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Разговор по пятницам

Сегодня, 00:00

«Вижу — человек лежит в крови. В ужасе делаю пару шагов и понимаю, что это папа». Русский победитель Лиги чемпионов

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
Владимир Бут.
Фото Андрей Голованов, Сергей Киврин, архив «СЭ»
Владимир Бут.
Фото Андрей Голованов, Сергей Киврин
Владимир Бут с сыновьями Брэндоном и Энтони.
Фото из личного архива
Владимир Бут с Роланом Гусевым.
Фото из личного архива
Виталий Бут (старший брат), Игорь Колыванов, Владимир Бут и Александр Мостовой.
Фото из личного архива
Андрей Тихонов, Егор Титов, Владимир Бут, Роман Орещук и Аленичев.
Фото из личного архива
Владимир Бут и Штефан Ройтер.
Фото из личного архива
Владимир Бут и Фреди Бобич.
Фото из личного архива
Андрей Тихонов, Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Владимир Бут.
Фото Григорий Филиппов, архив «СЭ»
Владимир Бут.
Фото Андрей Голованов, Сергей Киврин
Юрген Коллер и Владимир Бут.
Фото Ефим Шаинский, архив «СЭ»
Владимир Бут на тренировке сборной России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Владимир Бут и Ролан Гусев.
Фото Андрей Голованов, Сергей Киврин
Владимир Бут во «Фрайбурге».
Фото Ефим Шаинский, архив «СЭ»
Ральф Рангник.
Фото ФК «Локомотив»
Константин Зырянов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Владимир Бут.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Интервью футболиста Владимира Бута.

«Физкультурники»

Владимир Бут, русский победитель Лиги чемпионов в составе дортмундской «Боруссии», приходит пешочком к нам в гостиницу. Заказывает кофе — и прямо с чашкой в руках ступает на набережную. Три раза переспросив, не желаем ли чего-то мы.

Что Бут предельно добродушный человек — чувствуем сразу. Не нужно слов — достаточно интонации.

С трудом закуривает, переспорив южный ветер. Достает телефон — и делает первый шаг к дружбе.

Показывает собственные голы из 90-х:

— Сейчас, сейчас, смотрите... Вот! Вот удар! Видели?

Удар у него был выдающийся. Как-то у нас это не отложилось — но лучше понять 20 лет спустя, чем не понять вовсе.

Ролики с голами меняют фотографии. Сдержанные объятия нашего героя с сухонькими, подтянутыми мужичками чуть за пятьдесят.

«Наверное, физкультурники», — думаем мы. Они и впрямь оказываются «физкультурниками» — чьи имена еще недавно знала вся Европа. Юрген Колер, Штефан Ройтер, Фредди Бобич и два Андреаса — Бреме и Меллер...

Мы глухо, словно совы, охаем. Бреме! Колер! Ройтер! Меллер!

Бут доволен эффектом. Ждал меньшего.

Владимир Бут и&nbsp;Андреас Меллер. «Виноват только в том, что ходил на дискотеки». Как россиянин Бут играл в «Боруссии» и почему не стал звездой

Мы украдкой переглядываемся и размышляем в одном направлении: тысячу лет никто из героев нам не показывал в телефоне собственные футбольные подвиги, а тут вдруг один за другим.

Только вчера в этом отеле точно так же доставал телефон и умилялся с нами вместе Константин Зырянов, прокручивая отрывки из «Футбольного клуба» прекрасного далека: «Какой я здесь молоденький, а? Лохматый! Вот сейчас мой гол покажут».

...Каждая вторая машина в Новороссийске притормаживает, видя Бута. Окошко опускается — и тянутся руки. Выказывая почтение. Кто-то вылезает целиком и обнимает, обнимает, обнимает. Этому автомобилю дышит в бампер следующий — с такими же желающими раскланяться.

Наконец подъезжает помощник Бута. Перед нами распахивают дверь какого-то немыслимого, приземистого «мерседеса» — мы и в Москве на улицах такой не встречали. Хоть вглядывались.

Едем в лучший ресторан города. Минувшим вечером, насмотревшись композиций с Зыряновым в главной роли, прогуливались по Новороссийску и обратили внимание на толпу нарядной молодежи у дверей этого самого ресторана, на гирлянды и перестук бильярдных шаров. Новороссийск за десять лет паузы в наших посещениях расцвел — и все эти веселые огоньки ему к лицу. Какой же чудесный город.

Правда, вчера мы понятия не имели, что это заведение принадлежит Буту. Знатному горожанину.

А теперь радуемся, глядя, какой наш друг Володя свежий, веселый и преуспевающий...

Константин Зырянов. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Константин Зырянов.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Зырянов

— Видим, вы в порядке. Но ведь и официальная работа есть?

— Да. Спортивный директор «Черноморца».

— Ну и как строится день спортивного директора?

— Обязательное только одно — к 8.00 в спортзал. Когда «Черноморцем» руководил Саркисов, тренировки обычно были вечером. Я всегда приезжал. Сейчас Зырянов поменял график — ребята выходят на поле в 11 утра. Так что после спортзала сразу на базу.

— У вас и бизнес еще.

— Этим управляющий занимается, не я. Ресторан-то существует почти 25 лет!

— Нам со странным смешком рассказали: «Володя на гостевые матчи с «Черноморцем» теперь не ездит...» Что за тайна?

— Раньше ездил. Потом заметили: куда ни явлюсь — везде поражение. Руководство и решило: «Ты нефартовый. Давай-ка заканчивай с поездками, сиди дома». Это вроде шутка, но перестал ездить — и пошли гостевые победы!

— С Константином Зыряновым прежде были знакомы?

— Когда-то соприкоснулись в молодежной сборной. А «Черноморец» как попер с его приходом — все матчи выиграли! То у нас вообще задач не было, а сейчас с приходом нового спонсора, Сергея Шишкарева, все иначе. Ребята дополнительные 20 процентов выжимают из себя — только бы остаться в «Черноморце». Понимают: могут прийти новые футболисты.

— Мы слышали, в «Черноморце» еще вчера футболистам платили от 40 до 70 тысяч рублей.

— Так была бюджетная команда — мы рубль лишний не могли потратить! Как можно «рисовать» зарплаты, которые не потянем? Несколько игроков получали 50-60 тысяч рублей. Молодежь — 20, 25.

Арсен Венгер, Андрей Аршавин и&nbsp;Деннис Лахтер. Деннис Лахтер: «Аршавин — душный. Венгер называл его «гребаный гном»

— Зато прямой конкурент «Чайка» подписала футболиста на зарплату 600 тысяч рублей в месяц.

— Вот! Правда, это все было с расчетом на первую лигу. В команде «Кубань-Холдинг» был хороший спонсор — тоже совершенно другие зарплаты. А у нас — проблема на проблеме. Нашли футболистов, чуть засветились, потом контракт закончился — сразу уезжают. Кто в «Чайку», кто в «Форте».

— В командах по соседству вашим молодым могли предложить 200 тысяч в месяц?

— Не 200. 100-150. Мы постоянно игроков раскрывали — а удержать не могли.

- Что такого привнес Зырянов, если начали тем же составом выигрывать?

— Совсем другие упражнения. Много «станций». То надо верхом попасть, то мяч в кольцо закатить, то серия с угловыми. Не получается? Повторяй! Бывает, игроки по часу стоят — попасть не могут... А главное, интенсивность такая, что некоторые ребята чуть ли не блюют.

Владимир Бут и Штефан Ройтер. Фото из личного архива
Владимир Бут и Штефан Ройтер.
из личного архива

Купер

— В вашей жизни бывали тренировки, после которых блевать хотелось?

— Нет, здоровья хватало. В России, я знаю, было кому нагрузить — Газзаев мог уморить, Борман.

— За границей иначе?

— Абсолютно. То, к чему сейчас пришли мы.

— Это как?

— В Европе уже тогда, в 90-е, были тесты на уровень лактата в крови. Берут каплю — все видно. Вот у меня выносливость считалась отличной. Отправляли в первую группу на кроссе. Шесть километров надо было пробежать за 27 минут. У кого-то сердечко другое — он во второй группе, где давалось 33 минуты. Если наших африканцев засунуть в первую группу — они потом тренироваться не смогут. Разве в России что-то похожее было? Там всех в одну шеренгу — вперед, бегом!

— Стоп-стоп, нас заинтересовала подробность. Африканцы — они ж чемпионы по выносливости!

— Я тоже слышал про выносливость. Оказалось, наоборот! Если моя группа прибегала через 27 минут, тем нужно было 47. Они практически пешком шли!

— Невероятно. А кто в той великой «Боруссии», выигравшей Лигу чемпионов, был чемпионом по выносливости?

— Штефан Ройтер. Бегал, как лошадь. Вообще все справа закрывал.

Бывший полузащитник &quot;Боруссии&quot; Владимир БУТ (справа). Владимир Бут: «Дзагоев не затерялся бы в «Боруссии»

— Только сейчас поняли — вы вполне могли и не соприкоснуться в жизни с тестом Купера. На котором были повернуты все тренеры Советского Союза.

— Сейчас подумаю... Когда меня «Боруссия» купила, отправила на год к юниорам. Михаэль Скиббе тренировал. Вот при нем бегали тест Купера. Там я настрадался! Но потом и он это дело оставил. Когда тренировал основной состав, уже ни про какого Купера не вспоминал. Оттмар Хитцфельд с «Боруссией» работал, Невио Скала, еще тренеров пять — никто не давал...

— Кто считался самым жестким тренером в бундеслиге? Немецким Газзаевым?

— Феликс Магат. Просто «убивал» всех! Какие-то медицинские мячи, кроссы до тошноты... Если проигрывали — мог сразу после матча дать тест Купера. Я с таким не сталкивался, к счастью. Перешел во «Фрайбург» — там Фолькер Финке вообще любую нагрузку по пульсу давал.

— Зырянов может вам рассказать историю, как перед матчем Россия — Англия у него были ужасающие медицинские показатели. Хиддинк докторов не послушал, выпустил Константина на поле. Тот отыграл блестяще. У вас такое было — чтобы класс игры противоречил датчикам?

— У меня было другое. Нормальный вес — 80-81. Однажды в отпуске набрал 85, никак на сборах согнать не мог. При трехразовых тренировках! Финке бухтел, бухтел... Против «Вердера» все-таки поставил. Хлопнули их — 4:1. Я с 85 килограммами выдал что-то фантастическое! Признали игроком матча!

— Ну и не худели бы.

— Все бы хорошо, если бы не провалил следующий матч, в Леверкузене. В перерыве тренер заменил, выкрикнув: «Как можно играть с таким весом?!»

— Наши футболисты, игравшие в 80-е против клубов ГДР, уверены: те выходили под допингом. Вы с этой стороной фармакологии сталкивались?

— Нам давали только витамины. B12, магнезиум. Бывало, в Дортмунде ставили капельницу — но это не запрещенное! Вот итальянцы в те годы что-то использовали — их и ловили. «Ювентус», что ли...

— Кто-то вспоминал, как погнало их дрезденское «Динамо». С безумными глазами и пеной на губах.

— По-настоящему погнали нас один раз — «Манчестер Юнайтед» в полуфинале Лиги чемпионов. С Бекхэмом, Гиггзом, Кантона. 90 минут просто уничтожали!

— Счет?

— 1:0 в нашу пользу, Ларс Риккен забил. Сумасшедший фарт. Даже в финале Лиги чемпионов не так фартило. Хотя тоже сильно.

— Мы уж забыли — кого обыграли?

— «Ювентус»!

— Ух ты.

— Там Зидан, Дешам, Вьери, Бокшич... Мы, мягко говоря, фаворитами не были. Все ставили на «Ювентус».

— Самый памятный момент финала?

— Риккен выходит на замену — и через 16 секунд забивает, перекидывает через Перуцци! Почти с центра поля, первым же касанием! Все, 3:1!

Владимир Бут с сыновьями Брэндоном и Энтони. Фото из личного архива
Владимир Бут с сыновьями Брэндоном и Энтони.
из личного архива

Паспорт

— Вот закончили вы играть, вернулись в Россию. Тренером хотели поработать?

— Да, я даже лицензию получил. Начал помогать в дубле «Черноморца». Но двух месяцев хватило, чтобы понять — не мое! Спортивный директор — другое дело.

— Давно на этой должности?

— Лет шесть. Уезжал за границу продлевать визу. У меня ж немецкое гражданство.

— Разве не два паспорта?

— Один, немецкий. Но синего цвета — так как постоянное место жительства в России.

— Два иметь нельзя?

— Это с Грецией двойное гражданство допускалось. Со Швецией. Но не с Германией.

— Зачем брали немецкое гражданство?

— Тогда же кругом были лимиты. В Англию или Шотландию с российским паспортом не устроишься. Если не заигран за сборную. А с ней у меня не сложилось.

— Немецкий паспорт решал все вопросы?

— Разумеется! Я же вел переговоры с «Болтоном», «Хартсом»...

— Наверняка пришлось писать отказ от российского гражданства.

— Да, пошел в российское посольство и написал.

— Кто-то вас отговаривал от этого шага?

— Нет. Считаю, поступил правильно. В душе-то я русский — а это самое главное! Что у тебя за паспорт — не имеет никакого значения.

Конец 90-х. Молодой полузащитник &quot;Боруссии&quot; Владимир БУТ и одна из легенд дортмундского клуба Андреас МЕЛЛЕР. Владимир Бут: «Мои симпатии на стороне «Боруссии»

— Всегда знали, что закончите играть — и вернетесь в Новороссийск?

— Первые пару лет думал, что останусь за границей. Как-никак семья, дети... А когда с футболом завязал, сразу стало все ясно. Что там делать? Сидеть в Швейцарии и смотреть на озеро?

— Бизнес у вас был?

— Нет. Мой бизнес в Новороссийске. Здесь все родные, друзья. А в Европу могу слетать на недельку-другую отдохнуть. Вот недавно ездил на два с половиной месяца, с детьми пообщался. Вернулся в Новороссийск, и сейчас никуда не хочется.

— Вы же сыновей не видели давно?

— Первая встреча за много лет!

— Ого.

— Мы были как чужие люди. Лет четырнадцать не общались.

— Это же трагедия.

— Когда уехал из Европы, они были совсем маленькие. Жена все эти годы не давала видеться. А когда недавно приехал — на второй день уже обнимались со мной. Могли подколоть, по плечу хлопнуть...

— Называли «папой»?

— Конечно!

— Вы нам показывали фото — старший сын превратился в культуриста.

— Когда возобновилось общение, мы обменивались фотографиями. Ребята должны были прилететь в Россию, но началась спецоперация. А они уже успели сходить в посольство, узнать насчет визы...

— На русском дети говорят?

— Нет. У них хорватский, английский и немецкий. Цюрих — это же немецкая зона. Но считают себя русскими! Поддерживают во всем Россию!

— Какая у них фамилия?

— Старшего зовут Брэндон Бут, младшего — Энтони Агатич. Брэндон родился в Цюрихе, мы все быстро оформили. А Энтони появился в Ганновере. Возникли сложности с документами. Мы же не расписаны официально, как-то упустили этот момент...

— Говорите с ними на немецком?

— Да. А с бывшей женой вообще никакого общения.

— Много крови выпила?

— Мне из-за детей было тяжело! Про жену-то понимал — между нами ничего общего. Жили бы в одном городе, мог бы еще как-то видеть ребят. А при моем раскладе? Покупать билеты, прилетать и стучаться в дверь? Да и не откроет!

— Сейчас-то Жаннет, бывшая супруга, не против вашего общения?

— Нет. А как она может быть против?

— Что-то детям внушит.

— Сыновья уже взрослые. Делают что хотят.

— Вы рассказывали — она требовала какие-то сумасшедшие алименты.

— Ну да. Дурковала. Цифры называла космические.

— Это сколько же?

— Двадцатку евро в месяц.

— 20 тысяч?!

— Ага. Тогда нормальным считалось тысяча евро в месяц. А она выкатывает двадцатку: «Иначе не дам общаться!»

— Открытым текстом?

— Ну конечно!

— Она же хорватка?

— Да, но выросла в Цюрихе. Совсем маленькая приехала с родителями. Не бедный человек, бывшая модель, у нее своя сеть парикмахерских... Не последний кусок доедает!

— Зачем все свела к цифрам?

— Специально — чтобы меня позлить.

— С чего у вас пошел такой раскол?

— Да не то чтобы «раскол»... Я чувствовал — любви между нами уже никакой. Переехал к ней в Цюрих, оглядывался по сторонам и понимал — делать мне здесь вообще нечего! Ну реально!

— Сонный город?

— Абсолютно. Ни друзей, никого. Надо уезжать!

— А Жаннет за вами не последует?

— Ни за что. У нее же в Европе свой бизнес. Там выросла, русского языка не знает. Ну зачем ей Россия? Еще и детей перевозить? Нет шансов!

— Парикмахерские открывала за ваш счет?

— Нет-нет, сама инвестировала. А-а, вот еще что забыл рассказать. Я, сидя в Швейцарии, от безделья собрался ресторан открывать...

— Русский?

— Европейский. Навязчивая идея была — едва не вложился! В тот момент еще думал, что останусь в Цюрихе.

— Цена вопроса?

— Около 250 тысяч евро. Нужно было арендовать помещение, кухонное оборудование... Боженька отвел!

— А может, пошло бы дело?

— Да когда коронавирус случился, точно бы прогорел! А тут уехал домой — и гори все огнем...

Владимир Бут. Фото Андрей Голованов, Сергей Киврин
Владимир Бут.
Андрей Голованов, Сергей Киврин

Жаннет

— С Жаннет в Ганновере познакомились?

— Нет. 2001 год, с Ромой Орещуком поехали в Швейцарию. Он играл в венгерском «Уйпеште», я — во «Фрайбурге». До Цюриха 150 километров. 1 января рванули туда. Зашли в ночной клуб. Там Жаннет и увидел. Мы очень долго друг на друга смотрели. Этот взгляд — она на меня, я на нее...

— Соседние столики?

— Она у барной стойки, я чуть в стороне. Что-то мы переглядывались, переглядывались... Ну и допереглядывались... Ха-ха!

— Она знала, что вы футболист?

— Не-не, я ее «лечил». Что-то выдумывал. Сколько мне было-то? 23 года!

— Кем представились?

— Сказал — в институте учусь. Специально в уши гнал. Но ей все равно было — спортсмен я или кто. От футбола была далека. Потом призадумалась, когда начал на дорогих машинах приезжать. Ну и пришлось рассказать.

— Если между вами 150 километров — как встречались?

— Первые месяцы я в Цюрих мотался. С утра оттренируюсь, прыгаю в автомобиль и туда. Поужинали — и обратно 150 километров.

— Когда поняли, что это не ваша половинка?

— Даже не знаю... Но факт — я был избалован женщинами. Все-таки известный игрок. Футбол в Германии спорт номер один. Вообще не было преград!

— Мы представляем.

— Какая понравилась — с той и общаюсь. Бурную вел жизнь, что и говорить. Не был обделен!

Аксель Вартанян. Аксель Вартанян: «Месхи повернулся ко мне: «Метревели такие кебабы делает — собаки не кушают! Но ты не говори. Ешь молча...»

— Мы читали раздраженное интервью тренера «Фрайбурга» — тот сообщал миру, что у Влади дорогущие автомобили и куча девчонок.

— Ну... Так оно и было!

— Жена вас на загулах ловила?

— Всё-то вы хотите знать... Однажды улетать мне на сборы, надо в восемь утра проснуться. На ночь-то я телефон отключал. Чтобы никто не звонил, не писал.

— Это трезво.

— А тут прокол случился!

— Что такое? Пароль подобрала?

— Нет. Звонит будильник. Я встаю, иду в душ. Это была такая Nokia, «выезжающая»... С особенностью: стоит вырубить будильник — автоматически включается телефон.

— Сколько уважаемых мужчин погорело на этой особенности.

— Вот он включился — я положил на зарядку, пошел мыться. А мне там девчонка писала, писала...

— Жаннет ознакомилась?

— Посыпались вчерашние SMS — одна за другой! Жена не выдержала, залезла. А мне там пишут — и «милый», и «не милый», «быстрее возвращайся со своих сборов, хочу тебя»... Прихожу в полотенце из душа — а этот телефон летит...

— Вам в голову?

— Нет. В стенку.

— Помирились?

— Ну да.

— Видимо, было что-то еще.

— В другой раз прилетел из России. Вещи дома кинул, сразу помчался Брэндона забирать из садика. Возвращаюсь — жена стоит на балконе с перекошенным лицом. Оказывается, пришла домой, начала копаться в моем бауле...

— Что нашла?

— Презервативы. Ну и понеслось: «Кто, чего...» Я выдумал какого-то друга, якобы он с моей сумкой куда-то ездил. Тогда и понял: женщина может простить — но никогда не забудет.

— Золотые слова.

— А вот измену человек любящий и не забудет, и не простит.

— Не начала отвечать тем же самым?

— Думаю, нет. Я-то в футбол продолжал играть, бесконечные разъезды... А когда осел в Цюрихе, месяцев через восемь осознал: жить с ней не буду, сто процентов!

— Вот как?

— Меня удерживали только дети. Они еще такие мелкие, прикольно с ними, разговаривают, ручки тянут: «Папа...» Восемь месяцев продержался ради них! Но потом все рухнуло. И я улетел.

— Уходили в никуда?

— Почему это в «никуда»? В Новороссийск!

— Мы про новые отношения.

— Отношений не было. Я надеялся еще поиграть. Сезон в «Черноморце» провел, потом в Грецию поехал. Даже попробовали с женой все вернуть.

— Это какой год?

— 2009-й. Она ко мне прилетела в Грецию, дня четыре вместе пробыли. Я думал: вдруг что-то склеится? Дурные мысли...

— Что дальше?

— Начали переписываться: «Я скучаю по тебе». — «Я тоже»... Но ничего не вышло из этой попытки.

— Решающий разговор между вами — когда поставили точки над i?

— Да бросьте, какие точки?! Вы друг друга на *** посылаете! О чем еще говорить? Мы уже общаться-то не могли нормально. Я сел в самолет и улетел.

— Когда она заговорила про 20 тысяч в месяц?

— После того, как мы окончательно разбежались. Когда годы спустя с детьми увиделся, конечно, мог наговорить про нее гадостей: «Такая-сякая, не позволяла мне с вами общаться...» Но подумал — не надо! Лучше наоборот, так умнее!

— Говорили только хорошее?

— Исключительно. Сказал: «Передавайте маме привет, она большая умничка, отлично вас воспитала...» Когда начинали общение — многое приходилось объяснять.

— Они поняли, почему вас не было в их жизни?

— Да. Рассказал: у меня были проблемы с вашей мамой. Вы ни в чем не виноваты. Главное, сегодня мы дружим, свой чат завели, постоянно на связи.

Владимир Бут. Фото Андрей Голованов, Сергей Киврин
Владимир Бут.
Андрей Голованов, Сергей Киврин

Штраф

— Столько лет вы с ней прожили. Почему не расписались?

— Для меня эта печать ничего не значила!

— А для Жаннет?

— Для нее тоже проблем не было.

— Так у вас за всю жизнь — ни единого штампа?

— Совершенно верно.

— А будет?

— Надеюсь, нет. Ха-ха... Меня не раскачать!

— Ни разу не были близки к свадьбе?

— Не-не-не. Да зачем он нужен, этот штамп? Сейчас бы ходил, разводился...

— Вы бьете нас аргументами наповал. Негритянки у вас были?

— Мулатка была. Мы с ней даже встречались. Родом с Ямайки.

— И как?

— Да ну... Все одинаковое! Поперек ни у кого нет.

— Мы почему спрашиваем? Нас скаут Владислав Бондаренко наставлял: «Кто попробовал негритянку — тот в жизни не забудет. Всех начнет сравнивать с ней».

— Ха-ха... Мой товарищ жил в Африке, рассказывал — надо с умом выбирать. Есть фиолетовые, просто черные и суперчерные. Есть суржики. Арабки. Вот эти, из Сенегала или Мавритании, самые красивые!

— Учтем при случае. С кем из знаменитых футболистов «Боруссии» был особенный кайф уходить в загул? Может, с ровесником Риккеном?

— Что значит — «загул»?

— До утра зависнуть в ночном клубе, например.

— Это в России были загулы — когда водка ведрами. В Германии совсем иначе! Понятно, про меня немцы и писали, и говорили — дескать, «тусуется»... Но «тусоваться» — не значит сидеть и хлестать спиртное. Как возможно — если в десять утра тренировка?

— В самом деле.

— Тут сразу вспоминаешь про контракт и деньги. За 13 лет карьеры у меня ни одного штрафа не было!

— Как штрафовали в Дортмунде?

— Тедди де Беер, второй вратарь, заведовал кассой. На пять минут опоздал — кладешь 50 марок. Кто-то в игровой день не ту майку надел. Тоже штраф! Сезон заканчивается — всей командой идем и эту кассу прогуливаем.

— Даже близки к штрафу ни разу не были?

— Был! Тренировку проспал!

— Как же вы так?

— Все случилось при Скале. В четвертьфинале Кубка принимали «Баварию». В Мюнхене 0:0 сыграли. В день ответного матча звенит будильник. Думаю — ладно, пять минут подремлю.

— Знаем, чем это заканчивается. Во сколько очнулись?

— Тренировка в десять утра. Проснулся я без двадцати одиннадцать! Чуть инфаркт не хватил. Подскочил на кровати! Что делать, что? Быстро!

— Было куда торопиться?

— А что, не приехать вообще? Прыгнул в машину, примчался. Со Скалой были отличные отношения — так и сказал: «Проспал». Выдумывать не стал. Это самый страшный мой залет.

— Неужели и тогда простили?

— Слушайте, сейчас вспоминаю — 200 марок в кассу внес. Значит, один штраф был.

— Как сыграли-то?

— Хлопнули «Баварию» 1:0 — на 118-й Шапюиза забил! Как же мы гуляли...

Владимир Бут на тренировке сборной России. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Владимир Бут на тренировке сборной России.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Шлепанцы

— Вы сказали, что курите с 16 лет. Тренеры знали?

— Наверняка. Хотя как дурачок всегда прятался. А в той же «Боруссии» опытные футболисты спокойно при тренерах доставали сигареты. Например, в аэропорту — никто внимания не обращал.

— Курящих в «Боруссии» было много?

— Нет. В основном португальцы и бразильцы — Паулу Соуза, Жулио Сезар... А из немцев — только де Беер.

— За «Боруссию» играли пять чемпионов мира 1990-го — Ройтер, Колер, Меллер, Хесслер и Ридле. Самый надменный?

— Да все отличные ребята, никаких проблем. Правда, за пределами поля мы почти не пересекались. Им было за 30, у каждого семья, дети. Совершенно другие интересы. Тренировка закончилась — сразу по норам. А я молодой, холостой...

— Со всеми вытекающими — в прямом и переносном смысле.

— Ну да. Из ровесников в «Боруссии» тогда играли лишь Риккен да Ибрагим Танко. Но Ларс на своей волне, плюс у него уже была подружка, все свободное время проводил с ней. А я общался с Танко и пацанами из дубля. Ходили в рестораны, на дискотеки.

— Вас ведь Хитцфельд в 17 лет к основному составу подтянул?

— Заиграл я позже, а в 17 он впервые взял меня на сбор в Бразилию. Тоже история.

— Вот и расскажите.

— Когда приехал в Дортмунд, поселили на базе. Там на втором этаже жила семья. Муж с женой ухаживали за полем, стирали форму, а их сынишка играл со мной за юношей «Боруссии». Мне выделили отдельную комнату. Накануне вылета в Бразилию так волновался, что всю ночь не сомкнул глаз. Под утро сморило. И проспал! Проснулся от стука в дверь: «Влади, автобус уезжает в аэропорт! Все только тебя ждут!» Хорошо, сумку еще вечером собрал. Вскочил, схватил и побежал.

— В автобусе встретили издевательскими аплодисментами?

— Нет-нет. Ни Хитцфельд, ни ветераны ни слова не сказали. Раннее утро, все сонные... Да и опоздал я минут на пять. Но в автобус заходил на полусогнутых. Боялся глаза поднять!

— Понимаем.

— До этого с первой командой ни разу не тренировался, никого там не знал — да еще такой конфуз! Но ничего, за три недели в Бразилии со всеми сдружился. В карты вместе играли, в теннисбол.

— Как интересно.

— Когда из Рио в Форталезе летели, попали в воздушную яму. Трясло так, что казалось: еще чуть-чуть — и самолет развалится. Перепугались жутко. На чехе Патрике Бергере, который рядом со мной сидел, вообще лица не было. Побелел, холодный пот ручьем... А к концу сбора я снова отличился.

— Каким образом?

— Из Рио прямой рейс во Франкфурт. Январь. В Бразилии тридцатиградусная жара. Я, лошара, решил лететь в шлепках, шортах и футболке. Взять теплые вещи даже в голову не пришло.

— Думали, что и во Франкфурте жарко?

— Почему-то был уверен, что из самолета выйдем через выдвижной рукав. Но вместо него подогнали трап. На улице минус восемь. А я в шлепанцах и маечке к автобусу чешу. Немцы, наверное, думали: «Этот русский совсем отбитый!»

Юрген Коллер и Владимир Бут. Фото Ефим Шаинский, архив «СЭ»
Юрген Коллер и Владимир Бут.
Ефим Шаинский, Фото архив «СЭ»

Доверие

— Отыскали цитату Юргена Колера про вас. Великий же футболист.

— Так-так, интересно... Ну и что про меня сказал?

— «Бут растранжирил свой талант». Есть в этом что-то от правды?

— Тяжело ответить... В молодые годы многое зависит от тренера. Ты должен получать шансы. Чувствовать доверие. Вот пример: Риккен играл при Хитцфельде. Забивал в финал Лиги чемпионов. Что было дальше?

— Что?

— Пришел Скала — и усадил в запас. Убрал из основы капитана Цорка — вместо него начал ставить меня. На позицию центрального полузащитника. Вот что такое доверие. Могу рассказать, что такое шанс.

— Давайте.

— Наш вратарь Клос ушел в «Рейнджерс», «Боруссия» решила купить в «Милане» Леманна. Там выдвинули встречное предложение — обмен на Бута, еще и доплатить хотели.

— Сколько?

— Понятия не имею. Но интерес у итальянцев был серьезный, Скала им хорошие рекомендации дал. «Боруссия» не отпустила. А карьера могла бы сложиться по-другому, потому что у меня в Дортмунде как раз с того момента все пошло наперекосяк!

— Еще куда из «Боруссии» могли уйти?

— В «Вердер». Банда там была отличная: Аилтон, Писарро, Боде, в воротах Визе, который сейчас рестлером стал. Посмотрите фотографии — это гора мышц! Но я о другом. Вот какие у меня были сильные стороны?

— Какие?

— Хороший удар. Пас. С закрытыми глазами мог отдать с левой хоть на 50, хоть на 60 метров. Помню, играли с кем-то в Дортмунде, мы с Паулу Соузой два раза в центре отыгрались в стенку. Я с разворота, не глядя, на 45 метров забрасываю на правый фланг Ройтеру — весь стадион за голову взялся!

— Это не слишком-то в «Боруссии» использовалось?

— Вот! Я мало работал с нападающими, которые «бегут»! Пасовал направо Ройтеру. Налево Хайнриху, нашему белобрысому. Мог дать на ход Меллеру. Но за семь лет в «Боруссии» у меня не было ни одного быстрого форварда — чтобы я реализовал свои сильные качества, забрасывал бы ему с центра поля. Поэтому и не совсем раскрылся... Шапюиза получал мяч только в ноги. Ридле — тоже.

— Какой вам нужен был нападающий?

— Как Аилтон из «Вердера». Толстячок, но бежал отлично.

— Тренеры «Боруссии» этого не понимали?

— Всё они понимали. Купили в Гане Танко. Я думал, хоть он бежит. Начались чудеса!

— Это что ж за чудеса?

— Бесконечные травмы. То коленки, то еще что-то. Потом вообще сломался. Купили тогда в «Монако» Икпебу за 15 миллионов марок. Колоссальные деньги для того времени!

— Он шустрый, мы помним.

— Да одни проблемы!

— У него-то какие?

— Умирает жена, остаются дети на руках. Парень начинает дурковать.

— В какой форме?

— На тренировках демонстративно пешком ходил. Постоянно с одним боснийцем дрался. Надоело растаскивать.

Андрей Тихонов, Егор Титов, Владимир Бут, Роман Орещук и Аленичев. Фото из личного архива
Андрей Тихонов, Егор Титов, Владимир Бут, Роман Орещук и Аленичев.
из личного архива

«Буткэмп»

— С Орещуком дружба сохранилась?

— А как же?!

— Пытался вас подтянуть в агентский бизнес? Работать в связке?

— Не-не-не. Это не моя история. Прежде кто-то звонил — я мог подсказать по немецким футболистам. Способен был отыскать контакты. Не более.

— Сейчас из Германии до вас дозваниваются журналисты?

— Бывает другое. Меня приглашали играть за команду ветеранов «Боруссии». Ездят по городам, получают чаевые.

— Что для вас «чаевые»?

— За матч — 500-800 евро. Курирует эту команду Гюнтер Кутовски, бывший защитник «Боруссии».

— Что-то мы не помним такого.

— Он больше на замене сидел. Как прорваться в состав, если у нас в обороне Жулио Сезар и Колер?

— Так сильны были?

— Лучшая связка защитников в мировом футболе! Серьезно, в 90-е я круче не видел! Оба под метр девяносто, выносливые, здоровые. А Кутовски наблюдал за ними с лавки. Теперь зовет меня в команду ветеранов: «Будет желание — приезжай!»

— Не было?

— Дортмунд — не близкий свет. А потом спецоперация... Так ни одного матча и не успел сыграть. Что поразило, настойчивее всех меня зазывали ветераны «Ганновера»! Отправляли письма на адрес «Черноморца»! Мол, передайте Владимиру Буту, что ждем. Но я не отвечал.

— Почему?

— Да не считаю, что в «Ганновере» оставил какую-то память. Пробыл всего полтора сезона. В сердце у меня два клуба — «Боруссия» и «Черноморец». Ну и «Фрайбург», где три с лишним года провел.

— Не тогда ли рядом с вами играла целая команда грузин?

— Точно! Человек пять. Цкитишвили, Иашвили, Кобиашвили... Главный тренер от них тащился. Просто обожал.

— Вы о Финке?

— Да. А с грузинами я до сих пор дружу. Кобиашвили стал президентом федерации футбола, Иашвили и Цкитишвили — замы.

— Ясно.

— У меня из-за последних событий сорвались не только матчи за ветеранов «Боруссии», но и один любопытный проект. Вы про «Буткэмп» слышали?

— Нет. Что это?

— В Широкой Балке, пригороде Новороссийска, мы со старшим братом Виталием построили футбольный комплекс. Два поля, гостиница на 400 человек — прямо на берегу моря. Условия великолепные. Команды второй лиги приезжают к нам на сборы, регулярно проходят детские турниры. Еще планировали открыть филиал академии «Боруссии», проводить тренировочные лагеря. Я летал в Дортмунд, договорился с руководством клуба. Но сначала пандемия, затем спецоперация — и все заглохло.

— Во сколько обошелся комплекс?

— Дорого! О-о-очень!

Убийство

— Мы много знали футболистов, которые вкладывались в рестораны — и довольно оперативно обнулялись. Как удается вам столько лет держать «плюс»?

— Так у меня не ресторан, а развлекательный центр. Боулинг, караоке, бильярдная, кафе. Кухня — одна из лучших в Новороссийске. «Максимус» — знаковое место для города. Летом все приезжие к морю тянутся — как раз мимо нас проходят. Накупаются — хочется на бильярде поиграть. Даже сейчас, смотрите, все столы заняты...

— Действительно.

— Здесь отличный управляющий. Виталий тоже помогает. В доле. В пандемию нас спасло только то, что помещение свое, не в аренде. Мы почти полтора года не работали. Что-то минимальное выплачивали сотрудникам.

— Знаем, у одного бывшего спортсмена из ресторана официант телевизор вынес. Ваши ЧП?

— В нулевые были новогодние корпоративы, крупная сумма осталась в сейфе. Инкассаторы что-то не приехали забирать. Ну и обворовали. На месячный доход. Камер у нас тогда не было. Управляющий, узнав о краже, в обморок упал. Его откачивали, скорую вызывали... Милиция никого не нашла.

— Время спустя часто что-то открывается. В истории с гибелью отца появились неожиданные факты?

— Нет. Дело завели — потом тихо закрыли. Было то ли три, то ли четыре версии. 1993 год, в разгаре приватизация. Но мне-то отец ничего не рассказывал! Ну и на кого думать?

— Вы маленький.

— Почему? Мне 16 лет! Уже соображал. Просто занимался совсем другим. Школа, футбол, фортепиано...

— Разносторонний вы человек.

— Да и папа был разносторонний. Например, близко дружил со Львом Лещенко. Убили отца 27 сентября, в понедельник. А в среду он должен был лететь в Москву к Иосифу Кобзону. На переговоры по бизнесу. Билет остался, до сих пор у нас лежит. Так что версий миллион. Может, газовые дела. А может, что-то в порту...

— Футбол исключаете?

— Кто ж знает? Тогда «Черноморец» бился за выход в высшую лигу. Не пустил наверх владикавказский «Автодор». В который были вкачаны большие деньги. У отца было столько дел — каждое могло обернуться выстрелом. Начальник Горгаза, постоянно встречи, люди рядом...

— Он был жесткий человек?

— Очень авторитетный в городе. Меня мог ремнем отлупить, если плохо сыграю. Или гол не забью.

— А за двойки?

— Вот за двойки — ничего. Все наказания только за футбол. При этом страшно за меня переживал. В школу отвозили охранники.

— А на уроках?

— Сидели возле класса. Тогда же детей воровали. Выкуп требовали.

— У него самого наверняка была охрана.

— Там получилось как? В Анапе местный «Спартак» принимал «Автодор», которому обязательно надо было выигрывать. Вдруг понеслись слухи, что хозяева будут матч сдавать. Отец поехал смотреть. Это было воскресенье. В понедельник в восемь утра пошел на работу. От нашей квартиры три минуты пешком.

— Без охраны?

— Так он не собирался в тот день на службу — но кто-то позвонил на домашний! Быстро оделся и ушел, не вызывая охранников и водителя. По пути застрелили.

— Кто звонил — узнали?

— Нет. Отец, уходя, ничего не сказал.

— Каждый день проходите тем местом, где отца застрелили?

— Нет, это надо зайти за поворот...

— Утро, центр города, полные улицы народа — и никто не видел убийцу?

— Скорее всего, он скрылся через сквер. Там сквозные дворы. Ими и ушел.

— Вам кто сказал о случившемся?

— Я же первый отца и увидел!

— Мы думали, Виталий по пути в школу наткнулся.

— Нет, я! Вижу — человек лежит в крови. В ужасе делаю пару шагов, оборачиваюсь и понимаю, что это папа.

— А дальше? Мобильного же у вас не было?

— Нет, конечно. Побежал домой, что-то крикнул маме. Ей уже успели сообщить. За две минуты до меня кто-то отца увидел.

— Сколько было выстрелов?

— Вроде бы один. В голову, сзади. Эта трагедия идет со мной рядом всю жизнь, я помню каждую секунду!

— Через годы начинаешь анализировать такие дни — и понимаешь: были какие-то знаки, что вот-вот беда случится...

— Потом я вспомнил — кто-то из близких друзей ему говорил: «Володя, на тебя готовится покушение». Вроде как будь внимателен. Наверное, можно было усилить охрану. Хотя если кто-то решил убрать — все равно сделают.

— Последний разговор с отцом?

— Он из Анапы вернулся. Радостный — «Спартак» обыграл «Автодор»! В последнюю ночь я спал — и отец что-то пришел ко мне. Заснул в моей комнате. Он похрапывал, и я его толкал: иди, мол, в другую комнату, дай поспать...

Владимир Бут. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Владимир Бут.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Отъезд

— Мама до сих пор живет в той квартире, откуда последний раз ушел отец?

— Нет, у мамы дом. Как и у Виталика. А в той квартире я живу. Был разговор, чтобы продать, но мама сказала — жалко. Память об отце!

— Вы что думали?

— Я оттуда тоже не хотел уезжать. Самый центр. Под окнами администрация, памятник Ленину... До стадиона мне двенадцать минут пешком. До «Максимуса» — четыре минуты. Вот люблю эту квартиру — все детство в ней прошло!

— Никита Высоцкий рассказывал про похороны отца: «Помню лишь один момент — Кобзон берет меня под руку, усаживает в свои «Жигули», и мы едем за автобусом на Ваганьково...» Какая картинка впечаталась вам в память?

— Помню двор, полный машин. Огромную толпу. Весь город пришел на похороны. Отца в Новороссийске боготворили. Настоящий начальник. Зарплаты сделал хорошие, к людям относился с душой. Я тоже отца обожал! Проводил с ним очень много времени. На каждую тренировку он приезжал... Потом я остался с мамой — и начал дурковать.

— В каком смысле?

— Говорил: «Все, футбол бросаю, сейчас буду за отца мстить, искать...» А уже в 1994-м отправился на юниорский чемпионат Европы в Ирландию. Маме на прощание сказал: «Я без приглашения не вернусь!» Все сложилось уже после первого матча.

— Что было?

— Обыграли немцев 2:0. Ко мне сразу подошли скауты из Дортмунда: «Мы тебя хотим». Я обрадовался, маме позвонил...

— Прямо из Ирландии в Германию и рванули?

— Нет, что вы. Вернулся домой, школу окончил — и уехал.

— Вас же вроде «Черноморец» не отпускал?

— Когда у тебя отец вице-президент клуба, а мэр города и президент «Черноморца» его близкий друг — это одно отношение. Едва отца не стало — все изменилось. Но это больше на Виталике сказалось.

— Каким образом?

— Что-то по контракту не выплатили...

— Надо же.

— В 90-е было как? Зарплаты маленькие — футболисты шли под квартиру, машину. Ну, какие-то подъемные. Отец перед приезжими обещания выполнял. Всё получили Бурдин, Епископосян, Саркисов...

— Что именно?

— Квартиру и «девятку». Или «семерку». Виталика же после гибели отца обманули с квартирой: «Завтра, завтра...» А я в тот момент решил, что еду в Дортмунд.

— Нам рассказывали, как «Боруссия» вас покупала. Приехали немцы, что-то заплатили вашей маме. А новое руководство «Черноморца» их доило до последнего. Вывернуло наизнанку.

— Маме ни копейки не дали!

— Все ушло клубу?

— Говорили, что меня продали дороже, чем Дасаева «Севилье»! За столом переговоров «Черноморец» отжал немцев будь здоров! Помимо денег получили автобус «Мерседес», комплект формы, 12-дневный сбор в Германии за счет «Боруссии». Еще и товарищеский матч с ней сыграли. Там уж она расплатилась за все уступки — 6:1!

— После убийства отца не было мысли порвать с Россией вообще? У Виктора Онопко в те же годы угнали джип — так впечатлился, что поспешил уехать в первый подвернувшийся испанский клуб, не стал ждать лучших приглашений.

— Чтобы «порвать» — так для меня вопрос не стоял. Но вот «Шахтер» звал очень настойчиво. Сначала Ахметов чуть ли не личный вертолет присылал, потом команду принял Скала — снова пригласили. Но после истории с отцом у меня было ноль шансов там оказаться. Да сто миллионов в год предложили бы — не поехал!

— Вы же знали, что Ахатя Брагина, предшественника Ахметова, взорвали в Донецке прямо на стадионе — половину трибуны разнесло?

— Разумеется!

— В Германии на вас русские бандосы накатывали — как на наших ребят в НХЛ?

— Ни разу не столкнулся. Да и в Новороссийск проводить отпуск возвращался спокойно. Родной город, всех знаю. У отца оставались друзья. Никто бы меня здесь не обидел.

Ральф Рангник. Фото ФК «Локомотив»
Ральф Рангник.
ФК «Локомотив»

Рангник

— Москву вы для жизни рассматривали?

— Нет. Тяжело меня сдвинуть из Новороссийска. Чтобы я отсюда уехал — да ни за что! Кстати, когда в Россию переезжали немецкие тренеры, мне предлагали должность ассистента. Например, к Сандро Шварцу мог пойти переводчиком. Потом на этом месте оказался Андрюха Воронин. Мы с ним дружим с 16 лет! Почти в одно время перебрались в Германию. Меня Дортмунд купил, а его — «Боруссия» Менхенгладбах.

— Так в какие московские клубы звали вас на работу?

— Я дружу с турком, играли вместе в юношах Дортмунда. Сейчас он в команде Месута Озила. Когда Якин нарисовался в «Спартаке», случились у меня маленькие переговоры. Как раз через этого приятеля. А когда Шварц заходил в «Динамо», мне и оттуда звонили. У него помощник — Волкан Булут, немецкий турок...

— Со Шварцем вы так и не пересеклись?

— Встречался! Поехал я в Германию, с Фредди Бобичем присели в ресторане. Вечером к нашей компании присоединились Шварц и Булут. В России еще не работали. Чуть позже агенты Озила, мои друзья, прощупывали — мол, Сандро вот-вот возглавит «Динамо»: «Ты готов поехать к нему в Москву?»

— А вы?

— Ни «да», ни «нет» не ответил. Хотя кто-то воскликнул бы: «О, «Динамо»! Переводчиком! Я согласен, там большие деньги...» Пару раз еще позвонили оттуда — я снова: «Давайте посмотрим. Возглавит ли...» Ну и взяли Воронина. Они ж играли со Шварцем в «Майнце».

— С Ральфом Рангником у вас не настолько близкие отношения, чтобы звать в «Локомотив»?

— Все секреты из меня вытаскиваете... В первый раз Рангник мелькнул у нас по телевизору, приехал на какой-то матч. Вроде «Спартак» играл. Я сразу пишу ему в WhatsApp: «Привет! Ты что здесь делаешь?»

— Что ответил?

— Как обычно: «Влади, привет. Просто так приехал...»

— Как зритель — по билету?

— Нет, «к друзьям заглянул». Мол, никуда не собирается. Я-то все понял! Но чтобы проситься к нему в ассистенты или переводчики — нет, такого не было. Пишу: «Если окажешься в Сочи или Краснодаре, буду рад тебя видеть». Но он же недолго пробыл в «Локомотиве»?

— Совсем недолго.

— Так и не встретились. Хотя еще переписывались, разок даже созвонились.

— Поразились, когда Рангник возглавил «Манчестер Юнайтед»? Вы ж знаете ему цену как тренеру...

— Все так быстро случилось, что я и удивиться не успел. Только-только пришел в «Локомотив» — и уже в «Манчестере»! А сейчас где — я и не в курсе.

— В сборной Австрии.

— Ах да. Точно. Я-то Рангника помню еще таким, знаете... Учителем. Я ж приходил к нему в «Ганновер». Не думал, что он до таких контрактов дорастет.

— Не казался вам топовым тренером?

— Да «Ганновер» почти всегда болтался во второй бундеслиге. Где, собственно, и сейчас обитает. А потом вдруг Рангник оказался в «Шальке» — и произвел фурор. Но чтобы до «Манчестера» дорасти? Нет, невозможно было представить. Это самая-самая тренерская элита. Впрочем, в футбольном мире теперь все иначе.

— Вы о чем?

— Посмотрите, кто сегодня тренирует — этому 35, другому 37... Да они еще играть могли бы! Тому же Шварцу сколько — 44?

— Да. Вы же играли против Сандро?

— Его «Майнц» болтался во второй бундеслиге. Разок вышли при Клоппе, потом опять вниз. С единственного матча против «Майнца» у меня футболка Воронина осталась, поменялись. Так что ни Клопп, ни Шварц как футболисты в памяти не отложились. Но я к чему — чтобы в наше время 40-летнему доверили команду бундеслиги? Представить невозможно! Ноль шансов! Первый шаг навстречу молодым сделали в Дортмунде.

— Кто пришел?

— Убрали Скалу — поставили Скиббе.

— Удачно?

— Он был ровесником Колера, Ройтера, Заммера. Понятно, они ему говорили, кто должен играть, кто не должен. Авторитета нет. Года полтора продержался — и свернули этот проект.

— Как выступили?

— Чуть не вылетели! Но там еще руководители клуба чудить начали. После «дела Босмана» решили, что лучший способ конкурировать с «Баварией» — выгребать с рынка вообще все.

— Такая мысль требует яркой иллюстрации.

— Апофеоз — взяли центрального хава Нерлингера...

— Что такого?

— Сколько человек играет в центре? Три! А у нас собрались Нерлингер, Меллер, Хесслер, Цорк, Паулу Соуза, Барбарис, Фройндт и я. Восемь! Ну и тасовали эту колоду. Помню, принимаем «Фрайбург». Я в такой форме, что Скиббе на позицию атакующего полузащитника меня ставит, а Меллера с Хесслером, двух чемпионов мира, сажает на лавку!

— Вот это да.

— Правда, к перерыву мы 0:1 горели, и на второй тайм вместо меня выпустили Меллера.

— Бывало такое — приезжает ваша звездная «Боруссия» в какую-нибудь немецкую деревню и проигрывает в одну калитку?

— В кубковых матчах с клубами второй бундеслиги могли облажаться. Там играть сложнее, чем в первой. Не футбол, а мясорубка! Чуть зазевался — тут же получаешь по ногам. Это сейчас судьи пресекают всякую жесть, в то время фолы через раз свистели.

Владимир Бут и Фреди Бобич. Фото из личного архива
Владимир Бут и Фреди Бобич.
из личного архива

Скала

— Если бы сегодня отправлялись в «Боруссию», какую ошибку постарались бы не повторить?

— Не было у меня серьезных ошибок! Карьерой доволен. Вы же понимаете, что в футболе многое зависит от случая. Не обыграй мы немцев на юниорском чемпионате Европы, может, я бы вообще мимо «Боруссии» пролетел, сидел бы в своем «Черноморце»... Пожалуй, единственное, что я бы изменил, — все-таки поехал бы за Скалой. Он в меня верил, после Дортмунда звал и в «Бешикташ», и в «Шахтер», и в «Спартак».

— Хотя в Дортмунде на первых порах в запасе держал.

— Так у «Боруссии» состав был убойный! Из 26 человек 20 играли за сборные своих стран. Немцы, португальцы, южноамериканцы. Причем все опытные, от 28 лет и старше. А мне 20, новый тренер, возможностей моих толком не знает... В начале чемпионата даже в заявку не попадал.

— Перетерпели?

— Приближался пятый тур. Стартанули мы не очень хорошо, а я здорово выглядел на тренировках, на последней всех стариков отвозил. И забил, и отдал. Воодушевленный, подхожу к доске, где вывешивают фамилии тех, кто едет на игру, и вижу — меня снова нет в списке! Хотя не сомневался — уж сейчас-то в заявке точно буду. Думаю: «Все, надоело! Иду к Мистеру!» Открываю дверь, он сидит с ассистентом Тони Шумахером.

— Легенда.

— Мужик, кстати, классный. Юморной, с подколками. Если видел, что на тренировках кто-то недорабатывает, произносил холодно, отчетливо: «Тебе Баттистона показать?!»

— Беднягу француза, которого Шумахер чуть не убил в полуфинале чемпионата мира-1982.

— Ага. Так вот, захожу к Скале. Сердце бешено стучит, пульс зашкаливает, мысли путаются. Весь взмок, пока какие-то слова нашел...

— Что сказали?

— «Мистер, я не понимаю, почему пятый матч подряд не попадаю в заявку. Если на меня не рассчитываете, отдайте в аренду. Я хочу играть!» Шумахер смотрит исподлобья, играет желваками. Скала, наоборот, усмехается: «Тебе сколько лет?» — «Двадцать». — «В двадцать надо ждать». В те времена молодежь в бундеслиге практически не играла. Это сегодня в «Боруссии» на поле выходят 16-17-летние ребята, и никто не удивляется. Скоро 14-летних начнут выпускать.

— Чем разговор кончился?

— Да ничем. Скала махнул рукой: «Жди». Я, расстроенный, поехал домой. Команда без меня отправилась на выезд, проиграла. Следующую неделю тренировался как зверь. В стыках не жалел ни себя, ни других, жестко ставил корпус. Однажды от меня Жулио Сезар отлетел!

— Он же очень здоровый.

— Не то слово. Просто шкаф! Но у меня внутри все кипело, любого готов был загрызть. Впереди домашний матч с «Кайзерслаутерном». Смотрю — я в заявке. Хотя после того, что Скале наговорил, думал, он меня окончательно зачехлит. К перерыву проигрываем 0:1, трибуны свистят. Вдруг слышу: «Разминайся. Выходишь на второй тайм».

— И?

— Эти 45 минут — одни из лучших в карьере! Мы вырвали победу, я отдал голевую, сам чуть не забил ударом в «девятку». От «Киккера» и других изданий шикарные оценки.

Владимир Бут и Ролан Гусев. Фото Андрей Голованов, Сергей Киврин
Владимир Бут и Ролан Гусев.
Андрей Голованов, Сергей Киврин

— Жизнь наладилась?

— Наутро улетел в Москву в молодежную сборную. Там у меня было много друзей. Особенно с Роланом Гусевым и Петей Седуновым любил тусоваться. В ресторане посидеть, на десятиметровом «кадиллаке» прокатиться... Матч во вторник вечером, обратный билет заказал на четверг. Обычно в «Боруссии» на это смотрели сквозь пальцы. А здесь еще до Новогорска не успел доехать — звонит ассистент Скалы.

— Шумахер?

— Другой. «Ты почему в четверг возвращаешься?» Я начинаю что-то лепетать, он перебивает: «Билет тебе поменяют, вылетаешь в среду утром. У нас в субботу игра, Мистер хочет включить тебя в стартовый состав». Все, с того момента при Скале ни одного матча не пропустил. До смешного доходило.

— Это как?

— Во время зимнего перерыва повредил паховые кольца. Прооперировали. А у «Боруссии» первый матч со «Штутгартом». Я только-только начал по кругу бегать, с командой еще не тренировался. На предыгровую без сумки приехал. Понимал, что выйти на поле шансов нет. В области живота тянет. А уж когда чихал или кашлял — казалось, внутри вообще все отваливается. Скала увидел меня, приобнял: «Ну что, готов играть?»

— А вы?

— «Нет, Мистер, не готов. Левой ногой пока даже бить по мячу не могу». Он пожимает плечами: «Не беда. Бей правой...» Говорю: «Но я 90 минут точно не выдержу». Скала тем же тоном: «Ладно, сыграешь 45. Все, дуй за сумкой».

— Сыграли?

- Отбегал весь матч! Мы победили 3:1, я забил один из мячей.

— Правой?

— Головой! Вот как мне Скала доверял! Никогда не ругал, не кричал. Хотя другим футболистам от него доставалось.

— Он же говорит по-немецки?

— Да, очень хорошо язык знает. У Скалы жена немка.

Владимир Бут во "Фрайбурге". Фото Ефим Шаинский, архив «СЭ»
Владимир Бут во «Фрайбурге».
Ефим Шаинский, Фото архив «СЭ»

«Фрайбург»

— В 2000-м «Боруссию» возглавил Заммер. С ним сразу не поладили?

— История такая. Оставался год контракта с «Боруссией», в клубе никак не могли определиться, продлевать меня или нет. В этот момент поступило предложение от «Вердера». Я встретился с Клаусом Аллофсом, спортивным директором, согласовал условия личного контракта. За меня готовы были заплатить пять миллионов марок.

— Нормально.

— Я тоже так думаю. Но в Дортмунде потребовали семь с половиной миллионов и 50 процентов суммы в случае перепродажи. Наверное, просто не хотели усиливать конкурента. Переход сорвался, с руководством «Боруссии» отношения испортились. Когда в чемпионате наступил перерыв на матчи сборных, Заммер неожиданно предложил мне сыграть за дубль.

— Ваша реакция?

— Отказался! День спустя вызвали в клуб, пропесочили. Я взорвался: «Вы меня в «Вердер» за пять миллионов не отпустили, а теперь предлагаете за дубль играть?!»

— Даже тогда не оштрафовали?

— Обошлось. Но выставили на трансфер и перевели во вторую команду. Дальше едем с ней на игру в Любек. Телефон в автобусе отключил, а то журналисты из всех немецких изданий постоянно названивали. Приезжаем на стадион, врубаю мобильник, на автоответчике сообщение: «Это Андреас Бреме. Перезвони».

— О, еще одна легенда. В финале чемпионата мира 1990-го Аргентине с пенальти забил победный гол.

— Да. В 2000-м он «Кайзерслаутерн» тренировал. Набираю Бреме, слышу: «Твой номер взял у Колера. Я и с ним поговорил, и с Ройтером — оба дали великолепные рекомендации. Приезжай, подпишем контракт».

— До «Кайзерслаутерна» вы так и не доехали.

— Хотя команда шла на третьем месте, я решил перестраховаться и включить в договор пункт: если вылетаем — ухожу свободным агентом. В первоначальном варианте контракта этот пункт был. А из финальной версии внезапно выпал. Я сказал: «Так не пойдет». Сел в машину — и прямиком во «Фрайбург», который тоже активно зазывал.

— Не смущало, что команда на предпоследнем месте?

— Был уверен — поднимемся. К тому времени моим агентом стал Рос Стынь. Канадец украинского происхождения, знает кучу языков — английский, немецкий, русский... На переговорах с руководителями «Фрайбурга», когда обсуждали бонусы, он настоял на двух пунктах. Первый — если не вылетаем из бундеслиги, получаю 250 тысяч марок.

— Второй пункт?

— За выход в еврокубки — еще 250 тысяч. Я толкаю Роса в бок, шепчу по-русски: «Ты офигел?! Какие еврокубки? Команда на 17-м месте!» — «Пусть будет». Так что вы думаете? Остается последний тур. Если побеждаем «Вольфсбург», которому уже ничего не надо, финишируем в шестерке и попадаем в Кубок УЕФА!

— С ума сойти. Выиграли?

— 4:1!

— И вам выплатили полмиллиона марок?

— Да! Финке был очень недоволен, узнав о двойном бонусе. Но куда деваться? Все в контракте прописано.

Торт

— Такого агента дай бог каждому!

— Он еще интересный фокус провернул. Изначально вписал в контракт фиксированную сумму выкупа — три миллиона марок. А у меня во «Фрайбурге» шло по восходящей. С первого же матча! Когда сыграли 1:1 с «Баварией», а я со штрафного забил Кану в «девятку». В дальнейшем тоже неплохо себя проявил. К зимнему перерыву команда уже была на десятом месте. Вдруг звонит Рос: «Завтра приезжаю, будем подписывать новый контракт».

— Это поворот.

— Я в растерянности. Во «Фрайбург» перешел в сентябре, сейчас декабрь — какой новый контракт?! При встрече Рос со смехом говорит: «Руководители клуба в таком восторге от твоей игры, что я их задурил. Сказал, что у тебя море предложений, в том числе из АПЛ. А для англичан заплатить три миллиона марок — да тьфу, семечки!»

— Боссы «Фрайбурга» поверили?

— Да! Предложили переподписать контракт. Мне прибавка к зарплате и еще пара миллионов марок в качестве подъемных. Фиксированная сумма выкупа увеличивается до пяти миллионов. И обещаю, что ближайший год никуда из «Фрайбурга» не уйду.

— Ай да агент. Снимаем несуществующую шляпу.

— До поры меня действительно там все устраивало. Команда молодая, дружная, играющая. Но потом возникли проблемы с Финке. Тогда во «Фрайбурге» он был царь и бог, шестнадцать лет клуб тренировал! Еще при переходе из «Боруссии» чуть насторожила его фраза: «У меня просьба — смени автомобиль. Возьми что-нибудь поскромнее».

— Что ж за машина у вас была? «Роллс-ройс»?

— «Порше». А Фрайбург — город маленький, в команде одна молодежь. Многие на «фольксвагенах» приезжали на тренировку, кто-то вообще на велосипеде.

— Грузины на чем?

— На «мерседесах». Ну, ладно. Если просит — продаю «порше», покупаю «мерседес». Только джип, «Брабус». Через год вышла новая модель «мерседеса» — SL. Стоил более 200 тысяч марок. Я не удержался, приобрел. Машины — моя слабость...

— Это мы поняли.

— Покупку не афишировал. На тренировки по-прежнему ездил на джипе. Домой возвращался, выкатывал из гаража SL, снимал крышу — и по газам. Чем хорош город Фрайбург — всё под боком. Страсбур, Цюрих, Милан...

— Благодать.

— Но Финке разнюхал про SL, при всей команде напихал: «Как ты мог в 24 года купить настолько дорогой автомобиль?!» Я огрызнулся: «Деньги мои. Что хочу, то и делаю». Финке взглянул как-то недобро. С того дня начал придираться по пустякам, реже выпускать в основе. А когда «Фрайбург» вылетел, вспомнил, что у меня солидный контракт. Сформулировал так: «Вот торт, мы не можем дать тебе самый большой кусок».

— Предложил упасть по зарплате?

— Да. Я отказался — и сел в запас. Долго мы бодались. Кончилось тем, что контракт расторгли, мне выплатили неустойку и я стал свободным агентом.

— Любовь к автомобилям — это еще и регулярные штрафы за превышение скорости?

— Нет! Погонять мог разве что на автобане, где никаких ограничений. 250-270 километров в час выжимал.

— Ощущения?

— Там скорость вообще не чувствуется. Дорога ровная, все летят...

— В России 250 дать нереально?

— Да ну что вы! У нас и дорог таких нет, и камеры теперь повсюду. 120 — предел...

Владимир Бут с Роланом Гусевым. Фото из личного архива
Владимир Бут с Роланом Гусевым.
из личного архива

Офшор

— Почему сорвался ваш переход в «Хартс»?

— Это целая эпопея... Контракт с «Ганновером» закончился. Звонит Скала: «Романов, новый владелец «Хартса», зовет главным тренером. Но я работать уже не хочу. Устал, буду отдыхать. А твой номер ему дал, в ближайшие дни с тобой свяжется».

— Связался?

— Через секретаршу. Прислали мне билет, полетел в Литву на переговоры. Первым делом Романов к какой-то бабушке повез...

— Что за бабушка?

— Знахарка. Как я понял — его старая знакомая. Осмотрела меня, проверила, вынесла вердикт — годен. Можно заключать контракт. Дальше в офисе Романова обсуждали условия. Он сразу: «Хочешь — на три года подпишем. Хочешь — на пять лет. Вписывай любой срок». По финансам тоже договорились. Но я взял время на размышление, вернулся в Германию. Тут звонок от агента: «Тебя «Болтон» приглашает».

— Заманчиво.

— Еще бы! Английская лига гораздо сильнее шотландской, «Болтон» в предыдущем сезоне занял шестое место, стартует в Кубке УЕФА. Понятно, и зарплата там больше. Агент говорит: «Сэм Эллардайс в тебе лично заинтересован. Я с его сыном дружу, он тоже агентским бизнесом занимается, почти все трансферы в клуб идут через него...»

— Красота.

— А Романов мне на прощание сказал: «Вов, ты уж поскорее определись. Я хочу, чтобы в «Хартсе» русскоязычные пацаны играли — ты, парочка литовцев. Подпишу с вами контракт и потом возьму тренера». Но меня что смущало?

— Что?

— У Романова тогда было три клуба — «Хартс», «Каунас» и белорусский МТЗ-РИПО. Налоги в Великобритании высокие — 40 процентов. Чтобы сэкономить, мне предложили подписать контракт с «Каунасом». В «Хартс» перешел бы на правах аренды, а зарплату вообще получал бы через какой-то офшор. Услышав это слово — офшор — я чуть сознания не лишился. Привык, что в Германии все четко, прозрачно, никаких мутных схем.

— Так что решили?

— Отправился с «Болтоном» на сбор в Швейцарию. Романову ничего не сказал. Пару раз мне звонили из «Хартса» — трубку не поднимал. Через неделю полетели на какие-то острова, сыграли контрольный матч. Команда слабенькая, мы победили 7:1, я три забил, в том числе со штрафного в «девятку». Эллардайс в восторге: «Супер! Мы тебя оставляем. Делай прививку и в воскресенье летишь с нами в Сингапур».

— Там что?

— Коммерческое турне. Шлепнули мне прививку, я вернулся в Ганновер за вещами и... Все!

— Что «все»?

— «Болтон» пропал. Дней пять никто из представителей клуба не отвечал на звонки. Наконец набирает мне агент: «Англичане какую-то пургу несут. Мол, твой отец связан с русской мафией, поэтому контракта не будет». Я в шоке. Ну какая мафия?! Что за чушь?

— А дальше?

— Звоню Романову — и слышу: «Ты издеваешься?! Исчез на две недели, трубку не снимаешь. Я уже назначил тренера — португальца, он своих игроков взял». У меня в последний момент и в «Панатинаикос» переход сорвался...

— В те же дни?

— Раньше. Прилетел в Афины, пообщался с тренером, руководством. Вроде все в порядке, вот-вот должен подписать контракт. Вдруг говорят — сделка отменяется. Время спустя знакомый грек шепнул: «Ты не перешел в «Панатинаикос» из-за того, что твой агент попросил огромную комиссию — около миллиона евро». А мне-то ни словом не обмолвился...

— Осенью 2005-го вместо Соединенного Королевства вы очутились в Ярославле.

— Когда варианты с «Болтоном» и «Хартсом» отпали, до закрытия трансферного окна оставалось полторы недели. В Европе все уже укомплектованы, до зимы сидеть без команды не хотелось. Через брата вышел на Долматова, у которого в «Черноморце» начинал. Олег Васильевич тренировал «Шинник», сказал: «Приезжай».

— После Европы — большой контраст...

— Да, но я знал, на что иду. Поселился на базе, в свободное время выходили с юным Песьяковым на поле, Серега вставал в ворота, и я наносил удары с разных точек. Уже тогда было видно — классный вратарь растет. Через два с половиной месяца сезон закончился, и я уехал в Грецию.

Виталий Бут (старший брат), Игорь Колыванов, Владимир Бут и Александр Мостовой. Фото из личного архива
Виталий Бут (старший брат), Игорь Колыванов, Владимир Бут и Александр Мостовой.
из личного архива

Премиальные

— Когда Егора Титова на год дисквалифицировали из-за допинга, «Спартак» с подачи Скалы пригласил вас. На какие условия?

— Зарплата, как у Титова, — 50 тысяч долларов в месяц. Подъемные — 800 тысяч. Но в тот момент возвращаться в Россию желанием не горел. Было какое-то предубеждение, что скрывать... В голове еще сидела история с отцом. Да и жена руку приложила. Отговаривала изо всех сил. А главное, позвонил Рангник, в «Ганновер» позвал. Я решил не дергаться, остаться в бундеслиге.

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— Зарплата в «Ганновере» была больше, чем в «Спартаке»?

— Примерно такая же. Плюс премиальные — 5 тысяч евро за каждое очко. Матч выиграли — у тебя пятнашка. До этого в немецких клубах была другая система бонусов.

— Какая?

— Просто появился на поле в стартовом составе — уже 10 тысяч марок капнуло. Вне зависимости от результата. В случае победы еще столько же. Но потом немцы поняли, что выгоднее платить исключительно за набранные очки.

— Раз уж о премиальных заговорили — самые памятные?

— Это в «Боруссии» — за победу в Лиге чемпионов. Основе дали по 500 тысяч марок. Запасным — по 250. Точнее, так. Если вышел на замену до 70-й минуты — получаешь полную сумму. Если после 70-й — 50 процентов. А тем, кто оказался вне заявки на финал, включая меня, заплатили по 150 тысяч.

— С Рангником в «Ганновере» сколько отработали?

— Чуть больше месяца. Через пять матчей его уволили, назначили Эвальда Линена. Я сразу понял, что ничего хорошего меня не ждет.

— Это почему же?

— Еще во «Фрайбурге» у меня были стычки с Абдером Рамданом, французом арабского происхождения. Неприятный тип. На тренировках грязновато играл, мог сзади подкатиться. А его слегка тронешь — орет как резаный. Дошло до того, что перестал с ним здороваться. Он на дочке Линена женился. Когда тот «Ганновер» принял, первым делом в помощники взял Рамдана...

Андрей Тихонов, Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Владимир Бут. Фото Григорий Филиппов, архив «СЭ»
Андрей Тихонов, Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Владимир Бут.
Григорий Филиппов, Фото архив «СЭ»

Сборная

— Вы сказали: «Со сборной у меня не сложилось». Почему?

— При Романцеве там играли спартаковцы. Мостовой, Карпин, Цымбаларь, Аленичев, Титов. А если учесть, что в полузащите могли еще выйти Семак, Радимов, Хохлов и Смертин, то сами понимаете — при такой конкуренции у меня было мало шансов. Романцев дважды вызывал на сбор, и оба раза я даже в заявку не попадал.

— Никаких объяснений?

— Абсолютно. Олег Иванович не разговаривал с футболистами по душам. Просто на базе вывешивался список — кто готовится к матчу, а кто вне заявки. Я-то при Скале в Дортмунде уже в основе играл. Конечно, переживал, что катаюсь впустую туда-сюда и могу из-за этого потерять место в составе «Боруссии». И вот пришел очередной вызов в сборную. Накануне я травмировал голеностоп. Клубные врачи посоветовали никуда не лететь, подлечиться.

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— Так и поступили?

— Да. Сборная проводила матч в среду, «Боруссия» — в субботу. Я успел восстановиться, отбегал 90 минут. Наутро позвонил Гершкович, помощник Романцева: «Почему ты в сборную не поехал, а за клуб через два дня сыграл?» Я на врачей сослался. Ну и добавил на эмоциях: зачем вообще к вам приезжаю? Чтобы в самолете бизнес-ланч скушать и футбол с трибуны посмотреть? Но я же не турист... Больше не вызывали.

— Вы показывали фотографии — мы поразились, в какой форме держат себя 51-летний Бобич и 56-летний Ройтер. Звезды 90-х.

— Великие немцы из 90-х в полном порядке. Все подтянутые, подкачанные, следят за питанием. На них написано — каждый день спортзал. Это у нас человек может закончить, и через два года пузо висит. А как бразилец Роналдо выглядит — вы обратили внимание?

— Трудно не обратить.

— Это же ужас!

— Адриано ненамного лучше.

— Ну, у него-то еще в «Интере» были постоянные проблемы с весом. Понятно, что потом раздуло! Вот у меня тоже всегда были вопросы по весу. Склонен к полноте. А кому-то даже следить не надо. Если бы я сейчас в зал не ходил, весил бы 120.

— А так сколько?

— 99! При том, что занимаюсь каждый день!

— Как быть?

— Сейчас у меня задача — чуть-чуть поменять питание. Докторской-то колбаски хочется! С чесночком. А если еще батон горячий... Шаурму я люблю, да с лавашиком!

— Знакомая история.

— Ничего, скоро за себя возьмусь. Еще в бассейн начну ходить. Был период, я перешел на мясо, рыбу и салаты. Активно занимался в зале.

— Итог?

— За месяц ушло пять кило!

— Что ж не продолжили?

— Поехал за границу. А там булочки, спагетти, могетти... Коктейли с зонтиками...

— Сразу «плюс десять»?

— Нет. Вернул те же пять. Но скоро у меня будет 90!

Владимир Бут
Константин Зырянов
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Боруссия (Дортмунд)
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