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24 ноября, 16:58

Усман Дембеле надеется, что Жиру забьет как можно больше голов за сборную Франции

Виктория Кравченко
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Вингер сборной Франции Усман Дембеле поделился мнением о форварде команды Оливие Жиру. Футболист надеется, что игроку «Милана» удастся забить как можно больше голов.

«Каждый раз, когда его вызывали в сборную, он имел решающее значение. Достичь рекорда Тьерри Анри — большая гордость для него. Мы надеемся, что он забьет как можно больше. Он классный парень, со всеми общается, он опытен. Жиру — ключевой игрок в нашей команде», — цитирует Дембеле LEquipe.

26 ноября Дания сыграет с Францией во 2-м туре ЧМ-2022. Начало встречи — в 19.00 (мск).

Оливье Жиру
Усман Дембеле
Сборная Франции по футболу
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