Команды из более чем 100 стран ждут на Играх Будущего. Испания уже в числе участников

С 5 по 22 октября в Казани проходят десятые Фиджитал-Игры, которые являются отборочными на Игры Будущего-2024.

Фиджитал-Игры — это серия тестовых соревнований в преддверии главного события следующего года — Игр Будущего, которые состоятся в столице Татарстана с 21 февраля по 3 марта. Юбилейный, десятый турнир является самым крупным — одновременно на нем обкатывают пять дисциплин. Здесь прошел первый чемпионат России по фиджитал-спорту «Путь Чемпиона» в дисциплинах фиджитал-баскетбол, фиджитал-футбол, фиджитал — тактический бой, которые включают компьютерные игры CS:GO и Warface в сочетании с лазертагом и боевую арену: MLBB.

А в международных соревнованиях по фиджитал-баскетболу приняли участие восемь команд из Испании, Сербии, Казахстана, Турции, Китая, Гватемалы, Азербайджана и Белоруссии. Абсолютным чемпионом стал RAMBOOT ESPORTS из Испании, обыгравший в финале сербский Partizan Esports. Каждый матч турнира включал в себя два этапа: Digital (интерактивный баскетбол) и Physical (баскетбол 2х2). Победитель матча определялся по сумме набранных очков.

— Матч в формате 2х2 сложнее, хотя я профессиональный игрок в 3х3 и специализируюсь именно на площадке, — рассказал Йон Галарса Педросо. — При этом формат мне очень понравился, в нем одновременно больше динамики и больше стратегии — под каждого соперника нужно продумать не только тактику на конкретный матч, но и состав.

При этом за время турнира чемпионы успели неплохо овладеть русским языком и с удовольствием благодарили волонтеров за поздравление. А к Играм Будущего, куда испанцы получили заслуженные путевки, пообещали пополнить словарный запас.

Помимо баскетбола февральские соревнования будут включать еще 20 дисциплин в формате «фиджитал», объединяя классический спорт и киберспорт.

Игорь Столяров. Фото Игры Будущего

— Изначально в программе было 16 дисциплин, — рассказал руководитель проекта «Игры Будущего» Игорь Столяров. — И некоторые недоброжелатели полагали, что мы не справимся и будем ужиматься, а нам, наоборот, удалось расшириться. Увеличилось количество команд: с 256 до 262. В последней сборке мы добавили скейтбординг, спортпрограммирование, «Мир танков» и еще ряд дисциплин. Внутри оргкомитета есть специальное предприятие — фиджитал-лаборатория, которая постоянно мониторит рынок и его тенденции, следит за трендами. И если видит у дисциплины тенденцию к развитию, старается адаптировать ее под наш формат. У Игр Будущего международный статус, поэтому мы заинтересованы в максимальном насыщении события командами. Таким образом, чем шире наша программа, тем большее представительство мы можем получить.

— Кто-то уже называет Игры Будущего киберспортивной Олимпиадой...

— Мы точно не классическая Олимпиада, хотя в определенном смысле нам это сравнение лестно. У нас представлены цифровые виды спорта. Сторонние наблюдатели называют их новыми, но для нас это мейнстрим. Россия одной из первых признала киберспорт официальным видом спорта, постепенно практически весь мир идет по этому пути. При этом в программе есть дисциплины, которые не относятся к классическому киберспорту, — такие как гонки дронов, битвы роботов — это цифровые инновационные высокотехнологичные виды. Так что с Олимпиадой у нас есть существенные отличия.

— Отборочные соревнования еще продолжаются, и все же представителей скольких стран вы ожидаете увидеть на Играх Будущего?

— Мы озвучили, что к нам приедет более ста стран — это наш внутренний KPI. При этом важно отметить, что мы не приглашаем национальные сборные, в турнире принимают участие команды. Но все понимают, что команды состоят из спортсменов, у которых есть паспорт определенной страны, и в нынешней геополитической ситуации озвученный показатель — это очень амбициозная задача.

— На каких площадках пройдут Игры Будущего?

— Всего будет задействовано 10 спортивных объектов, которые поделены на два кластера — «Казань-Экспо» и городской кластер. Мы попытались их сконцентрировать так, чтобы они все были логистически доступны для зрителей. Основным станет «Экспо», где будет происходить много событий, включая футбол, баскетбол, Город Будущего, церемония открытия. Для хоккея будет задействована «Татнефть Арена», мы задействуем даже Казанский цирк.

Фиджитал-баскетбол. Фото Игры Будущего

— В чем вы видите значение фиджитал-спорта для молодежи?

— Молодежь чересчур погружена в различные компьютерные игры, и ее точно нужно оттуда выдергивать. Причем если вынимать запретительными мерами, то это не работает в нашем глобальном трансграничном мире — даже наоборот. Пример Китая это наглядно показывает. А если не можешь что-то запретить, то нужно это возглавить. Мы через спорт стараемся показать, что во всем важно сохранять баланс. Делаем это при помощи новых ролевых моделей, которые одинаково сильны и в «цифре», и на спортивной площадке. Эти ребята гармонично развиты и могут служить примером для молодых людей. В этом идеология фиджитал-движения.