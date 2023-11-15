Андрей Пригарин: «Рады попасть в шестерку сильнейших, но должны были выступить лучше»

Главный тренер «Динамо-Воронежская область» Андрей Пригарин подвел итоги турнира победителей межрегиональных ЮФЛ-3, который его команда завершила на последнем месте и рассказал, как эти соревнования помогут развивать юных футболистов.

— Результат не может радовать, потому что мы как победители ЮФЛ Центр-3 приезжали сюда показать свои лучшие качества, — сказал Пригарин. — Некоторые моменты в футбольном плане тренерский штаб удовлетворили. Недоставало, возможно, технического оснащения, исполнения моментов. Сезон вышел длинный, думаю, нам немного не хватило силенок. Календарь у нас был как у профессионалов, порой по три матча на неделе. Без пауз тяжело играть, к тому же когда ряд футболистов по разным причинам выпадает из обоймы. В любом случае мы очень рады попасть в число участников этого турнира, в шестерку сильнейших. Хотя, повторюсь, должны были выступить лучше. Но в целом турнир должен придать нам новый импульс для развития. Каждый может что-то для себя почерпнуть, сравнить свои действия с ребятами из других команд на своей позиции, и найти моменты, которые нужно улучшать в дальнейшем. Все через тренировочный процесс, в следующем сезоне мы продолжим работу. Возможно, кто-то из ребят получит возможность проявить себя в командах более высокого уровня.

— Как оцените уровень турнира?

— В целом все соперники были равны. Нет ярко выраженного лидера и явных аутсайдеров, и даже ставшая победителем «Академия Краснодарского края» позволяла всем играть в футбол. Как у нас в ЮФЛ Центр, где в первой шестерке каждый способен обыграть каждого. У кого-то получилось больше, кому-то сопутствовала удача, отсюда и результаты в таблице.

На счету «Динамо-Воронежская область» два очка в пяти проведенных матчах. В заключительном туре команда уступила калининградской «Балтике» — 0:2.