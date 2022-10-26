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Сегодня, 16:48

Российский игрок МФК «Бенфика» объяснил, почему Румыния не пустила его на матч Лиги чемпионов

Анна Горшкова
Корреспондент
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Нападающий мини-футбольной сборной России и МФК «Бенфика» Иван Чишкала объяснил, почему Румыния не пустила его на матч 3-го тура Лиги чемпионов против «Юнайтед Галати».

Ранее стало известно, что Чишкала пропустит встречу, потому что пограничные службы Румынии не выдали футболисту разрешение на въезд в страну.

«Здесь чуть-чуть иная ситуация. Никакой проблемы с политикой нет. Там были внутриевропейские проблемы с кое-какими документами. Поэтому меня не пустили. Это внутриевропейская бюрократия. Это просто недочет и недопонимание. Никто в этом не виноват. Чуть-чуть недосмотрели. Проблем нет. Сейчас прилетел обратно, буду делать эту бумагу. Сейчас оформлю нужный документ. Это вопрос недели, он быстро делается. В любом случае ничего глобального не произошло. У нас клуб очень сильный, это известно», — приводит слова игрока «РБ Спорт».

Чишкала выступает за мини-футбольный клуб «Бенфика» с 2020 года. В мае 2022 года футболист продлил контракт с португальской командой до 2025 года. В текущем сезоне нападающий является лучшим бомбардиром чемпионата страны.

Лига чемпионов по футзалу проходит с 26 по 29 октября.

Источник: https://t.me/rbsportrb/7537
Сборная России по мини-футболу
ФК Бенфика
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