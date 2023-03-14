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Сегодня, 21:29

Марокко заменит Украину в заявке Испании и Португалии на проведение ЧМ-2030

Руслан Минаев
Президент Португалии Марселу Ребелу и король Испании Филипп VI.
Фото Global Look Press
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Марокко приняло решение присоединиться к заявке Испании и Португалии на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года. Об этом сообщил министр спорта страны Чакиб Бенмусса.

«Я хотел бы объявить, что Королевство Марокко решило вместе с Испанией и Португалией представить совместную заявку на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года», — цитирует Бенмуссу ТАСС со ссылкой на Reuters.

Ранее The Athletic сообщал, что Украина может лишиться места в совместной заявке с Испанией и Португалией на проведение турнира.

В октябре стало известно, что Украина включена в совместную заявку с Испанией и Португалией на проведение ЧМ-2030 по футболу. Последние две страны официально подали заявку в июле 2022 года.

Выбор места проведения ЧМ-2030 должен состояться на 74-м конгрессе ФИФА в 2024 году.

Источник: ТАСС
Чемпионат мира по футболу
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Марокко может заменить Украину в заявке на проведение ЧМ-2030