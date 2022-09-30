Глава Федерации фристайла Курашов: «Постарались приблизить календарь к международному»

Глава Федерации фристайла России Алексей Курашов на форуме «Россия — спортивная держава» рассказал, как будет выглядеть календарь в этом виде спорта без международных стартов.

— На нынешний сезон мы все тренировочные мероприятия и соревнования спланировали исключительно в России, — сказал Курашов. — И к работе с основным составом сборных привлекли юниоров, чтобы проводить селекцию, в этом смысле санкции сработали нам в плюс. Да, исчезла возможность выезжать на сборы на ряд современных объектов: комплексы водных трамплинов, аэроподушек, а также мы лишились тренировок на летнем снегу. Тем не менее мы перестроились и поставили себе задачу работать над методической частью, с детьми. Потому что нынешний сезон первый в новом олимпийском цикле. Что касается дружественных стран, то мы синхронизировали календарь с коллегами из Белоруссии, подписали соглашение о совместном планировании мероприятий и рассчитываем, что они будут приезжать на наши старты. В целом мы постарались приблизить свой календарь к международному — сначала сбор, потом, к примеру, этап Кубка России. Чемпионат России пройдет в феврале, потому что в эти сроки обычно проводятся и чемпионаты мира, и Олимпийские игры. Конечно, это прибавило нагрузку на горнолыжные комплексы, потому что теперь везде нужно делать трассы уровня сборных, это совершенно другой уровень. Сейчас мы отрабатываем эти детали.

Ранее руководитель ФЛГР Елена Вяльбе сказала, что вопрос снятия отстранения с российских спортсменов не стоит на повестке дня Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).