Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблицы
Календарь
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Главная
Футбол
Чемпионат мира

Судейство

Сегодня, 16:00

Единственный, кто удалил Яшина, судил финал ЧМ, проучил Бескова. Главный судья советского футбола

Отдел футбола «СЭ»
Николай Латышев
Николай Латышев (в центре).
Telegram Дзен
110 лет со дня рождения легендарного арбитра Николая Латышева.

Николай Латышев — лучший судья в истории советского футбола. Единственный наш арбитр, которому доверили финальный матч чемпионата мира — в 1962 году в Чили.

Помимо «Золотого свистка ФИФА», который вручили за работу на ЧМ-1962, у Латышева много других достижений. В 1952-м он первым из отечественных судей стал арбитром ФИФА. Рекордные восемь раз обслуживал финалы Кубка СССР. Много лет руководил Всесоюзной коллегией судей. В 1987-м получил престижнейший орден ФИФА «За заслуги».

Валерий Лобановский и&nbsp;Сергей Беляев. Один из самых скандальных матчей советского футбола. Погром в Кутаиси закончился жертвами

«Судим по Латышеву!»

Латышев закончил судить ровно 60 лет назад — в 1963-м. Из арбитров, когда-то входивших в его бригаду, сегодня остался только один — Сергей Беляев. Ему 92. В прошлом году он был героем «Разговора по пятницам» и рассказал о Николае Гавриловиче немало интересного.

— Сколько матчей вы отсудили в бригаде Латышева?

— Два. Первый — в Ворошиловграде. Сам матч в памяти не отложился, зато прекрасно помню разговор Латышева с администратором «Зари». Тот после игры принес билеты на самолет, Николай Гаврилович полез в карман, чтобы рассчитаться. Администратор, услужливо улыбаясь, коснулся его плеча: «Нет-нет, денег не надо».

— Что Латышев?

— Одернул руку, побагровел: «Это что же, вы всех судей так принимаете?!» Администратор сжался, забрал деньги и убежал. А второй матч — в Ленинграде, местное «Динамо» принимало «Карпаты». И вот момент: атака хозяев, нападающий получает мяч. Я вижу — офсайд. Поднимаю флажок. Латышев не замечает. Удар — гол! Показывает на центр.

Николай Латышев

— Ваша реакция?

— Я в растерянности. Снова поднимаю флаг. Футболисты «Карпат» окружают Латышева, кивают в мою сторону: «Товарищ судья, «вне игры». Вон, посмотрите на бокового». Латышев идет ко мне. И тут я допустил ошибку...

— Это какую же?

— Двинулся ему навстречу, хотя судья на линии не имеет права выходить на поле. Подошел — и вполголоса: «Николай Гаврилович, положение «вне игры». Он кивнул, гол отменил. А в те годы после каждого матча оценки арбитрам выставляла просмотровая бригада — человек 10-15. Мы приняли душ, оделись, сели с этими товарищами где-то в подтрибунном помещении, начали разбирать игру. Когда дошли до оценок, услышали: «Латышев — 4, Беляев — 5».

— Ну и ну.

— Николай Гаврилович аж подскочил: «Как?! Да он еще молодой!» В ответ сухо: «Мы свое мнение высказали». Встали и ушли. Впрочем, Латышев быстро оттаял, меня похвалил: «Молодец, хорошо отработал».

— Хоть раз на вашей памяти он сильно облажался?

— Было — кажется, в Ереване. Но Николай Гаврилович обладал таким авторитетом, что его ошибки воспринимались как часть игры. Только Латышева могли назначить на матч «Динамо» Киев — «Спартак» — и никто на Украине не возмущался. Понимали: да, арбитр из Москвы, но судейство будет беспристрастным. А у нас, арбитров, даже был девиз. Перед выходом на поле главный поворачивался к помощникам и говорил: «Судим по Латышеву!»

Эдуард Шкловский судит матч чемпионата СССР между &laquo;Спартаком&raquo; и &laquo;Динамо&raquo;. «Елизавета II сказала, что гол был — и Тофик Бахрамов получил квартиру в центре Баку». Десятки историй про судей нашего футбола

— Как звучит!

— На мой взгляд, из нынешних арбитров ближе всех к Латышеву по манере судейства — Алексей Николаев. Понятно, масштаб совсем другой, но чем-то напоминал Латышева.

— Чем же?

— Повадками, движениями. Тем, как держался на поле, как выстраивал отношения с футболистами.

— У Латышева, в отличие от Николаева, животик не бросался в глаза.

— Да, Николай Гаврилович всегда был в хорошей физической форме. Но и Алексей лишь к концу карьеры вес набрал.

— Одному из нас Латышев позволил дунуть в свой «Золотой свисток». А вам?

— А у меня и не возникало такого желания. Подержал в руках — и положил обратно на полочку.

— Бахрамов по уровню судейства с Латышевым несопоставим?

— Да ну что вы! Небо и земля! Но Николай Гаврилович относился к Тофику с теплотой. В 1966-м Латышеву уже было 53, стал членом судейского комитета ФИФА и пролоббировал назначение Бахрамова на финальный матч чемпионата мира ФРГ — Англия.

— Каким образом?

— Через президента ФИФА Стэнли Роуза, с которым был в хороших отношениях. Тот к мнению Латышева прислушивался. Бахрамова назначили судьей на линии — и он, махнув флажком в пользу королевы, вошел в историю.

Николай Латышев (слева) — судья матча чемпионата мира в Чили.

Протокол, Яшин, Бесков

А вот еще несколько любопытных фактов из биографии Латышева.

В 1945-м он попал в делегацию московского «Динамо», проводившего знаменитое турне по Великобритании. Там Николай Гаврилович обнаружил, что в протоколе матча отмечаются не только составы команд, фамилии судей, нарушения футболистов, но и авторы голов. Трудно поверить, что в СССР до войны в протоколы не вписывали фамилии игроков, забивших голы. Начали делать это лишь после возвращения Латышева из Англии.

В 1955-м он судил финал Кубка, в котором сошлись ЦДСА и московское «Динамо». За минуту до перерыва при счете 2:1 в пользу армейцев Лев Яшин выскочил далеко из ворот и сбил нападающего Владимира Агапова, который к тому моменту успел забить два гола. Понятия фол «последней надежды» тогда еще не существовало, не было и карточек. Латышев подошел к Яшину и сказал: «Я вас удаляю за грубую игру». Это единственное удаление в карьере великого вратаря.

Досталось однажды от Николая Гавриловича на поле и другой легенде советского футбола — Константину Бескову. Тот оказался в офсайде. Свисток. Динамовский форвард, не согласный с решением арбитра, в сердцах выбил мяч в сторону трибун. За ним уже было рванул мальчик, но Латышев решил проучить Бескова и настоял, чтобы тот сам сходил за мячом.

Константин Бесков. «Костя Бесков — джентльмен футбола, Бобби Чарльтон с нашего двора...»

Время спустя этот случай неожиданно получил продолжение. Благодаря Евгению Евтушенко, который сделал Бескова и Латышева героями своего стихотворения. Вот как сам поэт описал всю историю в «Разговоре по пятницам»:

— Бесков был очень техничным, безупречно дисциплинированным игроком. Не по-джентльменски повел себя только раз, но тут же признал неправоту. Вышло так. Латышев свистнул — офсайд. Раздосадованный Бесков запулил мяч в аут. Судья прервал игру, властно показал ему рукой в сторону мяча. И Константин понуро побрел за ним. Это был один из лучших прорывов — из бестактности в ее исправление. Эпизод вдохновил на стихотворение, которое я назвал «Ошибка Бескова».

Костя Бесков — джентльмен футбола,
Бобби Чарльтон с нашего двора.
Соблюдалась ниточка пробора,
Даже если жестко шла игра.

Соблюдалось рыцарство красиво,
Щедрое на пасы — не слова.
Соблюдалась невозможность срыва
В грубость — пораженье мастерства.

И среди спортивных спекулянтов,
Психов, притворял и рубаноз
Бесков был из вежливых талантов —
Соблюдался им футбол всерьез.

Но однажды стало так обидно —
Ну хоть локти в ярости кусай,
Потому что вдруг свисток арбитра
Объявил неправильный офсайд.

Костя Бесков, ты уже не юный,
Что же ты в отчаянной тоске
Запулил куда-то на трибуны
Мяч, не виноватый в том свистке?

Латышев был прав, когда сурово
Левого инсайда отчитал.
В нашу эру — Бескова, Боброва
Поле было — чести пьедестал.

Костя Бесков из крутого теста —
За мячом он сам побрел сквозь свист,
Сам его в руках принес на место —
Вот что значит рыцарь-футболист.

Все мы с вами делаем ошибки —
Вы, и президент, и я, поэт.
Почему же в драке, свалке, сшибке
Покаянья действием в нас нет?

Почему всех оправданий вместо
Не пойти в народ, туда, где мяч,
Принести, поставить мяч на место
И начать по-честному наш матч?

25 июня 2006 года. Нюрнберг. Португалия - Голландия - 1:0. Валентин ИВАНОВ (в центре). От золота Латышева до побоища Иванова. Как наши арбитры работали на чемпионатах мира

Футбол
2
Обсудить
Читайте также
Биография Елизаветы Туктамышевой: жизнь и карьера чемпионки мира и Европы
Украинская гимнастка извинилась за слова о Польше после возбужденного дисциплинарного дела
Медведев опубликовал анекдот о российском танке в Финляндии
Первая группа батальона из бывших пленных ВСУ выехала на боевое задание
Юрист назвал основания для отказа в выдаче денег со вкладов
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области нашли похищенную гумпомощь
Популярное видео
Финал ЧМ! Аргентина или Франция? Месси или Мбаппе?
ЧМ-2022: состоится ли полуфинал Бразилия — Аргентина?
ЧМ-2022: Рабинер из Катара, судейские нюансы с Вилковым
Александр Филимонов: первые впечатления от ЧМ в Катаре
ЧМ начинается! Без пива и с фейковыми болельщиками?
Карпин: стыки с Польшей / премиальные за ЧМ / общение с Черчесовым
Ивица Олич: «Россия не пыталась что-то изменить, а 90 минут обороняться очень сложно»
Ставить ли Бобровского в матче с Канадой? / Live Зислиса, Шевченко и Вайсфельда
Почему сборная проиграла словакам?
Дзюба всем все доказал? Live «СЭ» о результатах сборной России на отборе ЧМ-2022
Экскурсия по стадионам ЧМ-2022 от «СЭ»
Почему Сорокин не пошел на выборы президента РФС
Катар 2022. Изнанка чемпионата мира
Черчесов: "Кубок мира один. Его надо было выигрывать"
Стивен Сигал пришел на финал ЧМ-2018
Французы и хорваты кричат "Россия!"
Царь приехал. Марадона - на финале ЧМ-2018
"Вида или недоумок, или детдомовский"
Хорваты захватили все подходы к Кремлю
Франция - Хорватия. Прогноз на финал ЧМ-2018
Инфантино признается в любви к России
Катар рассчитывает выступить лучше России
Владимир Путин - о ЧМ-2022 в Катаре
Владимир Путин передал Катару эстафету ЧМ
Топ-5 событий ЧМ-2018
5 главных разочарований ЧМ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

Яшина включили в топ лучших игроков в истории чемпионата мира. И по делу!