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ЧМ-2022

Сегодня, 20:15

Время Бельгии ушло. Хорватия вышибла ее с чемпионата мира, оставив золотое поколение ни с чем

Дмитрий Гирин
Корреспондент
1 декабря. Хорватия — Бельгия — 0:0.
Фото AFP
1 декабря. Хорватия — Бельгия — 0:0. Сейв Тибо Куртуа.
Фото Reuters
1/2
Telegram Дзен
Прощаемся с де Брейне и компанией.
Чемпионат мира. Группа F
01 дек, 18:00. Ahmad bin Ali Stadium (Эр-Райян)
Хорватия
0:0
Бельгия

Когда перед стартом ЧМ-2022 шла речь о том, кто из топ-команд может получить проблемы на групповом этапе, обычно назывались сборные Португалии или Франции. Первые — из-за последних скандалов с Криштиану Роналду, вторые — из-за так называемого проклятия чемпионов мира, а также в силу огромного количества травм.

От Бельгии провала почти никто не ждал. Да, золотое поколение постарело и постепенно сходит со сцены, и к фаворитам турнира «Красных дьяволов» особо никто не причислял, но казалось, что за счет опыта и все еще имеющегося класса в плей-офф они должны проходить спокойно. Однако именно Бельгия — единственная из числа «сеяных» команд, оказавшихся перед заключительным туром группового этапа ближе всего к вылету.

ЧМ&nbsp;2022: 1&nbsp;декабря. ЧМ 2022: Бельгия не забила Хорватии и осталась без плей-офф, сборная Марокко — первая в группе. Онлайн-трансляция 1 декабря

К откровенно слабой игре в первых двух матчах добавились склоки и ругань внутри команды. После встречи с Марокко L'Equipe написала, что Кевин де Брейне не разговаривает с Тибо Куртуа, Эден Азар — с Леандро Троссаром, а Ромелу Лукаку — с Миши Батшуайи. Кроме того, якобы Лукаку пришлось разнимать де Брейне и Яна Вертонгена. Примечательно, что после матча с Марокко защитник объяснил причины провала так: «Бельгия плохо атакует, потому что игроки атаки слишком старые».

Потом, конечно, последовали опровержения. «Сейчас никто не счастлив, но мы думаем, что победим в четверг и пройдем дальше. Это футбол, случиться может все, но мы отдадим все силы. В раздевалке после игры с Марокко мы злились из-за поражения, мы разочарованы результатом. Эти статьи о конфликтах в сборной Бельгии — ложь. Проблема в том, что люди всегда все принимают за правду», — говорил Куртуа.

При этом при всех проблемах было бы странно оценивать шансы Бельгии перед матчем с Хорватией как совсем уж нулевые. В конце концов, есть Куртуа, который может вытащить любую игру, есть де Брейне, способный решить момент. И вообще, речь идет всего лишь об одном матче, где может случиться что угодно — нелепая срезка, рикошет и так далее.

1 декабря. Хорватия — Бельгия — 0:0. Сейв Тибо Куртуа. Фото Reuters
1 декабря. Хорватия — Бельгия — 0:0. Сейв Тибо Куртуа.
Фото Reuters

Поняв, что жить по-старому уже нельзя, главный тренер бельгийцев Роберто Мартинес поменял схему — с 3-4-3 (по которой Бельгия играла все шесть лет под его руководством) на 4-2-3-1, где Тимоти Кастань и Тома Менье располагались по краям обороны, а Аксель Витсель и Леандер Дендонкер — в центре полузащиты. В запас сел Эден Азар, которого Мартинес упорно вызывал и ставил в основу даже тогда, когда всем казалось, что тот уже закончил с футболом.

1&nbsp;декабря. Канада&nbsp;&mdash; Марокко&nbsp;&mdash; 1:2. Футболисты сборной Марокко. Марокко в плей-офф — впервые за 36 лет. Стали первыми в группе с Бельгией и Хорватией!

Однако первый шанс в матче был у Хорватии — Иван Перишич мог забить уже на 10-й секунде, но не попал в дальний угол. Повезло Бельгии и с отмененным пенальти в ее ворота: видеоассистенты рефери при помощи полуавтоматической системы определения офсайда нашли положение «вне игры» у Деяна Ловрена, перед тем как Янник Карраско сфолил на Андрее Крамариче. Да и в целом хорваты сразу показали, что не собираются охранять устраивающую их ничью, повторяя ошибки Эквадора и Ирана.

Но самую острую атаку в первом тайме провела именно Бельгия, расчертив все, как в лучшие годы, однако Дрис Мертенс не попал в ворота после паса де Брейне. О качестве игры «Красных дьяволов» до перерыва говорит и существенное преимущество по xG — 0,98 против 0,36 у Хорватии. Да, ни одного удара в створ у бельгийцев не было, но движение и настрой были явно лучше, чем в матчах с Канадой и Марокко.

Попадания в створ начались сразу после перерыва, причем за первые 10 минут второго тайма у Хорватии набралось сразу три. Но Куртуа показал, что, в отличие от матча с марокканцами, он в порядке. У Бельгии выход Лукаку делал схему 4-2-3-1 окончательно завершенной, а также позволял «Красным дьяволам» упрощать игру и при необходимости перейти на забросы.

Пожалуй, именно во втором тайме была лучшая Бельгия на турнире, равно как и лучшая Хорватия (все же уровень сопротивления в матче с Канадой был гораздо ниже). Все это обеспечило качественное и яркое зрелище. Символично, что самым ярким пятном в игре бельгийцев стал 20-летний Жереми Доку, которому Мартинес почти не давал шансов последние полтора года, а главным неудачником — почти не играющий в этом сезоне Лукаку, каким-то невероятным образом упустивший три отличных шанса.

Вот теперь золотое поколение Бельгии точно ушло. А Хорватия, пусть и сохранившая часть ветеранов, но при этом заметно обновившая состав в последние пару лет, идет дальше.

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Англия
04.12
22:00
Сенегал
04.12 18:00
Франция
04.12
18:00
Польша
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Марокко
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A 20.11 19:00
Катар
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0
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B 21.11 16:00
Англия
Иран
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6
2
A 21.11 19:00
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
0
2
B 21.11 22:00
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
1
1
C 22.11 13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
1
2
D 22.11 16:00
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
0
0
C 22.11 19:00
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
0
0
D 22.11 22:00
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
4
1
F 23.11 13:00
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
0
0
E 23.11 16:00
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
1
2
E 23.11 19:00
Испания
Коста-Рика
7
0
F 23.11 22:00
Бельгия
Канада
1
0
G 24.11 13:00
Швейцария
Камерун
1
0
H 24.11 16:00
Уругвай
Корея
0
0
H 24.11 19:00
Португалия
Гана
3
2
G 24.11 22:00
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
2
0
B 25.11 13:00
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
0
2
A 25.11 16:00
Катар
Сенегал
1
3
A 25.11 19:00
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
1
1
B 25.11 22:00
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
0
0
D 26.11 13:00
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
0
1
C 26.11 16:00
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
2
0
D 26.11 19:00
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
2
1
C 26.11 22:00
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
2
0
E 27.11 13:00
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
0
1
F 27.11 16:00
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
0
2
F 27.11 19:00
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
4
1
E 27.11 22:00
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
1
1
G 28.11 13:00
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
3
3
H 28.11 16:00
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
2
3
G 28.11 19:00
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
1
0
H 28.11 22:00
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
2
0
A 29.11 18:00
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
2
0
A 29.11 18:00
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
1
2
B 29.11 22:00
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
0
3
B 29.11 22:00
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
0
1
D 30.11 18:00
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
1
0
D 30.11 18:00
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
1
0
C 30.11 22:00
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
0
2
C 30.11 22:00
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
1
2
F 01.12 18:00
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
0
0
F 01.12 18:00
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
1
2
E 01.12 22:00
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
-
-
E 01.12 22:00
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
-
-
H 02.12 18:00
Корея
Португалия
П1 4.30 X 4.20 П2 1.80
-
-
H 02.12 18:00
Гана
Уругвай
П1 5.10 X 3.90 П2 1.74
-
-
G 02.12 22:00
Камерун
Бразилия
П1 8.40 X 5.10 П2 1.41
-
-
G 02.12 22:00
Сербия
Швейцария
П1 2.65 X 3.50 П2 2.75
-
-
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Гол+Пас
М Г
Коди Гакпо

Коди Гакпо

Нидерланды

 		3 3
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		3 3
Маркус Рэшфорд

Маркус Рэшфорд

Англия

 		3 3
Статистика / Бомбардиры
М П
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Англия

 		3 3
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		2 2
Андрия Живкович

Андрия Живкович

Сербия

 		2 2
Статистика / Ассистенты
М Г+П
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		3 4 (3 + 1)
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		2 4 (2 + 2)
Маркус Рэшфорд

Маркус Рэшфорд

Англия

 		3 3 (3 + 0)
Статистика / Гол+Пас
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