Парагвай с Балбуэной в защите сыграл вничью с Перу

Сборные Парагвая и Перу не выявили победителя в 1-м туре отборочного турнира чемпионата мира-2026 в Южной Америке. Встреча прошла на стадионе «Эстадио Антонио Аранда» в Сьюдад-дель-Эсте.

Парагвайский защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна вышел на поле в стартовом составе и отыграл всю встречу. Защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо остался в запасе парагвайцев.

Это был первый матч в отборе в Южной Америке. Парагвай и Перу набрали по одному очку и поднялись на 1-е и 2-е места в таблице соответственно.