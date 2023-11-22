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Сегодня, 07:11

Скалони может уйти из сборной Аргентины после победы над Бразилией

Евгений Козинов
Корреспондент
Лионель Скалони.
Фото Reuters
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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони после победы над Бразилией (1:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 намекнул на возможный уход со своего поста.

«Теперь пришло время остановить мяч и начать думать. Эти игроки дали мне очень много, и мне нужно много думать о том, что я собираюсь делать со своим будущим. Это не прощание, но планка очень высока, поскольку нужно много энергии, трудно продолжать и трудно продолжать побеждать. Пришло время подумать. Потому что команде нужен тренер, у которого есть максимум энергии и все в порядке», — приводит TNT слова Скалони.

Аргентинцы набрали 15 очков и занимают 1-е место в турнирной таблице. Бразильцы с 7 очками идут на 6-й строчке.

Бруну Гимарайнш и&nbsp;Лионель Месси. Месси увел команду с поля после побоища на трибунах. Но Аргентина вернулась и снова обыграла Бразилию
Лионель Скалони
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