Сиссе объяснил, почему сделал три замены в перерыве матча с Англией

Главный тренер сборной Сенегала Алиу Сиссе после поражения от Англии (0:3) в матче 1/8 финала чемпионата мира-2022 отметил, что его команда растет.

«Это процесс прогресса. Мы работаем над повышением своего уровня. Нужно продолжать конкурировать с командами такого масштаба. Конечно же, нам не хватало игрока такого калибра, как Мане. Но в целом в нашем составе все было хорошо. Я доволен нашими четырьмя матчами на турнире.

Три замены в перерыве — это был тактический выбор. Я не хотел пропустить 10 голов. Мы должны были создать проблемы для Англии», — цитирует L'Equipe Сиссе.

Сборная Сенегала вышла в плей-офф чемпионата мира со второго места в группе А, набрав 6 очков. В группе сенегальцы обыграли сборные Катара (3:1) и Эквадора (2:1), но уступили Нидерландам (0:2).