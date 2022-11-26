Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Скандалы

26 ноября, 22:15

«Не надо голосовать за президента». Дания пошла против ФИФА из-за скандалов на ЧМ и призывает Европу к бойкоту

Дания пошла против ФИФА из-за скандалов на ЧМ и призывает Европу к бойкоту
Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
Сборная Дании — против ФИФА и Джанни Инфантино.
Фото Global Look Press
Черная траурная форма сборной Дании.
Фото Соцсети
Джанни Инфантино.
Фото Global Look Press
Футболисты сборной Дании.
Фото Global Look Press
1/4
Telegram Дзен
Самые активные борцы.

Дания стала главным противником чемпионата мира в Катаре. Федерация этой страны критиковала решение о месте проведения турнира задолго до старта. И не успокоилась даже после начала ЧМ-2022.

27.11.2022 | Зенит — Спартак

Год назад, когда сборная Дании отобралась на ЧМ с первого места в группе, выиграв 9 матчей из 10, в Копенгагене на статую Русалочки в порту города повесили надпись: «15 000 смертей в Катаре. Ура чемпионату мира».

Спустя год отношение страны к турниру как минимум не изменилось, а скорее и вовсе лишь ухудшилось. Датская газета Politiken провела опрос, в ходе которого четверо из десяти датчан считают, что сборной следовало бойкотировать ЧМ-2022 из-за скандалов, которые разжигают вокруг Катара.

Акция от&nbsp;футболистов сборной Германии на&nbsp;ЧМ-2022. Германия закрыла рты, Дания предлагает выйти из ФИФА. Почему европейские сборные протестуют на ЧМ-2022

Поддержать сборную в Доху отправились около 600-800 болельщиков из Дании, и это рекордно мало. К примеру, в Россию в 2018-м приехало несколько тысяч датчан. А на ЧМ в Южной Корее сборную поддерживали 10 тысяч болельщиков.

Амалия Бремер — ведущая датской радиостанции Radio 4 и учредитель фан-клуба женской сборной — объяснила, почему страна так негативно относится к турниру в Катаре. «У вас есть тысячи рабочих-мигрантов, которые погибли только из-за этого чемпионата мира. Этот чемпионат мира напрямую связан с гибелью людей. Для меня это худшая часть, но есть еще права ЛГБТ+, права женщин, отсутствие футбольной культуры в стране. Это так очевидно. Турнир проводят там, потому что они хотят сделать очень большую рекламу Катару», — рассказала она The Athletic.

Дания продолжает публично выражать свое недоверие ФИФА и Катару как организатору. На этой неделе в солидном The Athletiс вышел инсайд о том, что датская федерация футбола намерена поднять вопрос о выходе УЕФА из состава ФИФА. Представители датского футбола хотят провести диалог со всеми 55 членами организации. Правда, потом появились сообщения пресс-службы федерации, что информация некорректная. Но свое негативное отношение к ФИФА Дания не скрывает.

Джанни Инфантино. Фото Global Look Press
Джанни Инфантино.
Фото Global Look Press

Глава футбольного союза Йеспер Меллер заявил, что не будет поддерживать президента Джанни Инфантино на выборах в 2023 году. «В ФИФА состоит 211 стран, и у Инфантино есть заявление о поддержке от 207 из них, но Дания сюда не входит. Мы не собираемся поддерживать Инфантино. Я участвую в чемпионатах мира с 1998 года, и то, что происходит сейчас, совершенно неприемлемо», — сказал он.

Вероятно, последней каплей для датчан стал запрет на повязки One Love — акции европейских сборных, чтобы выразить протест против дискриминации и нарушений прав человека. Известно, что ФИФА пригрозила сборным санкциями, поэтому в Катаре ни один из футболистов сборных не вышел с цветастой повязкой.

Меллер, в отличие от представителей Англии или других стран, не стал молчать по поводу угроз ФИФА и запрета на акцию: «Ситуация сейчас просто экстраординарная. Я никогда не испытывал ничего подобного. Я не просто разочарован, я зол. То, что мы переживаем, совершенно неприемлемо».

Дания одной из первых присоединилась к кампании One Love, поскольку еще с 2014 года борется с нарушениями прав мигрантов в Катаре. Датская федерация футбола объявила, что за каждый гол во всех официальных турнирах под ее эгидой (от детских и женских лиг до чемпионата Дании по футболу) она пожертвует 10 крон (1,33 доллара) в профсоюз строителей и деревообрабатывающих предприятий. А также подготовила черную траурную форму — она вдохновлена протестами против нарушений прав человека в Катаре.

Черная траурная форма сборной Дании. Фото Соцсети
Черная траурная форма сборной Дании.
Фото Соцсети

Производитель формы для Дании Hummel объяснил расцветку именно так: «Мы хотим сделать заявление о ситуации с правами человека в Катаре и обращении с рабочими-мигрантами, которые построили в стране стадионы чемпионата мира по футболу».

Черная форма была быстро распродана по всем магазинам в Копенгагене. При этом в Дании считают, что сборная вряд ли сыграет в ней в Катаре и обойдется двумя комплектами.

Из-за ЧМ в Катаре Дания лишилась нескольких спонсоров: компании Danske Spil и Arbejdernes Landsbank отказались от коммерческих отношений, а Stark и Forenet Kredit попросили удалить изображения своих брендов с футболок и рекламных щитов.

На&nbsp;трибунах ЧМ-2022 появятся радужные флаги? ФИФА разрешила радужные флаги на ЧМ-2022, но запретила англичанам костюмы крестоносцев. А в Германии раскол из-за политических жестов

Дания также подготовила и тренировочный комплект, на котором была надпись «Права человека для всех». Глава федерации футбола Дании Йенсен объяснил, что не видит в этом политического жеста. Но ФИФА посчитала иначе и запретила датчанам использовать эти футболки в Катаре.

Из-за запретов позиция Дании ожесточилась — теперь федерация всерьез говорит о том, что хочет видеть у руля ФИФА другого президента, общается по этому поводу с другими федерациями. И у Дании уже есть союзники.

Футболисты сборной Дании. Фото Global Look Press
Футболисты сборной Дании.
Фото Global Look Press

Публично позицию соседей разделили в Норвегии: «Мы поддерживаем то, что говорят датчане. ФИФА пошла по пути эскалации конфликта. Это произошло с течением времени. От очень хорошего начала, когда Инфантино инициировал ряд хороших реформ, до медленного, но верного отхода от них.

Последние несколько недель были упущенной возможностью показать, что ФИФА и Инфантино строят свое лидерство на всеобщих правах человека, а не сводить любую обоснованную критику этого чемпионата к банальным двойным стандартам Запада", — заявила глава Норвежской футбольной ассоциации Лизе Клавенесс.

Возможно, к протесту Дании после ЧМ присоединятся и другие европейские сборные. Критика в адрес ФИФА звучала и со стороны Англии, Нидерландов и Германии, пусть и не в такой жесткой форме.

Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа сыграл на&nbsp;ЧМ-2022 в&nbsp;бутсах с&nbsp;флагом России. «Это поддержка запрещенной команды, ФИФА должна вмешаться». Флаг России на бутсах камерунца на ЧМ-2022 возмутил норвежцев

А простым болельщикам, кажется, просто хочется увидеть футбол и не до политических дискуссий. The Athletic поговорил с некоторыми фанатами из Дании, которые все-таки отправились в Катар, чтобы поддержать свою сборную.

«Честно говоря, я прошел через множество этических соображений по этому поводу, прочитал все, что нужно знать об этом, но, в конце концов, просто хочу быть со своей командой», — заявил фанат из Дании Фредерик. Микки, еще один болельщик из Копенгагена, добавил: «Конечно, мне грустно, что фанатов мало, но я поддерживаю свою команду — мы викинги. Это все политика. Давайте просто играть в футбол. Мяч круглый, и все может случиться. Это все, что меня волнует».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Кубок России
Зенит
Спартак

П1

28%

1.58

ТБ 2.5

27%

1.63

Х2

22%

2.48
⚽ Футбол. ЧМ
Испания
Германия

П1

26%

2.34

ТБ 2.5

23%

1.73

П2

16%

3.00
⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина 2
Мексика 0
Матч завершен

ИТБ1 (1.5)

31%

1.87

Ф1 (-1.5)

29%

2.60

ТБ 2.5

27%

2.32
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Дании по футболу
Джанни Инфантино
ФИФА
68
21
Читайте также
Дискриминация русских женщин без ультра-си. Что не так с правилами фигурного катания?
Дания пошла против ФИФА из-за скандалов на ЧМ и призывает Европу к бойкоту
В МО РФ заявили о создании США варианта коронавируса со смертностью в 80% случаев
Температура в Москве к 30 ноября опустится до январских значений
Шольц рассказал об использовании Путиным немецкого языка во время переговоров
Что происходит с экономикой России
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
Главный тренер сборной Мексики: «Мы ошиблись в мелочах в первом голе. А Месси не прощает даже таких ошибок»
Скалони — о победе над Мексикой: «Мы еще ничего не сделали»
Тренеры сборной Аргентины плакали после голов команды в матче против Мексики
Ди Мария о победе над Мексикой: «Мы знали, что это будет нелегкая игра»
Месси вытащил команду из пропасти. Но для фаворита игра Аргентины ужасна
Матч Аргентина — Мексика стал самой посещаемой игрой чемпионата мира за 28 лет
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Мбаппе изумителен! Вывел Францию в плей-офф и сделал рывок к «Золотому мячу»

Аргентина: вылет с турнира, первое место в группе или битва в плей-офф с Францией? Расклады чемпионата мира