В Португалии опровергли информацию об угрозах Роналду уехать с ЧМ-2022

Португальская футбольная федерация сообщила о том, что форвард сборной Португалии Криштиану Роналду никогда не угрожал покинуть ЧМ-2022 из-за непопадания в стартовый состав на матч против Швейцарии.

«Роналду никогда не угрожал покинуть сборную в Катаре, с каждым днем он наращивает свой послужной список в национальной команде и в стране, которую уважает», — говорится в заявлении федерации.

Ранее сообщалось, что португалец, узнав о том, что не попал в стартовый состав на матч 1/8 финала ЧМ со Швейцарией (6:1), был настолько взбешен, что заявил о желании покинуть расположение национальной команды.