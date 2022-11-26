Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 04:25

Варан сыграет против Дании на чемпионате мира-2022

Евгений Козинов
Корреспондент
Рафаэль Варан.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Защитник сборной Франции Рафаэль Варан с первых минут сыграет против Дании во 2-м туре группового турнира чемпионата мира-2022, сообщает L'Equipe. Он пропустил первый матч французов на мировом первенстве.

В стартовом составе французов игрок «Манчестер Юнайтед» заменит Ибраима Конате, который играл в паре с Дайотом Упамекано в первом матче ЧМ-2022 против Австралии (4:0).

Также главный тренер французской команды Дидье Дешам сделает еще одно изменение: вместо Бенжаена Павара на правом фланге обороны сыграет Жюль Кунде, который вышел на поле во втором тайме встречи с австралийцами.

Матч Франция — Дания пройдет в субботу, 26 ноября. Начало встречи — 19.00 по московскому времени.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина
Мексика

ИТБ1 (1.5)

31%

1.87

Ф1 (-1.5)

29%

2.60

ТБ 2.5

27%

2.32
⚽ Футбол. Кубок России
Зенит
Спартак

П1

28%

1.58

ТБ 2.5

27%

1.63

Х2

22%

2.48
⚽ Футбол. ЧМ
Испания
Германия

П1

26%

2.34

ТБ 2.5

23%

1.73

П2

16%

3.00
Бенжамен Павар
Рафаэль Варан
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Дании по футболу
Сборная Франции по футболу
Жюль Кунде
0
Читайте также
Боксер умер спустя год после глухого нокаута. Его не смогли спасти
Тайным оружием шахматиста Алехина был кот. Он брал его на все турниры
NASA опубликовало спутниковый снимок блэкаута на территории Украины
Издание 19FortyFive сообщило о подготовке России к конфликту в Арктике
Саудовский принц подарил каждому футболисту сборной Rolls Royce за матч с Аргентиной
Как обстоят дела с чистой водой у россиян
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
Семин считает, что у Саудовской Аравии есть большие шансы на выход из группы на ЧМ-2022
Ондуа — о бутсах с российским флагом: «Почему я должен отказаться от своего дома?»
Газзаев: «Если Саудовская Аравия покажет свой футбол, то у сборной Польши не будет никаких шансов»
Рой Кин недоволен игрой Англии с США на ЧМ-2022
Ондуа считает, что Камерун обязательно должен обыграть Сербию на ЧМ в Катаре
Что Роналду достал из трусов и съел прямо во время матча чемпионата мира? Объяснение вирусного видео
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Пулишич остался доволен игрой сборной США в матче против Англии

Каррагер удивлен, почему Фоден не сыграл против США