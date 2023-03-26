Свищев назвал смерть Кротова утратой для всего фристайла

Вице-президент Федерации фристайла России (ФФР) Дмитрий Свищев отреагировал на смерть фристайлиста Павла Кротова.

«Конечно, это большая утрата для всего фристайла. Еще совсем молодой парень, еще жить и жить. Он очень много сделал для российского фристайла, и то, что случилось, — это просто беда. Он одним из первых завоевал Кубок мира для российской команды, был призером крупных международных соревнований — только чуть-чуть не везло ему на Олимпиаде. Но он был одним из наших лидеров. Это трагедия», — цитирует Свищева «Газета.Ru».

Сегодня, 26 марта, стало известно о том, что Кротов скончался в возрасте 30 лет. Он принимал участие в Олимпийских играх в 2014 и 2018 годах, а также является бронзовым призером и чемпионом мира 2021 года в командном первенстве.