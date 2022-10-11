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Сегодня, 13:22

Журова — об отмене этапа Кубка Мира по фристайлу: «Думаю, что в Швеции нет такой господдержки, как в России»

Журова рассказал, что думает об отмене этапа Кубка Мира по фристайлу
Дмитрий Барулев

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на новость об отмене шведского этапа Кубка мира по фристайлу из-за высоких цен на энергоносители.

«Отказ от соревнований был и раньше. Чаще всего это было связано с тем, что у той или иной страны возникали трудности финансирования соревнований. К примеру, не находились спонсоры или у них ситуация изменилась, а новых не нашли. Возможно они оказались в такой же ситуации. Думаю, что в Швеции нет такой господдержки, как в России. Мы все хорошо всегда проводим, потому что у нас есть гарантированная поддержка государства. Мы всегда железобетонно знаем, какие соревнования заложены у нас в бюджете. Видимо, они надеялись на спонсоров, а у них произошла не очень хорошая экономическая ситуация», — сказала Журова «СЭ».

В предстоящем сезоне соревнования по биг-эйру пройдут на двух этапах Кубка мира.

Светлана Журова
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