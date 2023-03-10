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Сегодня, 10:30

Марокко может заменить Украину в заявке на проведение ЧМ-2030

Флаг сборной Марокко на чемпионате мира в Катаре
Фото Getty Images
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Украина может лишиться места в совместной заявке с Испанией и Португалией на проведение чемпионата мира-2030, сообщает The Athletic.

По информации издания, Украина не успеет подготовиться к проведению турнира, поэтому ее в заявке может заменить Марокко, чья сборная дошла до полуфинала ЧМ-2022 в Катаре.

В The Athletic отмечают, что в Марокко были готовы к проведению турнира еще в 2018-м, также в пользу Марокко может сказаться факт нахождения ее рядом с Испанией и Португалией.

Хозяева ЧМ-2030 будут выбраны на 74-м конгрессе ФИФА в 2024 году.

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Чемпионат мира: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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