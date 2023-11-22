Скалони может уйти из сборной Аргентины после победы над Бразилией

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони после победы над Бразилией (1:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 намекнул на возможный уход со своего поста.

«Теперь пришло время остановить мяч и начать думать. Эти игроки дали мне очень много, и мне нужно много думать о том, что я собираюсь делать со своим будущим. Это не прощание, но планка очень высока, поскольку нужно много энергии, трудно продолжать и трудно продолжать побеждать. Пришло время подумать. Потому что команде нужен тренер, у которого есть максимум энергии и все в порядке», — приводит TNT слова Скалони.

Аргентинцы набрали 15 очков и занимают 1-е место в турнирной таблице. Бразильцы с 7 очками идут на 6-й строчке.