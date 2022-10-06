ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Чемпионат мира-2022 по футболу состоится в Катаре с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Мировое первенство впервые пройдет в зимнее время года. Главной причиной стала сильная летняя жара в Катаре.
Матчи финальной стадии ЧМ-2022 будут сыграны на 8 стадионах в 5 городах — в Дохе, Ар-Райяне, Лусаиле, Аль-Хоре и Аль-Вакре. Все арены были введены в эксплуатацию в 2021 году. Это первый чемпионат мира, который будет проводиться в арабском мире.
22-й чемпионат мира ФИФА станет одним из самых дорогих в истории. По информации СМИ, на его организацию потрачено более 200 миллиардов долларов.
В Катаре континентальный тропический климат, что характеризуется сильной жарой и высокой температурой. Летом она достигает 50 градусов Цельсия.
Средняя температура в ноябре в Катаре составляет 25,4 градуса Цельсия, в декабре — 20,8 градуса. Декабрь и январь — самые холодные месяцы в стране.
На территории Катара нет постоянных рек. Воду получают с помощью опреснения морской.
При этом в Катаре все стадионы ЧМ-2022 оборудованы раздвижными крышами и кондиционерами.
Во время чемпионата мира-2022 в Катаре будут продавать алкоголь в фан-зонах. Полный список напитков, входящих в перечень, пока неизвестен. В фан-зонах болельщики также смогут слушать музыку.
32 сборные примут участие в ЧМ-2022 в Катаре. Жеребьевка финальной стадии прошла 1 апреля 2022-го по завершении отборочного турнира.
Катар квалифицировался на ЧМ-2022 в качестве страны — хозяйки турнира. Группы мирового первенства выглядят следующим образом:
Группа A: Катар, Эквадор, Сенегал, Нидерланды.
Группа B: Англия, Иран, США, Уэльс.
Группа C: Аргентина, Саудовская Аравия, Мексика, Польша.
Группа D: Франция, Австралия, Дания, Тунис.
Группа E: Испания, Коста-Рика, Германия, Япония.
Группа F: Бельгия, Канада, Марокко, Хорватия.
Группа G: Бразилия, Сербия, Швейцария, Камерун.
Группа H: Португалия, Гана, Уругвай, Корея.
32 команды разделены на 8 групп. Из каждой выходит в плей-офф по две сильнейшие, где начиная со стадии 1/8 финала турнира сборные играют на выбывание. Проигравшие команды в полуфинале ЧМ-2022 сыграют между собой в матче за третье место.
Игры группового этапа ЧМ-2022 пройдут с 20 ноября по 2 декабря.
1/8 финала — 3-6 декабря.
1/4 финала — 9-10 декабря.
1/2 финала — 13-14 декабря.
Матч за 3-е место — 17 декабря (стадион «Халифа» в Дохе).
Финал — 18 декабря («Национальный стадион» в Лусаиле).
Матч-открытие, в котором сыграют Катар и Эквадор, пройдет 20 ноября на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Начало в 19.00 по московскому времени.
Полное расписание матчей ЧМ-2022 можно посмотреть здесь.
Права на видеотрансляцию чемпионата мира-2022 по футболу переданы «Матч ТВ». Он покажет все 64 матча группового турнира мирового первенства и стадии плей-офф соревнований в Катаре. Игры будут транслироваться на всех тематических каналах холдинга.
Следить за онлайн-трансляциями матчей ЧМ-2022 можно будет на сайте «СЭ».
По информации Totalsportal, призовой фонд чемпионата мира-2022 в Катаре составит 1 миллиард долларов. На данный момент официальных данных от ФИФА нет.
Общая сумма призового фонда ЧМ-2018 в России была в размере 791 миллиона долларов. Завоевавшая золотые медали мирового первенства сборная Франции получила 38 миллионов долларов.
Призовые за другие чемпионаты мира по футболу:
ЧМ-2014. Общая сумма выплат — 576 миллионов долларов.
ЧМ-2010. Общая сумма выплат — 420 миллионов долларов.
ЧМ-2006. Общая сумма выплат — 347 миллионов швейцарских франков (на тот момент — 282 миллиона долларов).
ЧМ-2002. Общая сумма выплат — 232,75 миллионов швейцарских франков (156 миллионов долларов).
ЧМ-1998. Общая сумма выплат — 157 миллионов швейцарских франков (103 миллиона долларов).
Более подробную информацию о выплатах сборным за участие в ЧМ по футболу можно посмотреть здесь.
По итогам отборочного турнира ЧМ-2022 среди европейских команд сборная России заняла второе место в группе H. Коллектив Валерия Карпина (22 очка) уступил первую строчку Хорватии (23 балла).
Россия должна была сыграть в плей-офф за право попасть на ЧМ-2022. В стыковых матчах россияне попали на Польшу, а в случае успеха — могли сыграть на своем поле с победителем пары Швеция — Чехия.
В конце февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили все российские сборные и клубы от своих соревнований, россияне пропустили «стыки» и не смогли квалифицироваться на ЧМ-2022.
|
Год
|
Победитель
|
Год
|
Победитель
|
1930
|
Уругвай
|
1982
|
Италия
|
1934
|
Италия
|
1986
|
Аргентина
|
1938
|
Италия
|
1990
|
ФРГ
|
1950
|
Уругвай
|
1994
|
Бразилия
|
1954
|
ФРГ
|
1998
|
Франция
|
1958
|
Бразилия
|
2002
|
Бразилия
|
1962
|
Бразилия
|
2006
|
Италия
|
1966
|
Англия
|
2010
|
Испания
|
1970
|
Бразилия
|
2014
|
Германия
|
1974
|
ФРГ
|
2018
|
Франция
|
1978
|
Аргентина
|
2022
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ЧМ-2022: расписание и календарь матчей, обзоры игр, новости и статьи, турнирные таблицы