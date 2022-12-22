Жиру выложил фото футболки хавбека Австралии Ирвайна

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру отреагировал на слова форварда Австралии Джейсона Каммингса, который заявил, что игроки Франции отказались меняться с ним футболками.

Каммингс рассказал, что после матча между Францией и Австралией на ЧМ-2022 (4:1) Жиру и Килиан Мбаппе отказались меняться с ним футболками. По словам австралийца, Оливье просто прошел мимо, притворившись, что никогда не говорил по-английски.

Позже Жиру выложил в своих соцсетях фотографию футболки полузащитника Джексона Ирвайна, подписав публикацию: «Как тебе мой английский, приятель?»

Франция дошла до финала ЧМ-2022 и проиграла Аргентине — 3:3 (2:4 по пенальти). В решающем матче за титул Мбаппе сделал хет-трик и стал лучшим бомбардиром турнира.