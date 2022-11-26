Варан сыграет против Дании на чемпионате мира-2022

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Защитник сборной Франции Рафаэль Варан с первых минут сыграет против Дании во 2-м туре группового турнира чемпионата мира-2022, сообщает L'Equipe. Он пропустил первый матч французов на мировом первенстве.
В стартовом составе французов игрок «Манчестер Юнайтед» заменит Ибраима Конате, который играл в паре с Дайотом Упамекано в первом матче ЧМ-2022 против Австралии (4:0).
Также главный тренер французской команды Дидье Дешам сделает еще одно изменение: вместо Бенжаена Павара на правом фланге обороны сыграет Жюль Кунде, который вышел на поле во втором тайме встречи с австралийцами.
Матч Франция — Дания пройдет в субботу, 26 ноября. Начало встречи — 19.00 по московскому времени.
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