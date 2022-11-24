Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

24 ноября, 16:30

Решили болеть за Сербию на ЧМ? Не зря, у них лучшая команда за много-много лет

Марк Бессонов
Корреспондент отдела футбола
Футболисты сборной Сербии.
Фото Global Look Press
Ваня Милинкович-Савич.
Фото AFP
Александар Митрович.
Фото AFP
Драган Стойкович.
Фото AFP
1/4
Telegram Дзен
Сегодня — труднейший старт с Бразилией.

В России множество людей при вопросе «За кого ты на ЧМ?» называют сборную Сербии. Главная причина, естественно, не сильно связана с футболом. Как не поддержать братушек, тем более что нашей команды в Катаре не будет. Соболев, Глебов, Глушаков — это лишь те, кто признался в симпатиях к сербам только за последние дни. А Россотрудничество и вовсе выпустило ролик, в котором призвало поддержать сборную братского народа. И, знаете, у этой Сербии шикарные шансы стать одним из открытий этого чемпионата мира.

В составе сербской сборной всегда находилась парочка игроков с приставкой «топ», но вот на ЧМ после распада Югославии ей не везло, даже несмотря на то, что в финальную фазу получалось выходить весьма регулярно.

ЧМ-2022: матчи 24&nbsp;ноября. ЧМ-2022: первые матчи Бразилии и Португалии. Онлайн-трансляция 24 ноября

На ЧМ-2006 объединенную сборную Сербии и Черногории вели Деян Станкович и Матея Кежман, но балканцы потерпели три поражения в трех матчах (в том числе получили 0:6 от Аргентины и дали 18-летнему Месси забить свой первый гол на ЧМ). ЧМ-2010 — эпоха Неманьи Видича, однако и его монструозности не хватило для успеха — победа 1:0 над Германией размылась поражениями от Ганы и Австралии. На чемпионат мира-2014 сербы не отобрались, в России же сыграли и даже выиграли у Коста-Рики в первом матче, но после поражений от Бразилии и Швейцарии заняли третье место.

Причиной неудач на крупных турнирах зачастую становилось отсутствие баланса. В Сербии всегда находился яркий лидер, порой даже несколько, но объединить их в одну команду и зашлифовать слабые места не получалось по большому счету ни у кого. И в этом главное отличие сегодняшней сборной Сербии от самой себя прошлых образцов — здесь в каждой линии есть как опытные, так и перспективные футболисты, играющие в сильных европейских первенствах. Единственный в заявке представитель национального чемпионата — защитник Страхинья Эракович, да и тот в «Црвене Звезде» наверняка долго не задержится.

А теперь пройдемся по линиям.

Ваня Милинкович-Савич. Фото AFP
Ваня Милинкович-Савич.
Фото AFP

Ваня Милинкович-Савич — одноклубник Алексея Миранчука в «Торино» и третий вратарь серии А по проценту отраженных ударов (среди вратарей, сыгравших более 10 матчей). Вратарская линия у сербов не сказать, что звездная, но очень ровная. Райкович и Дмитрович регулярно играют в ла лиге за «Мальорку» и «Севилью» соответственно, но именно бородатый Милинкович-Савич в последние месяцы зарекомендовал себя вратарем, способным гарантировать надежность и вселять уверенность в партнеров.

Сербы показали один из лучших оборонительных перформансов в недавней Лиге наций, пропустив пять голов в шести встречах. Во многом это заслуга защитной группы. Тут нет мастодонтов уровня Видича или Ивановича, но тренер Драган Стойкович приноровился качественно варьировать схему с тремя и двумя ЦЗ, подстраивая ее под соперника. Но тем же Павловичу и Эраковичу всего по 21, так что ЧМ может стать для них трамплином в большой клуб.

Драган Стойкович. Фото AFP
Драган Стойкович.
Фото AFP

Над обороной Сербия явно поработала — при защитной фазе латерали опускаются, образуя защитную пятерку и лишая соперника пространства. Тут важнейшие роли играют нераскрывшийся талант Андрия Живкович и опытный Филип Костич из «Ювентуса». Оба не только дисциплинированно отрабатывают в обороне, но и являются одними из самых острых футболистов в команде. Сербы предпочитают резко атаковать флангами и создают опасные моменты в основном из этих зон.

В центре поля конструкция держится на смеси таланта и работоспособности. За талант отвечает Сергей Милинкович-Савич, младший брат вратаря Вани и признанная звезда серии А. Сергей в свои 27 очевидно засиделся в «Лацио», но в последние два сезона играет на выдающемся уровне. Ну а черновую работу обеспечивают качественные полузащитники — Максимович («Хетафе»), Гудель («Севилья») или Лукич («Торино»). Каждый уже давно выступает в топ-5 европейских лиг.

Александар Митрович. Фото AFP
Александар Митрович.
Фото AFP

Но главная ударная сила, сосредоточена в атаке — такой мощной связки у сербов не было с момента распада Югославии. Вероятнее всего, команда будет играть по схеме 3-5-2, в которой на переднем крае выступят Александр Митрович и Душан Влахович. Первый — лучший бомбардир сербской сборной (опять же, в XXI веке). У Митровича 50 голов в 76 встречах, для сравнения, у идущего следом Тадича всего 20 мячей. А еще Александр в прошлом сезоне установил рекорд Чемпионшипа по числу голов за сезон — сумасшедшие 43 гола в 44 играх. В этом сезоне АПЛ форвард тоже хорош — 9 голов в 12 встречах. Ну и именно его гол Португалии на 90-й минуте подарил Сербии прямую путевку в Катар. Митрович — классический столб, кошмарящий защитников в штрафной и позволяющий команде выходить из-под прессинга через длинные передачи.

Митрович уже давно в сборной, но именно его связка с Влаховичем делает сербскую атаку просто убойной. Душан — игрок другого формата, резкий, с ударом, любящий открываться за спину. Нападающий стал главным открытием прошлого сезона серии А и перешел в «Ювентус» за 81 миллион евро. Понятное дело, в Катаре от него ждут чего-то особенного.

Лионель Месси, Килиан Мбаппе, Неймар. Кто станет чемпионом, кто лучшим игроком, а кто провалится. Прогнозы журналистов «СЭ» на чемпионат мира

У сербов просто прекрасный состав, но все же главные козыри у команды другие — баланс и вариативность. Саудовская Аравия и Япония на этом ЧМ уже показали, как дисциплина может бить класс. Сербская сборная может играть в разный футбол — как в контроль, так и через контратаки. В наличии у тренера подбор интересных разноплановых футболистов, выступающих в различных современных европейских системах на клубном уровне.

Эта команда проста, талантлива и эффективна. В ее футболе много энергии, драйва и смелости. Поверьте, за эту команду будет действительно приятно поболеть.

Состав сборной Сербии на ЧМ-2022
Вратари: Марко Дмитрович («Севилья», Испания), Предраг Райкович («Мальорка», Испания), Ваня Милинкович-Савич («Торино», Италия).
Защитники: Стефан Митрович («Хетафе», Испания), Никола Миленкович («Фиорентина», Италия), Страхиня Павлович («Зальцбург», Австрия), Милош Велькович («Вердер», Германия), Филип Младенович («Легия», Польша), Страхиня Эракович, Срджан Бабич (оба — «Црвена Звезда»),.
Полузащитники: Неманья Гудель («Севилья», Испания), Сергей Милинкович-Савич («Лацио», Италия), Саша Лукич («Торино», Италия), Марко Груич («Порту», Португалия), Филип Костич («Ювентус», Италия), Урош Рачич «(Валенсия», Испания), Неманья Максимович («Хетафе», Испания), Дарко Лазович, Иван Илич (оба — «Верона», Италия), Андрия Живкович (ПАОК, Греция).
Нападающие: Душан Тадич («Аякс», Голландия), Александр Митрович («Фулхэм», Англия), Душан Влахович («Ювентус», Италия), Филип Джурич («Сампдория», Италия), Лука Йович («Фиорентина», Италия), Неманья Радонич («Торино», Италия).

Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Сербии по футболу
7
29
Читайте также
Ондуа объяснил, почему сыграл в матче ЧМ-2022 в бутсах с российским флагом
Трехэтажный особняк, личное ранчо и сын от миллионера: как сейчас живет Мария Шарапова
СМИ узнали об истинной причине отказа Польши передавать МиГ-29 Украине
Бразилия обыграла Сербию в матче ЧМ-2022 по футболу в Катаре
В ФРГ признали бесполезность санкций после открытия завода «Москвич»
Как добраться из Иркутска на Байкал
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
Винисиус заявил, что очень доволен дебютом сборной Бразилии на ЧМ-2022
Ришарлисон повторил успешный старт Неймара со сборной Бразилии на чемпионате мира
Сборная Сербии ни разу не пробила в створ ворот в матче чемпионата мира-2022 с Бразилией
Врач сборной Бразилии рассказал о характере травмы Неймара
Вагнер Лав: «Бразилия победит Францию в финале чемпионата мира»
Жилберту Силва: «Второй гол Ришарлисона в ворота Сербии лучший на чемпионате мира-2022»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Если мы обыграли когда-то Саудовскую Аравию, а она сейчас — Аргентину, это ничего не значит». Кутепов — о ЧМ в Катаре и возвращении после травмы

Франция — удобный соперник для Дании на крупных турнирах. Мбаппе и Жиру вновь помогут скандинавам попасть в плей-офф?