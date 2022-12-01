Время Бельгии ушло. Хорватия вышибла ее с чемпионата мира, оставив золотое поколение ни с чем

Сегодня, 20:15
Когда перед стартом ЧМ-2022 шла речь о том, кто из топ-команд может получить проблемы на групповом этапе, обычно назывались сборные Португалии или Франции. Первые — из-за последних скандалов с Криштиану Роналду, вторые — из-за так называемого проклятия чемпионов мира, а также в силу огромного количества травм.
От Бельгии провала почти никто не ждал. Да, золотое поколение постарело и постепенно сходит со сцены, и к фаворитам турнира «Красных дьяволов» особо никто не причислял, но казалось, что за счет опыта и все еще имеющегося класса в плей-офф они должны проходить спокойно. Однако именно Бельгия — единственная из числа «сеяных» команд, оказавшихся перед заключительным туром группового этапа ближе всего к вылету.
К откровенно слабой игре в первых двух матчах добавились склоки и ругань внутри команды. После встречи с Марокко L'Equipe написала, что Кевин де Брейне не разговаривает с Тибо Куртуа, Эден Азар — с Леандро Троссаром, а Ромелу Лукаку — с Миши Батшуайи. Кроме того, якобы Лукаку пришлось разнимать де Брейне и Яна Вертонгена. Примечательно, что после матча с Марокко защитник объяснил причины провала так: «Бельгия плохо атакует, потому что игроки атаки слишком старые».
Потом, конечно, последовали опровержения. «Сейчас никто не счастлив, но мы думаем, что победим в четверг и пройдем дальше. Это футбол, случиться может все, но мы отдадим все силы. В раздевалке после игры с Марокко мы злились из-за поражения, мы разочарованы результатом. Эти статьи о конфликтах в сборной Бельгии — ложь. Проблема в том, что люди всегда все принимают за правду», — говорил Куртуа.
При этом при всех проблемах было бы странно оценивать шансы Бельгии перед матчем с Хорватией как совсем уж нулевые. В конце концов, есть Куртуа, который может вытащить любую игру, есть де Брейне, способный решить момент. И вообще, речь идет всего лишь об одном матче, где может случиться что угодно — нелепая срезка, рикошет и так далее.
Поняв, что жить по-старому уже нельзя, главный тренер бельгийцев Роберто Мартинес поменял схему — с 3-4-3 (по которой Бельгия играла все шесть лет под его руководством) на 4-2-3-1, где Тимоти Кастань и Тома Менье располагались по краям обороны, а Аксель Витсель и Леандер Дендонкер — в центре полузащиты. В запас сел Эден Азар, которого Мартинес упорно вызывал и ставил в основу даже тогда, когда всем казалось, что тот уже закончил с футболом.
Однако первый шанс в матче был у Хорватии — Иван Перишич мог забить уже на 10-й секунде, но не попал в дальний угол. Повезло Бельгии и с отмененным пенальти в ее ворота: видеоассистенты рефери при помощи полуавтоматической системы определения офсайда нашли положение «вне игры» у Деяна Ловрена, перед тем как Янник Карраско сфолил на Андрее Крамариче. Да и в целом хорваты сразу показали, что не собираются охранять устраивающую их ничью, повторяя ошибки Эквадора и Ирана.
Но самую острую атаку в первом тайме провела именно Бельгия, расчертив все, как в лучшие годы, однако Дрис Мертенс не попал в ворота после паса де Брейне. О качестве игры «Красных дьяволов» до перерыва говорит и существенное преимущество по xG — 0,98 против 0,36 у Хорватии. Да, ни одного удара в створ у бельгийцев не было, но движение и настрой были явно лучше, чем в матчах с Канадой и Марокко.
Попадания в створ начались сразу после перерыва, причем за первые 10 минут второго тайма у Хорватии набралось сразу три. Но Куртуа показал, что, в отличие от матча с марокканцами, он в порядке. У Бельгии выход Лукаку делал схему 4-2-3-1 окончательно завершенной, а также позволял «Красным дьяволам» упрощать игру и при необходимости перейти на забросы.
Пожалуй, именно во втором тайме была лучшая Бельгия на турнире, равно как и лучшая Хорватия (все же уровень сопротивления в матче с Канадой был гораздо ниже). Все это обеспечило качественное и яркое зрелище. Символично, что самым ярким пятном в игре бельгийцев стал 20-летний Жереми Доку, которому Мартинес почти не давал шансов последние полтора года, а главным неудачником — почти не играющий в этом сезоне Лукаку, каким-то невероятным образом упустивший три отличных шанса.
Вот теперь золотое поколение Бельгии точно ушло. А Хорватия, пусть и сохранившая часть ветеранов, но при этом заметно обновившая состав в последние пару лет, идет дальше.
|И
|М
|О
|1
|Нидерланды
|3
|5-1
|7
|2
|Сенегал
|3
|5-4
|6
|3
|Эквадор
|3
|4-3
|4
|4
|Катар
|3
|1-7
|0
|И
|М
|О
|1
|Аргентина
|3
|5-2
|6
|2
|Польша
|3
|2-2
|4
|3
|Мексика
|3
|2-3
|4
|4
|Сауд. Аравия
|3
|3-5
|3
|И
|М
|О
|1
|Испания
|2
|8-1
|4
|2
|Япония
|2
|2-2
|3
|3
|Коста-Рика
|2
|1-7
|3
|4
|Германия
|2
|2-3
|1
|A
|20.11 19:00
|
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
|
0
2
|B
|21.11 16:00
|
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
|
6
2
|A
|21.11 19:00
|
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
|
0
2
|B
|21.11 22:00
|
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
|
1
1
|C
|22.11 13:00
|
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
|
1
2
|D
|22.11 16:00
|
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
|
0
0
|C
|22.11 19:00
|
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
|
0
0
|D
|22.11 22:00
|
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
4
1
|F
|23.11 13:00
|
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
|
0
0
|E
|23.11 16:00
|
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
|
1
2
|E
|23.11 19:00
|
Испания
Коста-Рика
|
7
0
|F
|23.11 22:00
|
Бельгия
Канада
|
1
0
|G
|24.11 13:00
|
Швейцария
Камерун
|
1
0
|H
|24.11 16:00
|
Уругвай
Корея
|
0
0
|H
|24.11 19:00
|
Португалия
Гана
|
3
2
|G
|24.11 22:00
|
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
|
2
0
|B
|25.11 13:00
|
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
|
0
2
|A
|25.11 16:00
|
Катар
Сенегал
|
1
3
|A
|25.11 19:00
|
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
|
1
1
|B
|25.11 22:00
|
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
|
0
0
|D
|26.11 13:00
|
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
|
0
1
|C
|26.11 16:00
|
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
|
2
0
|D
|26.11 19:00
|
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
|
2
1
|C
|26.11 22:00
|
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
|
2
0
|E
|27.11 13:00
|
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
|
0
1
|F
|27.11 16:00
|
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
|
0
2
|F
|27.11 19:00
|
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
|
4
1
|E
|27.11 22:00
|
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
|
1
1
|G
|28.11 13:00
|
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
|
3
3
|H
|28.11 16:00
|
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
|
2
3
|G
|28.11 19:00
|
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
|
1
0
|H
|28.11 22:00
|
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
|
1
2
|B
|29.11 22:00
|
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
|
0
3
|B
|29.11 22:00
|
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
|
0
1
|D
|30.11 18:00
|
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
|
1
0
|D
|30.11 18:00
|
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
|
1
0
|C
|30.11 22:00
|
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
|
0
2
|C
|30.11 22:00
|
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
|
1
2
|F
|01.12 18:00
|
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
|
0
0
|F
|01.12 18:00
|
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
|
1
2
|E
|01.12 22:00
|
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
|
-
-
|E
|01.12 22:00
|
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
|
-
-
|H
|02.12 18:00
|
Корея
Португалия
П1 4.30 X 4.20 П2 1.80
|
-
-
|H
|02.12 18:00
|
Гана
Уругвай
П1 5.10 X 3.90 П2 1.74
|
-
-
|G
|02.12 22:00
|
Камерун
Бразилия
П1 8.40 X 5.10 П2 1.41
|
-
-
|G
|02.12 22:00
|
Сербия
Швейцария
П1 2.65 X 3.50 П2 2.75
|
-
-
|М
|Г+П
|
|
Килиан Мбаппе
Франция
|3
|4 (3 + 1)
|
|
Бруну Фернандеш
Португалия
|2
|4 (2 + 2)
|
|
Маркус Рэшфорд
Англия
|3
|3 (3 + 0)