргентина, Франция, Германия, Португалия и Испания. Игр будет много, но это фавориты. Хотя всегда есть шанс, что кто-то преподнесет сюрприз», — цитирует Надаля Sportskeeda.
Надаль является 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» и второй ракеткой мира.
Чемпионат мира-2022 по футболу пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования