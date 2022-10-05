Мостовой назвал странной заявку Испании, Португалии и Украины на проведение ЧМ-2030

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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал новость о том, что Украина вместе с Испанией и Португалией подала заявку на проведение чемпионата мира по футболу в 2030 году.
«Украина находится далеко от Португалии и Испании. Если смотреть с точки зрения географии, это странно. Но я на протяжении многих лет говорил о том, что такие футбольные страны, как Испания и Италия, в последний раз проводили чемпионат мира в 1990 году. Думаю, невозможно географически провести турнир в Испании, Португалии и на Украине», — приводит «Газета.ru» слова Мостового.
На право провести ЧМ-2030 также претендуют Аргентина, Уругвай, Парагвай и Чили, а также Египет, Греция и Саудовская Аравия. Выбор места проведения турнира должен состояться на 74-м конгрессе ФИФА в 2024 году.
Методология
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Основные источники исследования