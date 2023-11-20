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Сегодня, 14:47

РФС продолжит финансирование ЮФЛ в следующем сезоне

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Фото ЮФЛ
Telegram Дзен

По информации «СЭ», РФС продолжит финансирование соревнований ЮФЛ в следующем сезоне в полном объеме.

Далее часть финансирования лиг должна будет осуществляться из региональных бюджетов и бюджетов спортивных школ.

Юношеская футбольная лига — первенство среди лучших академий профессиональных футбольных клубов России. Участники ЮФЛ определяются по рейтингу футбольных школ и академий страны. Он формируется на основании спортивных результатов каждой юношеской команды на финальных турнирах Первенства России среди спортивных школ.

С 2022 года в структуру ЮФЛ встроена Молодежная футбольная лига.

ЮФЛ
РФС
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