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Гандбол

Сегодня, 11:43

Следствие рассматривает две версии гибели гандболистки Дивак

Ана Горшкова
Корреспондент
Виктория Дивак.
Фото ГК «Астраханочка»
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Следствие рассматривает две версии гибели гандболистки «Астраханочки» Виктории Дивак, сообщает РИА «Новости».

По данным источника, тело 29-летней спортсменки с травмами, характерными для падения с высоты, обнаружили у дома на улице Софьи Перовской в Астрахани. Следствие рассматривает две версии случившегося: несчастный случай и суицид.

Криминальная версия не рассматривается, так как девушка находилась дома одна, а дверь в ее квартиру на восьмом этаже была закрыта.

17 апреля официальный сайт Федерации гандбола России сообщил о смерти Дивак.

До «Астраханочки» гандболистка выступала за «Динамо-Синару», в составе которой трижды становилась чемпионом России, «Кубань», немецкий «Халле-Нойштадт», французский «Ахенхайм Трухтерсхайм» и белорусский «Гомель».

Виктория Дивак. Трагически погибла трехкратная чемпионка России по гандболу. Не стало Виктории Дивак

Источник: РИА Новости
Гандбол
ГК Астраханочка
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