Ельцин Техеда: «Я бы очень хотел поиграть в России! У вас прекрасный чемпионат, отличные команды»

Полузащитник сборной Коста-Рики Ельцин Техеда рассказал о своем желании поиграть в чемпионате России по футболу.

— Были ли у тебя предложения от клубов из России?

— Я не получал. Но было бы просто прекрасно, если бы Россия открыла передо мной двери. Это прекрасная и очень красивая страна. Для меня было бы отличным опытом. Я бы очень хотел поиграть в России. У вас прекрасный чемпионат, отличные команды. Был бы счастлив оказаться в России.

1 декабря в матче групповой стадии ЧМ-2022 против Германии (2:4) 30-летний Техеда забил гол в ворота немцев на 58-й минуте встречи.

С января 2019 года Ельцин выступает за клуб «Эредиано» из Коста-Рики.