Гана ждала мести 12 лет и довела Суареса до слез. Уругвай вылетает с ЧМ

Сегодня, 20:35
Когда после жеребьевки финального турнира стал известен состав групп, главная интрига в квартете Н была очевидна: первая с ЧМ-2010 встреча в официальном матче Ганы и Уругвая. Там случился один из самых знаменитых моментов в истории чемпионатов мира: концовка дополнительного времени, счет 1:1, атака Ганы, нападающий уругвайцев Луис Суарес выбивает мяч рукой из пустых ворот, 11-метровый и красная карточка, но нападающий африканцев Асамоа Гьян не забивает — его удар приходится в перекладину. А в послематчевой серии пенальти деморализованные ганцы проиграли без шансов.
Эпизод, конечно, знаменитый, но, в принципе, Суарес не совершил ничего предосудительного — он сделал все для победы команды, и так на его месте поступил бы каждый. В конце концов, это не воскресный футбол во дворе, а четвертьфинал чемпионата мира. А главное, это не «рука Бога» Диего Марадоны на ЧМ-1986 или эпизод с рукой Тьерри Анри в матче Франции и Ирландии — нарушение правил было зафиксировано, Уругвай наказан 11-метровым, а сам Суарес был удален с поля. Все честно. А то, что Гана не забила пенальти, а потом развалилась в послематчевой серии, — это уже ее проблемы.
Но в Гане считают иначе. Когда в 2011-м команды играли товарищеский матч на «Уэмбли», болельщики «Черных звезд» демонстрировали на трибунах плакаты с надписями «Мы знаем, где ты живешь, Луис Суарес», и в этом явно чувствовалась завуалированная угроза (уругваец тогда как раз выступал в Англии за «Ливерпуль»). И за 12 лет ярость не утихла. Добавил огня и сам Суарес, который уже сейчас, разговаривая с журналистами, отказался извиняться за тот момент:
«Я не буду извиняться за это. Да, я сыграл рукой, но это футболист сборной Ганы не реализовал пенальти, а не я. Мне стоило бы принести извинения, если бы я нанес кому-то травму. Нельзя жить прошлым».
И крайне символично, что жаждавшая 12 лет мести Гана вместо этого словила флешбэк из 2010-го. Снова незабитый пенальти, а потом впадение в коллективный ступор, развал и крах всех надежд.
Причем изначально казалось, что привезший этот 11-метровый голкипер уругвайцев Серхио Рочет (сначала плохо отбил дальний удар Андре Айю, а потом сбил Мохамеда Кудуса) ведет себя максимально глупо. Какой смысл три минуты ходить за судьей и гундеть, что фола не было и он никого не трогал, если рефери уже посмотрел повтор и не изменит решения? Это касалось не только Рочета, но и остальных уругвайцев. Думалось, это пустая трата времени и нервной энергии. Но все вышло наоборот: игравший в том матче 12 лет назад Айю перегорел и не забил.
Примечательно, что в обеих голевых атаках Уругвая поучаствовал Суарес. По сути, у него два ассиста, хотя в случае с первым мячом и добиванием Джорджина Де Арраскаэты ему его и не засчитают (в хоккее, кстати, после шайб с добивания передачи все равно учитываются). Комбинация на второй гол и вовсе шедевральна, а началась она с фирменного уругвайского прессинга.
Правда, эти 2:0 вышибали с чемпионата мира Гану, но еще ничего не гарантировали Уругваю. Потому что если в параллельном матче Корея с любым счетом побеждала Португалию, то в 1/8 финала выходили как раз азиаты — если не из-за лучшей разности, то по причине большего количества забитых мячей.
Однако добивать соперника Уругвай не спешил. Хотя на протяжении большей части второго тайма его выпады были острее, чем хаотично-спорадические наскоки Ганы. В одном из моментов «Селесте» даже претендовали на пенальти после падения Дарвина Нуньеса, однако рефери Клаус Зиберт после долгого просмотра повтора решил, что Дэниэл Амарти сыграл в мяч.
Минут за 15 до конца Уругвай окончательно бросил играть, главный тренер Диего Алонсо постепенно убирал с поля всю группу атаки... На этом чемпионате мира такая тактика работала: Польша в игре с Аргентиной ждала и надеялась, что Мексика в параллельной встрече больше не забьет. Так и вышло. Но здесь Корея забила уже в добавленное время своего матча и выиграла — 2:1.
В итоге это привело к совершенно безумной концовке, где забить стремились обе команды, поскольку Гану при таком раскладе устраивала ничья, и она в свою очередь яростно пыталась сравнять счет. В компенсированное время моментов было больше, чем за регулярные 45 минут.
После финального свистка Суарес, накрывшись футболкой, рыдал на скамейке запасных, другие уругвайцы пытались разобраться с немецкой бригадой судей, в первую очередь с Зибертом. Если вспомнить «левый» пенальти во встрече с Португалией, который в итоге все и решил в этой группе, можно и правда подумать о заговоре.
Но если ты на протяжении двух матчей показываешь почти полную импотенцию в атаке (например, 0,59 xG с Кореей), а потом, когда надо добить разваливающегося соперника, не делаешь этого и просто ждешь, когда все закончится, — за такое иногда бывает расплата. Хотя та же Польша была намного более трусливой и тоскливой.
|И
|М
|О
|1
|Нидерланды
|3
|5-1
|7
|2
|Сенегал
|3
|5-4
|6
|3
|Эквадор
|3
|4-3
|4
|4
|Катар
|3
|1-7
|0
|И
|М
|О
|1
|Аргентина
|3
|5-2
|6
|2
|Польша
|3
|2-2
|4
|3
|Мексика
|3
|2-3
|4
|4
|Сауд. Аравия
|3
|3-5
|3
|И
|М
|О
|1
|Япония
|3
|4-3
|6
|2
|Испания
|3
|9-3
|4
|3
|Германия
|3
|6-5
|4
|4
|Коста-Рика
|3
|3-11
|3
|A
|20.11 19:00
|
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
|
0
2
|B
|21.11 16:00
|
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
|
6
2
|A
|21.11 19:00
|
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
|
0
2
|B
|21.11 22:00
|
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
|
1
1
|C
|22.11 13:00
|
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
|
1
2
|D
|22.11 16:00
|
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
|
0
0
|C
|22.11 19:00
|
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
|
0
0
|D
|22.11 22:00
|
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
4
1
|F
|23.11 13:00
|
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
|
0
0
|E
|23.11 16:00
|
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
|
1
2
|E
|23.11 19:00
|
Испания
Коста-Рика
|
7
0
|F
|23.11 22:00
|
Бельгия
Канада
|
1
0
|G
|24.11 13:00
|
Швейцария
Камерун
|
1
0
|H
|24.11 16:00
|
Уругвай
Корея
|
0
0
|H
|24.11 19:00
|
Португалия
Гана
|
3
2
|G
|24.11 22:00
|
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
|
2
0
|B
|25.11 13:00
|
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
|
0
2
|A
|25.11 16:00
|
Катар
Сенегал
|
1
3
|A
|25.11 19:00
|
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
|
1
1
|B
|25.11 22:00
|
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
|
0
0
|D
|26.11 13:00
|
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
|
0
1
|C
|26.11 16:00
|
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
|
2
0
|D
|26.11 19:00
|
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
|
2
1
|C
|26.11 22:00
|
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
|
2
0
|E
|27.11 13:00
|
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
|
0
1
|F
|27.11 16:00
|
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
|
0
2
|F
|27.11 19:00
|
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
|
4
1
|E
|27.11 22:00
|
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
|
1
1
|G
|28.11 13:00
|
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
|
3
3
|H
|28.11 16:00
|
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
|
2
3
|G
|28.11 19:00
|
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
|
1
0
|H
|28.11 22:00
|
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
|
1
2
|B
|29.11 22:00
|
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
|
0
3
|B
|29.11 22:00
|
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
|
0
1
|D
|30.11 18:00
|
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
|
1
0
|D
|30.11 18:00
|
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
|
1
0
|C
|30.11 22:00
|
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
|
0
2
|C
|30.11 22:00
|
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
|
1
2
|F
|01.12 18:00
|
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
|
0
0
|F
|01.12 18:00
|
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
|
1
2
|E
|01.12 22:00
|
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
|
2
1
|E
|01.12 22:00
|
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
|
2
4
|H
|02.12 18:00
|
Корея
Португалия
П1 4.30 X 3.80 П2 1.90
|
2
1
|H
|02.12 18:00
|
Гана
Уругвай
П1 4.90 X 4.00 П2 1.76
|
0
2
|G
|02.12 22:00
|
Камерун
Бразилия
П1 8.40 X 5.20 П2 1.40
|
-
-
|G
|02.12 22:00
|
Сербия
Швейцария
П1 2.60 X 3.40 П2 2.90
|
-
-
|М
|Г+П
|
|
Килиан Мбаппе
Франция
|3
|4 (3 + 1)
|
|
Альваро Мората
Испания
|3
|4 (3 + 1)
|
|
Бруну Фернандеш
Португалия
|2
|4 (2 + 2)