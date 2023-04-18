Появилось видео гибели гандболистки Дивак

РЕН ТВ опубликовал видео с моментом гибели гандболистки «Астраханочки» Виктории Дивак.

Как сообщает телеканал, падение с высоты 29-летней Дивак было зафиксировано камерами видеонаблюдения. Видео 18+ можно посмотреть по ссылке.

Ранее сообщалось, что следствие рассматривает две версии случившегося: несчастный случай и суицид. 17 апреля официальный сайт Федерации гандбола России сообщил о смерти Дивак.

До «Астраханочки» гандболистка выступала за «Динамо-Синару», в составе которой трижды становилась чемпионом России, «Кубань», немецкий «Халле-Нойштадт», французский «Ахенхайм Трухтерсхайм» и белорусский «Гомель».