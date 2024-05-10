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Сегодня, 12:00

Сколько очков потеряют «Зенит», «Краснодар» и «Динамо»? Этот тур — проверка для каждого

10 мая стартует 28-й тур РПЛ
Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Сергей Семак, Мурад Мусаев и Марцел Личка
Сергей Семак, Мурад Мусаев и Марцел Личка.
Фото «СЭ»
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Сразу три топ-матча!

Те, кто мечтал о финале пятилетней гегемонии «Зенита», едва ли представляли, к чему это приведет. Всю весну три претендента на титул передают золото друг другу и уже растеряли столько очков, что назвать происходящее чемпионской гонкой очень сложно.

Четыре очка на троих в 27-м туре — катастрофа, но не предел: в следующем потерь может оказаться еще больше.

Мусаев возвращается в Тушино после 1:6

Россия. Премьер-лига. 28-й тур
11 мая, 16:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
Краснодар

На прошлой неделе «Краснодар» упустил сразу две возможности вернуться на первое место — сначала остался в меньшинстве в Самаре и вместо игры на победу с трудом удержал ничью, а после дома развалился с «Ахматом». Теперь же ждет один из тяжелейших выездов — не только в игровом плане, но и в ментальном.

&laquo;Краснодар&raquo; проиграл &laquo;Ахмату&raquo; (0:1) и&nbsp;упустил возможность выйти на&nbsp;первое место в&nbsp;РПЛ. Чемпионат России не выигрывается, а проигрывается. 8 мыслей о провале «Краснодара»

«Спартак» при Слишковиче еще никто не обыграл. А готовиться к нему по-прежнему непросто: Абаскаль давно покинул Россию, но эксперименты со схемой и составом никуда не делись. В каком сочетании команда выйдет в субботу — загадка для всех. И это — проблема для Мусаева, который впервые вернется на «Открытие Банк Арену» после сокрушительного разгрома.

Три года назад «Краснодар» сгорел в Тушине 1:6, через три тура получил 0:5 с «Ахматом» и расстался со специалистом. А финишировал десятым.

Сейчас ставки гораздо выше, а противостоять «Спартаку», возможно, даже сложнее, чем весной 2021-го. Но упускать третью возможность хотя бы на время возглавить таблицу («быки» играют раньше конкурентов) будет просто неприлично.

Владимир Слишкович
Владимир Слишкович.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Споткнется ли «Зенит» в пятом матче подряд?

Россия. Премьер-лига. 28-й тур
11 мая, 19:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
ЦСКА

К стартовому свистку на «Газпром Арене» команда Семака уже будет знать результат московского матча и, вероятно, даже лишится первого места. Но на планы и настрой это точно не повлияет. Четыре игры без побед, худший показатель по набранным очкам при Семаке в 27 турах — такого спада у питерцев не было очень давно. А здесь еще и сверхнапряженный график.

За четыре дня «Зенит» дважды сыграет с ЦСКА: сначала в РПЛ, а после — в Кубке России. И каждая ошибка будет стоить очень дорого. Чтобы спасти весну, нужны оба трофея.

ЦСКА тоже максимально заряжен: кошмарная весна отбросила банду Федотова на восьмое место, а если продолжить терять очки, есть все шансы пропустить вперед и «Рубин», и даже «Ахмат», который совсем недавно стоял на вылет.

В Питере будет очень жарко.

Футболисты &laquo;Зенита&raquo; радуются голу в&nbsp;ворота &laquo;Факела&raquo;. Расклады в борьбе за чемпионство: «Зенит» на одно очко впереди, шансы остаются даже у «Спартака»

Ждем новый триллер в Калининграде?

Россия. Премьер-лига. 28-й тур
11 мая, 21:30. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
Динамо

«Динамо» сыграет после обоих конкурентов, но на этом его преимущества заканчиваются. Выезд в Калининград случился в самый неподходящий момент: «Балтика» настреляла 15 голов в пяти последних матчах, а в 27-м туре проиграла «Уралу» и рухнула в зону прямого вылета. Чемпионский амбиции Лички вряд ли волнуют Игнашевича — нужно спасаться самим. И по игре его команды это более чем реально.

Болельщики «Динамо» только отошли от сумасшедшей концовки с «Сочи», а уже нужно готовиться к новому триллеру. Который может вывести команду на первое место, а «Балтику» приблизить к возвращению в первую лигу.

Футболисты «Сочи»
Футболистам «Сочи» предстоит сыграть с «Пари НН».
Фото ФК «Сочи»

Битва за выживание — образец для чемпионской гонки

Клубы, которые борются за выживание, весной набирают очки гораздо стабильнее, чем претенденты на титул. «Ахмат» Адиева только недавно получил семь от «Балтики», а уже в десятке.

Самые слабые позиции у «Сочи» — выбраться с последней строчки пока не получится, но есть шанс утащить в стыки «Пари НН». Там как раз может возникнуть вакантное место — столкновение «Факела» с «Уралом» рановато называть матчем жизни и смерти, как выразился Вячеслав Якимов, но решится в нем правда многое.

Россия. Премьер-лига. 28-й тур
12 мая, 19:00. Фишт (Сочи)
Сочи
Пари Нижний Новгород

Теоретически после этого тура у пяти команд внизу таблицы будет равное количество очков (по 29) — и примерно равные шансы на спасение.

Как же хорошо, что расширение лиги больше никто не обсуждает, иначе мы бы лишились такого шоу!

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Сочи
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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