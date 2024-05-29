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Сегодня, 14:30

«Локомотив» объявил об уходе Дзюбы

Ана Горшкова
Корреспондент
Артем Дзюба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Локомотив» сообщил об уходе из команды нападающего Артема Дзюбы.

«Благодарим Артема за большой и важный вклад в развитие клуба и за неизменное стремление к победе!» — говорится в заявлении «Локомотива».

Контракт 35-летнего игрока с клубом был рассчитан до 30 июня 2024 года.

В «Локомотив» Дзюба перешел в феврале 2023 года на правах свободного агента, подписав контракт до конца сезона-2022/23. Затем в мае 2023 года он продлил контракт с железнодорожниками до лета 2024-го с возможностью продления еще на один сезон.

За это время Дзюба сыграл за «Локомотив» 39 матчей, забил 12 голов и сделал 9 результативных передач. Также он обновил личный рекорд лучшего бомбардира в истории чемпионатов России, достигнув отметки в 160 голов.

Источник: https://t.me/fclokomotiv/20993
Артем Дзюба
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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