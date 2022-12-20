Денис Казанский: «По Криштиану Роналду и сборной Германии со Слуцким капитально разошлись»

Известный телекомментатор Денис Казанский в интервью «СЭ» рассказал о дискуссиях с тренером Леонидом Слуцким во время ЧМ-2022.

— Возвращаясь к чемпионату мира — были еще яркие споры?

— В эфире «Коммент.Шоу» вспыхивали мощные дискуссии с Леонидом Слуцким. По двум вопросам мы капитально разошлись.

— Это по каким же?

— Криштиану Роналду. И сборная Германии.

— Прям искрило?

— Да, была ожесточенная полемика. Криштиану обсуждали накануне турнира. Я, как и в интервью «СЭ», напирал на то, что с нынешним Роналду команда становится слабее. Что эго португальца перешивает плюсы. А Слуцкий говорил: «Тренер обязан найти с Криштиану общий язык и выпускать на поле, потому что это великий футболист».

— После вылета Португалии к этой теме возвращались?

— Нет. Но вы сами видели, с какой проблемой столкнулся Фернанду Сантуш...

— Теперь про Германию.

— Мое мнение — как бы здорово команда ни атаковала, сколько бы ни набирала xG, но если она плохо обороняется, сложно выиграть чемпионат мира. Погубило немцев в Катаре то же, что и четыре года назад в России, — слабая игра в защите. На мой взгляд, это звенья одной цепи.

— Что Леонид Викторович?

— Говорил, что надо смотреть на процесс и получать удовольствие от атакующего футбола, в который играет сборная Германии. А ранний вылет и поражение от Японии — кстати, как и Испании — стечение обстоятельств, не более. Я с этим категорически не согласен!