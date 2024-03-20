Команда России победила сборную Сербии в товарищеском матче по футзалу среди слепых

Сборная России одержала победу над командой Сербии в товарищеском матче по футзалу среди слепых в категории B1.

Игра состоялась в Академии спорта «Динамо» в Петровском парке и завершилась со счетом 3:0 в пользу россиян.

В товарищеском матче между женскими сборными России и Сербии, который прошел позже на этой же площадке, сильнее оказались российские спортсменки (2:0).

В четверг, 21 марта, на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина в Москве состоится товарищеский матч между сборными России и Сербии. В преддверии этой встречи, в среду, болельщики национальных команд сыграют в манеже «Динамо» в Москве. Начало матча — в 13.00 по московскому времени.