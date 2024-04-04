Гольфист Тайгер Вудс запретил себе заниматься сексом до конца крупного турнира

Американский гольфист Тайгер Вудс запретил себе заниматься сексом до окончания турнира «Мастерс» в Огасте, США.

«Он полностью сосредоточен, очень усердно работает в тренажерном зале и правильно питается. Он даже исключил секс — никакого секса до окончания турнира, он не хочет, чтобы что-то отвлекало внимание», — приводит New York Post слова друга Вудса.

48-летний гольфист является 15-кратным победителем турниров «Мэйджор» и стал первым спортсменом-миллиардером.

Турнир «Мастерс» в Огасте пройдет 11-14 апреля.