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Миранчук — в финале Лиги Европы! «Аталанта» без нервов прошла «Марсель» и сыграет с непобедимым «Байером»

«Аталанта» разгромила «Марсель» и вышла в финал Лиги Европы
Гоша Чернов
Корреспондент
Алексей Миранчук (слева) против защитника «Марселя» Леонардо Балерди.
Фото Global Look Press
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Итальянский клуб побьется в Дублине за большой трофей.
Лига Европы. 1/2 финала
09 мая, 22:00. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
3:0
Марсель

У «Аталанты» — чрезвычайно насыщенный финиш сезона. В Европе к началу мая оставалось очень мало клубов, которые еще сохраняли мотивацию в трех различных турнирах. Бергамаски — из их числа. Просто оцените график ближайших матчей черно-синих: только что они отыграли ответный матч полуфинала Лиги Европы, в воскресенье встретятся с «Ромой» в лобовой битве за путевку в Лигу чемпионов, а в среду зарубятся с «Ювентусом» в финале Кубка Италии. И как в такой ситуации равномерно распределить силы?

Алексей Миранчук. Миранчук в шаге от первого трофея в Италии. Но ему важно успеть проявить себя до финала Кубка

К счастью для «Аталанты», она обладает глубоким составом, а Джан Пьеро Гасперини на протяжении всего сезона устраивает активную ротацию. И нет ничего удивительного в том, что Алексей Миранчук остался в запасе во второй еврокубковой игре подряд: вполне вероятно, что российский хавбек выйдет в стартовом составе на матч с «Ромой». К тому же, Миранчук провел не лучший тайм в предыдущей встрече с «Салернитаной», и после его замены бергамаски перевернули ход игры.

На этот раз на позиции Алексея справа в атаке вышел Де Кетеларе, который уже на первых минутах мог забить: бельгиец попал в штангу. «Аталанта» вообще бодрее начала игру. Итальянцы не настаивали на владении мячом, однако в финальной фазе атак были конкретнее противника. Тот же Де Кетеларе, Скамакка и Лукман постоянно находились вблизи ворот Пау Лопеса и на 30-й минуте забили логичный мяч: нигерийцу удался отличный удар в дальний угол, который вывел «Аталанту» вперед по сумме двух матчей.

Форвард «Аталанты» Адемола Лукман в матче против «Марселя».
Фото Global Look Press

Удивительно, но пропущенный гол не разбудил «Марсель». Более того, хозяева вскоре могли увеличить преимущество: Де Кетеларе оказался на ударной позиции, но Лопес ликвидировал угрозу.

Лишь в начале второго тайма гости продемонстрировали, что счет их не устраивает: Ндиай попытался перекинуть Муссо, но не попал в створ. И тут же сработало всем известное правило: Руджери сделал счет 2:0.

Полузащитник «Аталанты» Маттео Руджери (в центре) празднует с одноклубниками гол в ворота «Марселя».
Фото Global Look Press

Почти сразу после второго гола Гасперини произвел двойную перестановку: на поле появились Скальвини и Миранчук. Российский хавбек занял привычное место на правом краю атаки, но не в оттяжке, а в паре с Лукманом.

Но было очевидно, что на финальном отрезке встречи «Аталанте» будет куда важнее сохранить преимущество, а не нарастить его. Поэтому Миранчук в отмеренные ему 35 минут в большей степени занимался разрушением, а не созиданием. Хотя и о креативе не забывал: к примеру, в середине второго тайма он протащил мяч и покатил на Копмайнерса, но момент в гол не вылился.

«Марсель» особых проблем не создавал. Он мог вернуться в игру на 63-й минуте, когда Верету попал в перекладину со штрафного, но счет остался нетронутым.

Не изменились цифры на табло и до конца основного времени, а уже в добавленное «Аталанта» забила третий мяч: Туре поставил яркую точку, а над стадионом запустили победный фейерверк.

Фото Reuters

Болельщики итальянского клуба счастливы: их любимая команда впервые в истории вышла в финал еврокубкового турнира и может завоевать серьезный трофей. Рады и российские болельщики, ведь одной из главных причин успеха итальянского клуба стал наш Алексей Миранчук, отдавший три результативные передачи на пути к трофею.

Запоминайте дату: 22 мая, Дублин. Финал Лиги Европы. «Аталанта» — «Байер».

Алексей Миранчук
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Аталанта
ФК Марсель
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