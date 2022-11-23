Англия никогда не побеждала США на чемпионах мира. Кейн, Беллингем и Сака могут войти в историю

Прогнозы и ставки на матч чемпионата мира Англия — США 25 ноября 2022 года

В Катаре встретятся команды разного уровня.

Сборная Англии уже после второго тура группового этапа чемпионата мира может обеспечить себе место в плей-офф. В случае победы над США команда Гарета Саутгейта наберет шесть очков. Правда, за всю историю выступлений на мундиале «Три льва» никогда не побеждали звездно-полосатых.

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Когда состоится и где смотреть матч Англия — США

Встреча второго тура группового этапа чемпионата мира в Катаре пройдет на стадионе «Эль-Байт» в городе Эль-Хаур 25 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире последить за игрой можно на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1», старт трансляции — в 21.45 мск.

Англия — США: прогноз и ставка на матч ЧМ 25 ноября 2022 года

Сборная Англии была крайне неубедительна в последние месяцы: команда Гарета Саутгейта полностью провалила групповой этап Лиги наций, заняв последнее место в квартете с Венгрией, Германией и Италией. В шести матчах «Три льва» набрали всего три очка (ни одной победы) и забили только четыре мяча. Это на два меньше, чем влетело в ворота Ирана в стартовом матче ЧМ.

Англичане будто переродились. Хейтеры критиковали Саутгейта за решения по составу и игре, а он всем заткнул рты: поставил в состав Магуайра, который отметился голевой передачей и попал в перекладину, а также выбрал схему, разрушившую игру Ирана. Шикарно действовали фланги атаки и крайние защитники. Ну и, конечно же, Кейн в роли плеймейкера стал джокером и неожиданностью не только для соперников, но и для экспертов.

Сборная Англии показала очень воздушный и вместе с тем агрессивный футбол, чего нельзя сказать о команде США. Американцы шли фаворитами во встрече против Уэльса, но после приличного первого тайма просели физически и в итоге едва не уступили — в конце встречи валлийцы были интереснее, что отразилось, например, в статистике ударов: 3 (0 в створ) у США против 5 (3) у соперника.

Готовность выложиться в течение 90 минут станет важным фактором во встрече с Англией, которая выглядит пока очень свежо. Еще и поэтому «Три льва» идут фаворитами у букмекерской компании БЕТСИТИ: на победу Кейна и Ко можно поставить с коэффициентом 1.59, что приблизительно 62% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.30 (23%), успех США — за 6.10 (15%).

Букайо Сака. Фото Global Look Press

Для англичан потенциальная победа над американцами станет исторической: родоначальники футбола еще ни разу не обыгрывали этого соперника на чемпионатах мира. В 1950-м США оказались сильнее на групповом этапе (1:0), и в итоге обе команды пролетели мимо плей-офф. В 2010-м сборным повезло больше — ничья 1:1 не помешала им занять первые два места в квартете. Причем американцы финишировали первыми.

Сейчас англичане выглядят значительно предпочтительнее, а их заявка на ЧМ позволяет Саутгейту безболезненно миксовать игроков. Что уж говорить, если в игре с Ираном на скамейке сидели Грилиш, Трент, Фоден, Рэшфорд и многие другие.

Также игра первого тура показала, что вице-чемпионы Европы соскучились по позитивным эмоциям. Поэтому они не остановятся ни при счете 2:0, ни при 4:0.

Прогноз от «СЭ»: П1 и ТБ 2.5 за 2.55.

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