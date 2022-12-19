Леброн, Харден и Янг назвали Месси величайшим футболистом после финала ЧМ-2022

Звезды НБА Леброн Джеймс, Джеймс Харден, Трэй Янг и Донован Митчелл отреагировали на победу сборной Аргентины в финале чемпионата мира-2022.

Звездные баскетболисты на своих страницах упомянули капитана аргентинской команды Лионеля Месси, использовав эмодзи козла, что означает G.O.A.T (величайший игрок всех времен — прим. «СЭ»)".

Сборная Аргентины в третий раз стала победителем чемпионата мира. Ранее аргентинцы выигрывали турнир в 1978 и 1986 годах.