Известный телекомментатор Денис Казанский в интервью «СЭ» дал прогноз на первый полуфинал ЧМ-2022 Аргентина — Хорватия.

— 0:0 — и серия пенальти. У аргентинцев вся надежда на Месси. Только этот маленький гений способен затащить их в финал. Шанс Хорватии в абсолютно иррациональном ощущении от футбола, которое появилось благодаря постоянным победам в дополнительное время и серии 11-метровых. Если снова до нее дотянут, боюсь, Аргентину даже Месси не спасет, — сказал Казанский «СЭ».