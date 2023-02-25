Тайна, которая хранилась полвека. Как советский судья отдал Англии золото чемпионата мира

Рассказывает Леонид Трахтенберг.

Тот самый гол

В историю можно войти или... влипнуть. Увы, с футбольными судьями — и вовсе не обязательно только в России — второй вариант иной раз случается даже при наличии помощников, которые с разных ракурсов в режиме онлайн просматривают спорные эпизоды на экранах своих мониторов и по необходимости высказывают свои мнения главному арбитру.

Тот, в свою очередь, при желании, либо прислушивается к ним и тогда сам спешит к «телевизору», чтобы перепроверить свое решение, либо, будучи уверенным в собственной правоте, не берет паузу, и игра продолжается. А теперь представьте себя на месте лайнсмена Тофика Бахрамова, которому за доли секунды нужно было отреагировать на вопрос судьи в поле Готтфрида Динста: пересек мяч линию ворот или нет?

Происходило это 30 июля 1966 года в Лондоне на стадионе «Уэмбли» на 101-й минуте финала ЧМ Англия — ФРГ. Именно в этот момент Джефф Херст из пределов штрафной неподалеку от вратарской площадки как из пушки выстрелил по воротам немцев — мяч, ударившись о перекладину, отскочил то ли в линию ворот, то ли за ее пределы и от земли срикошетил в поле.

Англичанин победно вскинул руки вверх, но радоваться было рано — главный арбитр не взял на себя смелость зафиксировать взятие ворот. Еще бы: счет 2:2, и этот гол, если его засчитать, мог предопределить судьбу чемпионского титула.

Я сидел у телевизора (в СССР впервые транслировали ЧМ) и замер в ожидании решения швейцарского арбитра, надеясь, что, в отличие от меня, он видел, побывал мяч в воротах или нет. Когда же Динст засеменил в сторону Бахрамова, я понял: он сам в растерянности, ибо на 100 процентов не уверен — начинать игру с центра поля или...

Судя по тому, каким молниеносным был ответ Бахрамова, он его приготовил еще до консультации с коллегой. Камера выхватила крупным планом его лицо с копной седых волос на голове. Достаточно было кивка этой самой головой, чтобы понять: по его твердому мнению, гол состоялся! А уж после того, как швейцарец указал рукой на центр, для всех стало очевидным: британцы, несмотря на протесты соперников, повели в счете — 3:2!!!

Ситуация на поле после гола. Фото Global Look Press

Компьютерные исследования

До конца дополнительного времени Херст отличился в третий раз в матче, и его рекорд в финале ЧМ, так исторически сложилось, не будет побит по сей день. Что касается Бахрамова, то ему в знак благодарности пожмет руку сама королева Великобритании, чем он гордился до конца жизни не меньше, чем золотым свистком ФИФА. Таким же, какой получил главный арбитр решающего матча ЧМ-62 в Чили Бразилия — Чехословакия Николай Латышев, который через четыре года рекомендовал президенту ФИФА Стэнли Роузу своего соотечественника Бахрамова для непосредственного участия в заключительном матче турнира на «Уэмбли» 30 июля 1966-го.

Между тем даже современные технологии, которые пришли на помощь судьям и футболу, вообще не позволяют со 100-процентной гарантией утверждать: результативным был удар Херста или это была иллюзия гола? В 1996 году после компьютерного исследования в Оксфордском университете выяснилось: 7 сантиметров не хватило проекции мяча, чтобы тот оказался за линией ворот.

Англичане радуются засчитанному голу. Фото Global Look Press

Через 20 лет эксперты канала Sky Sports продемонстрировали на компьютере тот злополучный эпизод и вроде как доказали правоту вердикта судей, а если конкретнее — Бахрамова. Споры относительно гола Херста и справедливости чемпионства хозяев турнира не утихают до сих пор. И до сих пор в этих жарких дискуссиях нет победителей и проигравших. Немцы, ссылаясь на свои научные выводы, уверяют, что судьи грубо ошиблись. Британцы, наоборот, готовы в любую минуту воспроизвести на экране компьютера проекцию победного гола. Но самое интересное, что, видимо, никто из журналистов не рискнул спросить у Бахрамова, человека доброжелательного и общительного, видел ли он в действительности, как мяч коснулся травы за белой чертой?

«Разве это можно было увидеть?»

«Фаворит королевы» продолжал судейскую карьеру, не скрывая, что предпочитает выполнять роль главного арбитра, а не лайнсмена. О высочайшей квалификации Бахрамова лишний раз говорит тот факт, что на дополнительный матч за звание чемпиона СССР ЦСКА — «Динамо» Москва в Ташкенте в декабре 1970-го назначили именно его. Накануне игры фотокорреспондент Алексей Хомич и два пишущих спецкора, Геннадий Радчук и автор этих строк, поселившиеся в одной гостинице с бакинским судьей, были приглашены им на чаепитие в его номер. Чай оказался не самым любимым напитком коллег, и они поспешили к себе, чтобы согреться «по-взрослому». Оставшись наедине с Бахрамовым, я не смог удержаться, чтобы не спросить:

— Как Вам удалось разглядеть, что мяч после удара Херста от перекладины отрикошетил за линию ворот?

— Да разве можно было с моей позиции это увидеть?! — собеседник хитро улыбнулся сквозь усы. — Просто в эту секунду я вспомнил, что нахожусь в Лондоне на «Уэмбли»...

Тофик, зная меня достаточно хорошо, даже не предупредил, дескать, «это не для прессы». И я хранил тайну соавтора золотого гола без малого 53 года!

Все это время, когда речь заходит о победе англичан на ЧМ-66, лайнсмена Бахрамова, не сомневаюсь, вспоминают в футбольном мире не реже, чем Херста. А вот о том, что главным арбитром того финала был Готтфрид, помнят разве что в Швейцарии...

При таких обстоятельствах в историю футбола на нашей планете ни до ни после Бахрамова еще никто не входил.