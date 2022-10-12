В Федерации фристайла России отреагировали на отмену этапа Кубка мира в Швеции

Президент Федерации фристайла России Алексей Курашов прокомментировал отмену этапа Кубка мира в Фалуне (Швеция) из-за повышения цен на энергоносители. По его словам, окончательный вариант календаря может быть сформирован к концу осени.

«Этот сезон будет непростой для европейского календаря, учитывая сегодняшнюю ситуацию. Конференция FIS прошла, предварительный календарь сформирован, 22 октября совет FIS должен его утвердить. Но из прошлых лет, мы знаем, этапы Кубка мира могут отменяться и накануне. Поэтому дождемся ноября-начала декабря и у нас будет полная картина календаря.

Будут ли на конференции подниматься вопросы по российским спортсменам? Мы надеемся, FIS какое-то мнение сформулирует", — приводит слова Курашова Legalbet.

Этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине биг-эйр в Фалуне должен был пройти с 24 по 25 ноября.