Аргентина, Уругвай, Чили и Парагвай подали совместную заявку на проведение ЧМ-2030

Глава Федерации футбола Аргентины (AFA) Клаудио Тапиа заявил, что Аргентина, Уругвай, Чили и Парагвай подали совместную заявку на проведение чемпионата мира-2030. Это решение было объявлено в штаб-квартире AFA в Эзейзе.

«Сегодня очень важный день для истории наших четырех стран. Мы мечтаем снова принять Кубок мира к его столетнему юбилею. Все мы, южноамериканцы, очень увлечены, мы живем футболом. Мы знаем, что это очень большое обязательство и что мы должны доказать всему миру, что Аргентина, Уругвай, Парагвай и Чили подходят для проведения чемпионата мира по футболу 2030 года. Нас поддерживают президенты всех 10 федераций, входящих в КОНМЕБОЛ», — приводит слова Тапиа пресс-служба федерации.

Первый чемпионат мира по футболу прошел в 1930 году в Уругвае. В 1978-м турнир проводился в Аргентине, а в 1962-м — в Чили. В Парагвае турнир еще не проводился.

На проведение турнира также претендуют: Марокко (африканская заявка); Испания и Португалия (совместная заявка); Саудовская Аравия, Египет и Греция (совместная заявка).

Окончательный выбор хозяина ЧМ-2030 ориентировочно состоится на 74-м конгрессе ФИФА в 2024 году.