Аспиликуэта опровергает обвинения в специальном поражении Испании от Япони на ЧМ-2022

Защитник сборной Испании Сесар Аспиликуэта опроверг обвинения в том, что команда намеренно могла проиграть Японии (1:2) в матче группового этапа ЧМ-2022.

«Во втором тайме я знал о ходе матча Германии, потому что меня заменили, и я был на скамейке. Если вы посмотрите на последние годы, то мы всегда выкладывались на полную в группах, старались выигрывать каждый матч. Так что мы первые, кто разочарован поражением.

Нельзя контролировать то, что происходит в другом матче, когда ты на поле. Мы знали, что в случае ничьей или победы мы проходим дальше. Это единственное, что от нас зависело», — сказал Аспиликуэта Marca.

Испанцы со второго места попали на Марокко вместо Хорватии в 1/8 финала, а также избежали теоретической встречи с Бразилией в четвертьфинале.