Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 08:32

Защитник Уэльса Дэвис не согласен с критикой в адрес Гарета Бэйла и Аарона Рэмзи

Алина Савинова
Telegram Дзен

Защитник сборной Уэльса Бен Дэвис отреагировал на критику в адрес нападающего команды Гарета Бэйла и полузащитника Аарона Рэмзи.

«Они показали свои качества, и, честно говоря, я не думаю, что мы были бы здесь без них. Мы должны поверить в них и в то, что они смогут сделать это для нас еще раз. Критиковать их каким-либо образом, вероятно, очень несправедливо. Это было очень эмоциональное время не только для нас, но и для всех, кто имеет отношение к валлийскому футболу. После игры нелегко сразу выразить эти эмоции и слова. Но они — часть нашей команды, и мы хотим показать хорошую игру», — приводит Mirror слова Дэвиса.

Сборная Уэльса набрала 1 очко в первых 2 матчах и занимает последнее место в группе В. 29 ноября команда встретится с Англией. Игра начнется в 22.00 по московскому времени.

Источник: https://www.mirror.co.uk/sport/football/news/wales-england-bale-ramsey-davies-28595447
Аарон Рэмзи
Бен Дэвис
Гарет Бэйл
Чемпионат мира по футболу
Сборная Уэльса по футболу
0
Читайте также
Буря негодования в соцсетях: Сербии желают вылета, Косово называют фейковой страной
Беспорядки в Бельгии: марокканцы победили на ЧМ-2022, а фанаты разнесли центр Брюсселя
NYT: ВСУ понесли большие потери под Артемовском, насчитано порядка 240 раненых в сутки
Водителям назвали способы избежать обледенения автомобиля
В Елабуге началось серийное производство внедорожников Aurus Komendant
Как бороться с онкологией
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Защитник Испании Жорди Альба остался доволен матчем с Германией

Сабалета раскритиковал де Брейне, который заявил, что у сборной Бельгии нет шансов выиграть ЧМ-2022