Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Мини-футбол
Новости
PARI Суперлига
Кубок России
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Главная
Мини-футбол

Сегодня, 10:25

Уволенный из эстонского клуба после поздравления Путина сербский тренер Йованович хочет работать в России

Алина Савинова
Telegram Дзен

Сербский тренер Владимир Йованович, уволенный из мини-футбольного клуба «Смсраха» за поздравление с днем рождения президента России Владимира Путина, рассказал, что хотел бы работать в России.

«Да, смог бы работать у вас. Я квалифицированный специалист и не боюсь брать на себя ответственность. Мой русский постепенно становится все лучше и лучше. Если вы говорите медленно, я все понимаю. Сейчас знаю русский на 40% плюс хорошо говорю по-английски. Но из уважения к России, если возглавлю клуб из России, постараюсь говорить только на русском», — приводит Sport24 слова тренера.

Йованович был уволен после того, как выложил пост с поздравлением Путина с днем рождения в своих соцсетях. Руководство «Смсрахы» посчитало неподобающим поведение тренера в условиях проведения СВО. После увольнения из клуба Йованович заявил, что никто не имеет права указывать ему, что думать.

Йованович возглавлял эстонский клуб с декабря прошлого года. В сезоне-2022/23 команда заняла третье место в чемпионате Эстонии.

Источник: https://sport24.ru/football/news-585883-uvolennyy-iz-estonskogo-kluba-za-post-o-putine-serbskiy-trener-yovanovich-khochet-rabotat-v-rossii
Мини-футбол
4
Читайте также
УЕФА отменил решение допустить к международным турнирам юношеские сборные России
Волкановски заменит травмированного Оливейру в поединке против Махачева на UFC 294
Поезда столкнулись в московском метро. Главное
В Израиле погибли бывший советский ученый Сергей Гредескул и его жена
Зеленский заявил о последней стадии конфликта на Украине
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Вегас» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
Воронков начнет сезон в фарм-клубе «Коламбуса» / Обмены в КХЛ
Новый сезон шоу «Суперниндзя» стартовал. Премьерная серия
«Гранада» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Скабелка уволен из «Барыса», Гурьянов — в АХЛ
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
«Реал» — «Осасуна»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Аль-Охдуд» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Флорида» хочет отказаться от Григория Денисенко
«Аль-Иттихад» — «Аль-Ахли»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Абха»: видеообзор матча
Жафяров не играет в «Ак Барсе». Кто будет тренером «Трактора»?
Анвар Гатиятулин уволен из «Трактора»
Николас Мелош — новый защитник «Салавата»
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
СКА проиграл «Сочи»
«Бетис» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
«Сочи» обыграли лидера «Запада» — «Торпедо»
Петросян под Джексона: лунная дорожка с армянским колоритом
Акатьевой не смогли включить музыку с первого раза
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сербский тренер рассказал об увольнении из клуба в Эстонии за пост о Путине