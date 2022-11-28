Корея — Гана: Кудус увеличил преимущество африканцев

Полузащитник сборной Ганы Мохаммед Кудус забил гол в матче группового этапа ЧМ-2022 против Кореи.

Он сделал счет 2:0 в пользу Ганы на 34-й минуте встречи.

Кудус получил навес с фланга и аккуратно скинул мяч головой в угол ворот корейцев.