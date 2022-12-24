Ребров считает, что ЧМ-2022 подвел черту под эпохой Месси: «Он уже не лучший футболист»

Экс-голкипер и технический координатор «Спартака» Артем Ребров в интервью «СЭ» ответил на вопрос, является ли форвард сборной Аргентины Лионель Месси лучшим игроком в мире.

«Не стал бы так говорить. Этот чемпионат мира подвел черту под его эпохой. Я не говорю, что эта победа — конец его карьеры. Может, на следующем чемпионате мира он сыграет еще лучше! Мы счастливчики, что видели его игру! Но при этом он уже не лучший футболист — есть Холанн, Мбаппе и другие молодые ребята, которые показали, что готовы принять эстафету. Но конкретно на этом чемпионате мира Лео был лучшим — и в каком-то смысле подвел итог своей карьеры», — сказал Ребров «СЭ».

Также Ребров ответил на вопрос, можно ли сравнивать Лионеля Месси с Диего Марадоной.

«Это неправильно! Сравнивать Месси с Роналду или Мбаппе — это одно дело. Но нельзя сравнивать игроков разных поколений. Мы же не знаем, каким был бы Месси, если бы играл во времена Диего, — и наоборот», — добавил Ребров.

Лионель Месси впервые в карьере стал чемпионом мира. Также он был признан лучшим футболистом ЧМ-2022.