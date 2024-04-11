Авторитет Шишкарева и новые точки на карте. Как живет российский гандбол в 2024-м

Вот уже более двух лет весь российский спорт живет в условиях масштабных санкций и ограничений.

Кто-то из российских спортсменов даже в нынешней ситуации сохраняет шансы выступить на Олимпийских играх в Париже, а вот представители командных игровых видов спорта такой возможности лишились давно. А ведь женская сборная России по гандболу — чемпион Рио-2016 и финалист Токио-2020. Как же справляется с текущими сложностями Федерация гандбола России?

Дружба народов

Главный показатель уровня развития любого вида спорта в стране — количество побед и призовых мест на международных турнирах различного уровня. Кто-то упомянет еще и успехи клубов в еврокубках, но там все-таки почти во всех командах собран настоящий интернационал. Как бы то ни было, россияне сейчас этого инструмента для сравнения отечественного гандбола с ведущими зарубежными образцами лишены.

Впрочем, невзирая на текущую ситуацию в мире и продолжающееся отстранение российских клубов и сборной от международных соревнований, у ФГР сохранились регулярные контакты с европейской и мировой федерациями. Во многом благодаря высокому личному авторитету Сергея Шишкарева, который постоянно на связи с коллегами. Не стоит забывать и о том, что глава российского гандбола в ходе многочисленных поездок в страны, где сосредоточены его интересы как бизнесмена, обязательно встречается и с руководителями зарубежных гандбольных ассоциаций. И результаты таких переговоров все мы видим.

Это и соглашения о сотрудничестве, и товарищеские матчи с теми же сборными Ирана и Китая на разных уровнях — взрослом, молодежном, юношеском. Напомним, что год назад в женском чемпионате России на протяжении целого сезона выступал «Феникс», по сути, являвшийся сборной Китая. Представительницы Поднебесной выступали и на двух прошедших в Москве Кубках дружбы.

Фото Василий Пономарев/ФГР

У мужчин на традиционный рождественский турнир удалось впервые за три года привезти в Москву команду из дальнего зарубежья — Иран, участник последних чемпионатов мира. И даже несмотря на отказ еще двух сборных, с которыми существовали договоренности, ФГР провела полноценные международные соревнования.

— Сейчас прорабатывается вопрос о возможном расширении суперсерии, которую в нынешнем сезоне мы провели с мужской сборной Белоруссии, — говорит гендиректор ФГР Лев Воронин. — Есть идея дополнить состав командами из арабских государств и провести четыре турнира в окна для сборных в течение года на территории разных стран. Задача сложная, но постараемся ее реализовать.

Так что главные команды страны, несмотря на обстоятельства, получают регулярную игровую практику. При этом их видят не только в Москве — матчи той же суперсерии недавно с успехом прошли в Казани и Чехове, женская сборная на следующей неделе проведет две встречи с Белоруссией в Астрахани. А прошлым летом девушки вообще провели сборы и товарищеские игры в Китае. Стоит напомнить, что уже второй сезон проходит турнир SEHA — Gazprom League в «Дивизионе Восток» с участием сильнейших российских, белорусских и китайского мужских клубов. Он вызывает большой интерес у болельщиков и в определенной степени служит для команд заменой еврокубков.

Внимание в этой сфере уделяется не только «классике». На предстоящих летом Играх БРИКС состоится турнир по пляжному гандболу, где будут представлены и сборные России.

— Напомню, что на Играх в Париже пройдут показательные матчи по этой дисциплине, — напоминает спортивный директор ФГР Дмитрий Бочарников. — И все мы надеемся, что в будущем пляжный гандбол будет официально включен в олимпийскую программу. Что касается Игр БРИКС, то в Казани в июне соберутся сильные команды — Бразилия, Сербия, ведутся переговоры с Ираном и Египтом. Но задача у нас одна — победа.

Фото Василий Пономарев/ФГР

Внутренняя конкуренция

А как переживают эти непростые времена клубы? Особенно ведущие, привыкшие к еврокубкам. Удивительно, но после того как закрылось окно в Европу и уехали почти все легионеры, уровень внутренних турниров в России как минимум не упал, а интриги стало только больше.

И у мужчин, и у женщин захватывающую борьбу мы видим и в чемпионате, и в Кубке России. Посмотрите, какие огненные матчи выдали участницы женского «Финала четырех» в прошедшие выходные! Дуэль «Ростов-Дона» и ЦСКА стала настоящим украшением уик-энда. А ведь еще несколько лет назад составы этих команд выглядели совершенно по-другому. И тренеры были иностранные, и ведущие игроки.

— Отток иностранных игроков в женской суперлиге нам пошел на пользу, — считает Воронин. — Он поспособствовал тому, что появились новые лица среди россиянок, стала выше конкуренция, выросло число кандидатов в сборные по разным возрастам. Стоит, пожалуй, в этой связи отметить и работу отечественных тренеров, которые работают и раскрывают потенциал игроков.

За российскими девушками сейчас, по словам Воронина, выстроилась целая очередь из европейских топ-клубов. Успешно выступают в Лиге чемпионов Анна Вяхирева, Валерия Маслова, Дарья Дмитриева, в Лиге Европы — Кира Трусова. И спрос не падает — летом в зарубежные клубы отправятся, например, Валерия Кирдяшева и Полина Горшкова.

Но хочется отметить и такой нюанс. По разным причинам молодежным сборным не всегда хватало игровой практики, начиная еще с 2020 года, когда грянула пандемия и начали отменять и переносить различные турниры. Но молодежь не пропадает, а постепенно пробивается в обойму клубов элитного дивизиона.

Что касается мужчин, то в суперлиге за последние два сезона заметно выросло число непредсказуемых результатов. Даже лидеры могут потерять очки во встречах с командами из второй половины таблицы — «Чеховские медведи» проиграли «Динамо-Сунгулю», «Каустик» и СКИФ обыграли «Зенит» и так далее. Явного лидера, пожалуй, нет. Это подтверждается и тем, что прервалась многолетняя гегемония чеховцев в чемпионатах страны. Удастся ли им вернуть титул? Не факт.

Впрочем, появляются не только игроки, но и целые клубы, новые точки на гандбольной карте. В женском чемпионате настоящим открытием текущего сезона стала новороссийская «Черноморочка», созданная с нуля при непосредственном участии Сергея Шишкарева. Дебютантки высшего света не просто выглядят достойно, а реально претендуют на медали. В мужской OLIMPBET Суперлиге год назад дебютировал омский «Скиф», сейчас ему на смену рвется «Воронеж», в Казани возрожден «Зилант». Есть намерение создать команду в Кемерове, где прошлой осенью прошел матч за женский Суперкубок. А еще, например, в короткие сроки появилась полноценная региональная федерация на Сахалине.

Фото Руслан Ишмухаметов/ГК «Зилант»

Вкладывая в будущее

Все в порядке и, что называется, этажом ниже в российской гандбольной пирамиде. В полном объеме сохранены все детско-юношеские соревнования, финалы которых проводятся по всей стране. Плюс учрежден новый турнир, уже ставший традиционным, — Кубок ФГР, который проводится два раза в год, весной и осенью. Ближайшие соревнования, уже четвертые по счету, совсем скоро пройдут в Звенигороде.

— Этот старт очень важен тем, что на него мы приглашаем ребят из городов, в которых нет команд суперлиги, а иногда и просто профессиональных клубов, — отмечает начальник отдела детско-юношеского гандбола ФГР Анастасия Слащук. — К тому же это тот возраст, 11-12 лет, когда у них еще нет общероссийских соревнований. Тем самым мы поддерживаем у детей интерес продолжать заниматься гандболом и развивать его в своих регионах. А они могут попасть на карандаш к селекционерам крупных школ.

Продолжает существовать, проводить сборы и матчи вся линейка национальных сборных, от взрослых до юниоров. Например, в январе новым главным тренером юношеской женской команды для игроков 2008-2009 годов рождения назначена трехкратная чемпионка мира Оксана Роменская, входящая сейчас в штаб «Лады». Эта сборная в ближайшие дни начнет работу на своем первом учебно-тренировочном сборе.

Кстати, обратите внимание на то, что в российском женском гандболе настал, как однажды выразился прославленный тренер Евгений Трефилов, «легкий матриархат». Многие из тех, кто в прошлые десятилетия в составе сборной России брал медали на международных соревнованиях, сейчас работают тренерами, директорами и даже президентами клубов. Посмотрите, в том же недавнем кубковом финале между «Ростов-Доном» и ЦСКА сошлись Ирина Дибирова с одной стороны и Ольга Акопян с входящей в ее штаб Людмилой Бодниевой — с другой. И это не единичный пример, а тенденция. Здорово, что знаменитые в прошлом игроки находят себя в спорте на новых ролях.

Обращает внимание и то, что в регионы шагает не только сборная, но и решающие матчи крупных клубных турниров. «Финал четырех» Кубка России в нынешнем году принимают Ростов-на-Дону и Пермь, в прошлые годы — Тольятти, Краснодар, Буденновск. Кстати, мужскую финальную пульку на этот раз очень хотели видеть в Чехове, и даже немного обиделись, когда право проведения отдали пермякам. Хотя именно подмосковный город принимал «Финал четырех» больше остальных — пять раз. Но логика решения Высшего совета ФГР понятна: для города на Каме каждый такой финал — это настоящее событие, привлекающее интерес и дающее импульс развитию гандбола в регионе.

Не меньший импульс дает и появление новых спортивных объектов. Например, такого спорткомплекса, который совсем недавно появился в Брянске. Очень хорошая инициатива по строительству уличных спорткомплексов, подобных тому, что при содействии компании «Сибур» недавно открылся в Казани. Это открытая площадка, очень красивая и хорошего качества, которых в стране сейчас не хватает.

Фото Руслан Ишмухаметов/ГК «Зилант»

Как говорили раньше, если про матч не написали в газете или не показали по телевизору, то его, считай, не было. Поэтому стоит отдельно отметить работу ФГР по популяризации своего вида спорта и активность в медиа. Не зря тот же Евгений Трефилов на днях, отмечая девятую годовщину прихода Сергея Шишкарева в федерацию, поставил ему в заслугу то, что гандбол появился в эфире федерального ТВ.

«Пожалуй, самое главное, что благодаря работе Сергея Николаевича ручной мяч появился на экранах, в СМИ. При его непосредственном участии строятся гандбольные залы в разных регионах страны, он помогает и клубам. А сколько средств уходит на содержание самой федерации? Ведь общественные организации и государство сейчас разделены. Конечно, важнейшим его достижением является налаживание контактов с международными федерациями. И ЕГФ, и ИГФ приезжали в Россию, наша позиция на международной арене всегда котировалась, удалось даже заработать право провести чемпионат Европы в 2026 году, но, к сожалению, потом эту возможность у нас отобрали», — отметил в интервью порталу «Быстрый центр» Евгений Трефилов.

Но на все игры никакого места в телепрограмме не хватит. Поэтому с нынешнего сезона ФГР взяла дело в свои руки и объединила все трансляции матчей чемпионата и Кубка, создав единую интернет-платформу. Конечно, поначалу это понравилось далеко не всем. Тем более что идеально с первого дня новая система заработать не могла. Но с начала сезона уже достигнут большой прогресс. Сейчас претензий со стороны клубов и зрителей практически нет, процесс совершенствования продолжается.

Бригады, которые организуют «картинку» в регионах, режиссеры и операторы за год получили большой опыт, и ФГР готова им помогать, в том числе путем организации различных семинаров и мастер-классов. В показе гандбола много нюансов, игра очень динамичная, и важен профессионализм тех, кто снимает матчи. Платформу планируют развивать и в дальнейшем.

— Мы открыты для диалога со спонсорами и различными онлайн-сервисами, — говорит Воронин. — Нам было бы очень интересно попробовать найти общие интересы с онлайн-кинотеатрами, которые ищут для себя новый спортивный контент. Готовы к сотрудничеству в этом направлении.

Помимо этого, в ближайшее время обновление ждет официальный сайт ФГР. Дизайн этого популярного среди любителей гандбола сайта не обновлялся уже семь лет, и пришло время сделать его более удобным и современным. Хотя нельзя не упомянуть, что у гандболистов есть то, чем не могут похвастать многие другие виды спорта, в том числе игровые. Это портал «Быстрый центр», на котором можно прочитать новости как российского, так и зарубежного гандбола, обзоры матчей, аналитику и многое другое. Он вместе с сайтом ФГР и платформой для трансляций входит в информационную экосистему российского гандбола.