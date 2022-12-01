Время Бельгии ушло. Хорватия вышибла ее с чемпионата мира, оставив золотое поколение ни с чем

Прощаемся с де Брейне и компанией.

Когда перед стартом ЧМ-2022 шла речь о том, кто из топ-команд может получить проблемы на групповом этапе, обычно назывались сборные Португалии или Франции. Первые — из-за последних скандалов с Криштиану Роналду, вторые — из-за так называемого проклятия чемпионов мира, а также в силу огромного количества травм.

От Бельгии провала почти никто не ждал. Да, золотое поколение постарело и постепенно сходит со сцены, и к фаворитам турнира «Красных дьяволов» особо никто не причислял, но казалось, что за счет опыта и все еще имеющегося класса в плей-офф они должны проходить спокойно. Однако именно Бельгия — единственная из числа «сеяных» команд, оказавшихся перед заключительным туром группового этапа ближе всего к вылету.

К откровенно слабой игре в первых двух матчах добавились склоки и ругань внутри команды. После встречи с Марокко L'Equipe написала, что Кевин де Брейне не разговаривает с Тибо Куртуа, Эден Азар — с Леандро Троссаром, а Ромелу Лукаку — с Миши Батшуайи. Кроме того, якобы Лукаку пришлось разнимать де Брейне и Яна Вертонгена. Примечательно, что после матча с Марокко защитник объяснил причины провала так: «Бельгия плохо атакует, потому что игроки атаки слишком старые».

Потом, конечно, последовали опровержения. «Сейчас никто не счастлив, но мы думаем, что победим в четверг и пройдем дальше. Это футбол, случиться может все, но мы отдадим все силы. В раздевалке после игры с Марокко мы злились из-за поражения, мы разочарованы результатом. Эти статьи о конфликтах в сборной Бельгии — ложь. Проблема в том, что люди всегда все принимают за правду», — говорил Куртуа.

При этом при всех проблемах было бы странно оценивать шансы Бельгии перед матчем с Хорватией как совсем уж нулевые. В конце концов, есть Куртуа, который может вытащить любую игру, есть де Брейне, способный решить момент. И вообще, речь идет всего лишь об одном матче, где может случиться что угодно — нелепая срезка, рикошет и так далее.

1 декабря. Хорватия — Бельгия — 0:0. Сейв Тибо Куртуа. Фото Reuters

Поняв, что жить по-старому уже нельзя, главный тренер бельгийцев Роберто Мартинес поменял схему — с 3-4-3 (по которой Бельгия играла все шесть лет под его руководством) на 4-2-3-1, где Тимоти Кастань и Тома Менье располагались по краям обороны, а Аксель Витсель и Леандер Дендонкер — в центре полузащиты. В запас сел Эден Азар, которого Мартинес упорно вызывал и ставил в основу даже тогда, когда всем казалось, что тот уже закончил с футболом.

Однако первый шанс в матче был у Хорватии — Иван Перишич мог забить уже на 10-й секунде, но не попал в дальний угол. Повезло Бельгии и с отмененным пенальти в ее ворота: видеоассистенты рефери при помощи полуавтоматической системы определения офсайда нашли положение «вне игры» у Деяна Ловрена, перед тем как Янник Карраско сфолил на Андрее Крамариче. Да и в целом хорваты сразу показали, что не собираются охранять устраивающую их ничью, повторяя ошибки Эквадора и Ирана.

Но самую острую атаку в первом тайме провела именно Бельгия, расчертив все, как в лучшие годы, однако Дрис Мертенс не попал в ворота после паса де Брейне. О качестве игры «Красных дьяволов» до перерыва говорит и существенное преимущество по xG — 0,98 против 0,36 у Хорватии. Да, ни одного удара в створ у бельгийцев не было, но движение и настрой были явно лучше, чем в матчах с Канадой и Марокко.

Попадания в створ начались сразу после перерыва, причем за первые 10 минут второго тайма у Хорватии набралось сразу три. Но Куртуа показал, что, в отличие от матча с марокканцами, он в порядке. У Бельгии выход Лукаку делал схему 4-2-3-1 окончательно завершенной, а также позволял «Красным дьяволам» упрощать игру и при необходимости перейти на забросы.

Пожалуй, именно во втором тайме была лучшая Бельгия на турнире, равно как и лучшая Хорватия (все же уровень сопротивления в матче с Канадой был гораздо ниже). Все это обеспечило качественное и яркое зрелище. Символично, что самым ярким пятном в игре бельгийцев стал 20-летний Жереми Доку, которому Мартинес почти не давал шансов последние полтора года, а главным неудачником — почти не играющий в этом сезоне Лукаку, каким-то невероятным образом упустивший три отличных шанса.