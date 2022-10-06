ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Основная информация о финальной стадии чемпионата мира-2022.

Когда и где пройдет финальный турнир ЧМ-2022 по футболу

Чемпионат мира-2022 по футболу состоится в Катаре с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Мировое первенство впервые пройдет в зимнее время года. Главной причиной стала сильная летняя жара в Катаре.

Матчи финальной стадии ЧМ-2022 будут сыграны на 8 стадионах в 5 городах — в Дохе, Ар-Райяне, Лусаиле, Аль-Хоре и Аль-Вакре. Все арены были введены в эксплуатацию в 2021 году. Это первый чемпионат мира, который будет проводиться в арабском мире.

22-й чемпионат мира ФИФА станет одним из самых дорогих в истории. По информации СМИ, на его организацию потрачено более 200 миллиардов долларов.

Президент ФИФА Джанни Инфантино. Фото Global Look Press

Погодные условия в Катаре

В Катаре континентальный тропический климат, что характеризуется сильной жарой и высокой температурой. Летом она достигает 50 градусов Цельсия.

Средняя температура в ноябре в Катаре составляет 25,4 градуса Цельсия, в декабре — 20,8 градуса. Декабрь и январь — самые холодные месяцы в стране.

На территории Катара нет постоянных рек. Воду получают с помощью опреснения морской.

При этом в Катаре все стадионы ЧМ-2022 оборудованы раздвижными крышами и кондиционерами.

Можно ли будет пить алкоголь на ЧМ-2022 в Катаре?

Во время чемпионата мира-2022 в Катаре будут продавать алкоголь в фан-зонах. Полный список напитков, входящих в перечень, пока неизвестен. В фан-зонах болельщики также смогут слушать музыку.

Группы чемпионата мира-2022 в Катаре: жеребьевка и таблицы команд

32 сборные примут участие в ЧМ-2022 в Катаре. Жеребьевка финальной стадии прошла 1 апреля 2022-го по завершении отборочного турнира.

Катар квалифицировался на ЧМ-2022 в качестве страны — хозяйки турнира. Группы мирового первенства выглядят следующим образом:

Группа A: Катар, Эквадор, Сенегал, Нидерланды.

Группа B: Англия, Иран, США, Уэльс.

Группа C: Аргентина, Саудовская Аравия, Мексика, Польша.

Группа D: Франция, Австралия, Дания, Тунис.

Группа E: Испания, Коста-Рика, Германия, Япония.

Группа F: Бельгия, Канада, Марокко, Хорватия.

Группа G: Бразилия, Сербия, Швейцария, Камерун.

Группа H: Португалия, Гана, Уругвай, Корея.

Футболисты сборной Австралии. Фото Global Look Press

Регламент и календарь матчей ЧМ-2022 по футболу в Катаре

32 команды разделены на 8 групп. Из каждой выходит в плей-офф по две сильнейшие, где начиная со стадии 1/8 финала турнира сборные играют на выбывание. Проигравшие команды в полуфинале ЧМ-2022 сыграют между собой в матче за третье место.

Календарь матчей ЧМ-2022

Игры группового этапа ЧМ-2022 пройдут с 20 ноября по 2 декабря.

1/8 финала — 3-6 декабря.

1/4 финала — 9-10 декабря.

1/2 финала — 13-14 декабря.

Матч за 3-е место — 17 декабря (стадион «Халифа» в Дохе).

Финал — 18 декабря («Национальный стадион» в Лусаиле).

Матч-открытие, в котором сыграют Катар и Эквадор, пройдет 20 ноября на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Начало в 19.00 по московскому времени.

Полное расписание матчей ЧМ-2022 можно посмотреть здесь.

Где покажут трансляции матчей ЧМ-2022 по футболу в Катаре

Права на видеотрансляцию чемпионата мира-2022 по футболу переданы «Матч ТВ». Он покажет все 64 матча группового турнира мирового первенства и стадии плей-офф соревнований в Катаре. Игры будут транслироваться на всех тематических каналах холдинга.

Следить за онлайн-трансляциями матчей ЧМ-2022 можно будет на сайте «СЭ».

Призовые ЧМ-2022 в Катаре

По информации Totalsportal, призовой фонд чемпионата мира-2022 в Катаре составит 1 миллиард долларов. На данный момент официальных данных от ФИФА нет.

Общая сумма призового фонда ЧМ-2018 в России была в размере 791 миллиона долларов. Завоевавшая золотые медали мирового первенства сборная Франции получила 38 миллионов долларов.

Призовые за другие чемпионаты мира по футболу:

ЧМ-2014. Общая сумма выплат — 576 миллионов долларов.

ЧМ-2010. Общая сумма выплат — 420 миллионов долларов.

ЧМ-2006. Общая сумма выплат — 347 миллионов швейцарских франков (на тот момент — 282 миллиона долларов).

ЧМ-2002. Общая сумма выплат — 232,75 миллионов швейцарских франков (156 миллионов долларов).

ЧМ-1998. Общая сумма выплат — 157 миллионов швейцарских франков (103 миллиона долларов).

Более подробную информацию о выплатах сборным за участие в ЧМ по футболу можно посмотреть здесь.

Вратарь Матвей Сафонов со своими партнерами по сборной России. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Почему сборная России не сыграет на ЧМ-2022

По итогам отборочного турнира ЧМ-2022 среди европейских команд сборная России заняла второе место в группе H. Коллектив Валерия Карпина (22 очка) уступил первую строчку Хорватии (23 балла).

Россия должна была сыграть в плей-офф за право попасть на ЧМ-2022. В стыковых матчах россияне попали на Польшу, а в случае успеха — могли сыграть на своем поле с победителем пары Швеция — Чехия.

В конце февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили все российские сборные и клубы от своих соревнований, россияне пропустили «стыки» и не смогли квалифицироваться на ЧМ-2022.

Предыдущие победители чемпионатов мира по футболу

Год Победитель Год Победитель 1930 Уругвай 1982 Италия 1934 Италия 1986 Аргентина 1938 Италия 1990 ФРГ 1950 Уругвай 1994 Бразилия 1954 ФРГ 1998 Франция 1958 Бразилия 2002 Бразилия 1962 Бразилия 2006 Италия 1966 Англия 2010 Испания 1970 Бразилия 2014 Германия 1974 ФРГ 2018 Франция 1978 Аргентина 2022 ?

ЧМ-2022: расписание и календарь матчей, обзоры игр, новости и статьи, турнирные таблицы