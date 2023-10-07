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Сегодня, 06:43

Пуэрто-Рико и Никарагуа поддержат заявку Саудовской Аравии на проведение ЧМ-2034

Евгений Козинов
Корреспондент
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Федерация футбола Пуэрто-Рико на официальном сайте объявила, что поддержит заявку Саудовской Аравии на проведение чемпионата мира по футболу в 2034 году. Также поддержку саудитам выразила федерация футбола Никарагуа.

На этой неделе наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман аль-Сауд объявил, что его страна подаст заявку на проведение мирового первенства. Федерации футбола Доминиканской Республики и Гватемалы уже поддержали эту инициативу.

Последний чемпионат мира в 2022 году прошел в Катаре. Победителем стала сборная Аргентины, которая обыграла в финале Францию (3:3, пенальти 4:2).

Следующий чемпионат мира пройдет в 2026 году, его примут США, Мексика и Канада.

Футбол
Чемпионат мира по футболу
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Гватемала поддержит заявку Саудовской Аравии на проведение ЧМ-2034